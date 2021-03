Primăria Teiuș caută proiectant și constructor pentru reabilitarea termică a Liceului Teoretic. A patra licitație, în SEAP

O femeie din Alba Iulia, a cărei mamă, pacient COVID, a murit pe secția ATI a Spitalului Municipal Aiud, face o mărturie cutremurătoare și scoate la suprafață situația din această unitate medicală – suport COVID.

Femeia a mărturisit, pentru alba24.ro, problemele cu care s-a confruntat de la internarea mamei ei pe secția ATI a spitalului din Aiud și până la deces.

Aceasta acuză lipsa de comunicare a medicilor, personalul insuficient, apelarea la ”pile și relații” pentru a afla o schemă de tratament, schimbări rapide în starea de sănătate a mamei, informații contradictorii, un medic ATI care și-ar fi cerut scuze pentru că situația a scăpat de sub control sau chiar managerul unității care i-ar fi indicat un articol din Legea Agriculturii.

Mai mult, aceasta a pus la dispoziția reporterilor Alba24.ro și o serie de documente justificative.

UPDATE 18.40: Managerul Spitalului Municipal Aiud, Bogdan Popa, a contactat reporterul alba24.ro, pentru a oferi un punct de vedere cu privire la afirmațiile făcute de fiica pacientei decedate. Punctul de vedere al acestuia poate fi citit la sfârșitul prezentului articol.

Fiica pacientei decedate lucrează în sistemul privat de sănătate în Timișoara și a relatat telefonic reporterului alba24.ro cum s-au petrecut evenimentele.

Testată pozitiv

Femeia în vârstă de 60 de ani din Alba Iulia nu avea boli cunoscute. La capitolul ”comorbidități” a fost specificat obezitate, în condițiile în care aceasta avea 70 de kilograme și 1,50 m înălțime.

De câteva zile, avea simptome specifice COVID-19, așa că a fost programată la test, de către medicul de familie, în 26 februarie, alături de soț.

Testarea s-a făcut la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, în 1 martie, iar rezultatul a venit seara: confirmată pozitiv.

Deși de la DSP Alba, confirmarea prin telefon a venit doar pentru soț; femeia a trebuit să sune la DSP Alba pentru a afla dacă este sau nu pozitivă.

Apar primele probleme

Medicul de familie a spus că nu pot elibera rețete pentru bolnavii de COVID; după multe insistențe i s-a eliberat o rețetă pentru Azitrox.

În data de 3 martie, starea de sănătate a femeii a început să se înrăutățească: avea probleme de saturație, așa că au sunat la 112. O salvare a venit și a transportat-o la UPU Alba Iulia; acolo s-a constatat că avea saturație de 77%.

Evaluare, analize și CT la UPU Alba

Femeia a fost evaluată: i s-au făcut analize de sânge și un computer tomograf, iar diagnosticul a fost COVID formă medie spre severă și s-a luat decizia de a fi transferată la Aiud, a specificat fiica pacientei.

Transfer la Aiud

Femeia a fost transferată la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în 3 martie (miercuri seara). După investigații medicale, medicul de gardă a stabilit că starea pacientei era medie spre gravă și că trebuie transferată pe secția ATI a Spitalului Municipal Aiud, care este spital suport COVID.

Însă transferul a fost făcut abia joi seara, 4 martie, la secția ATI, deoarece nu mai erau locuri libere, a mai susținut aceasta.

Primele apelări la ”pile” pentru a afla starea de sănătate a mamei

De la momentul în care femeia a fost internată pe secția ATI, a început calvarul aflării de informații. Femeia susține că a trebuit să apeleze la clasicele ”pile și relații” pentru a putea afla informații relevante.

Într-un final, vineri, 5 martie a aflat că starea de sănătate este medie spre gravă și că femeia trebuie conectată la oxigen.

”Facem tot posibilul”, i-ar fi spus medicii de pe ATI.

Sâmbătă, 6 martie, starea femeii era stabilă. Duminică dimineață, cu masca de oxigen pe față, pacienta ar fi reușit să vorbească cu fiica ei la telefon.

Starea de sănătate se înrăutățește

Fiica a mai povestit că mama ei se simțea mai bine, însă că de fiecare dată când medicii și asistentele discutau despre starea ei, se întorceau cu spatele. Și că medicii nu i-ar fi prezentat femeii adevărul despre starea de sănătate.

Duminică (7 martie), la prânz, starea de sănătate a femeii s-a agravat.

Cum pot obține aparținătorii detalii despre starea de sănătate a pacienților: prin apeluri repetate și cu puțin noroc

Pentru a obține informații despre pacienți, aparținătorii au două metode: ori fac rost de numărul personal al medicului ATI, ori încearcă prin centrală, potrivit sursei citate.

Mai exact, aparținătorii trebuie să sune la numărul de fix, din centrală se face legătura pe ATI, iar, dacă cineva de pe secție ridică receptorul, aceștia au noroc, dacă nu, procedura trebuie repetată, iar asta se poate întâmpla și de 7-8 ori până să răspundă cineva, mai susține fiica pacientei.

Sursa de oxigen trebuia schimbată

Duminică, medicul de gardă ar fi informat-o pe femeie, după ce starea mamei ei s-a înrăutățit, că este necesară schimbarea modalității de administrare a oxigenului. Exista varianta de cort de oxigen sau metoda CPAP.

Cortul de oxigen înseamnă un cilindru care se pune pe capul pacientului, dar acceptarea acestuia este un procedeu foarte complicat pentru pacient, iar acesta trebuie sedat ușor.

Femeia a răspuns la masca CPAP, o mască cu un debit foarte mare de oxigen.

Schemă de tratament schimbată: corticoterapie

Luni, 8 martie, medicul de gardă a anunțat-o pe aparținătoare că trebuie să schimbe tratamentul în corticoterapie și că acesta ar putea efecte negative, precum hemoragie digestivă.

Mai mult de atât, medicul i-ar fi spus femeii că, dacă are cum, să apeleze la cunoștințe pentru a afla o altă schemă de tratament, a mărturisit aceasta pentru alba24.ro.

Apel la un medic ATI de la Timișoara pentru a afla schema de tratament folosită la Spitalul ”Victor Babeș”

În disperare de cauză, fiica pacientei susține că a apelat la cunoștințe. A sunat un medic ATI de la ”Victor Babeș”, pe care l-a pus în legătură cu un medic ATI de la spitalul din Aiud, a mai relatat aceasta pentru alba24.ro.

În acest fel, medicul de la ATI ar fi aflat schema de tratament de la ”Victor Babeș”, pe care a început să o administreze femeii.

Marți și miercuri, după administrarea tratamentului, starea pacientei era staționară, stabilă, potrivit mărturiei femeii.

Starea pacientei se înrăutățește: Medicul ATI își cere iertare pe WhatsApp. Lucrurile ar fi scăpat de sub control

Joi, 11 martie, starea pacientei s-a agravat, după cum spune femeia că a fost anunțată de către medicii de pe ATI. Mai mult, susține că, pe timpul gărzii de joi spre vineri dimineața, oxigenul de pe masca CPAP a fost redus.

Vineri, 12 martie, medicul de pe ATI ar fi contactat-o prin video call WhatsApp, i-a arătat-o pe mama ei și și-ar fi cerut scuze că lucrurile au scăpat de sub control în noaptea de joi spre vineri, a mai susținut fiica pacientei.

Femeia susține că medicul de gardă de vineri i-ar fi spus că a preluat-o pe mama sa în stare gravă, după garda din noaptea de joi spre vineri.

Familia se urcă în mașină și vine din Timișoara spre Alba Iulia, starea femeii din ce în ce mai gravă, medicul de pe ATI își cere iar scuze

În jurul orei 15.00, femeia pornește alături de soț, din Timișoara spre Alba Iulia. În timp ce era pe drum, medicul de pe ATI o sună pe aceasta, îi spune că mama era semiconștientă, că saturația îi scade la 77%.

Femeia a reușit să discute în jur de 10 minute cu mama sa, dar aceasta nu putea purta o conversație, ci doar să rostească câteva cuvinte, fiind foarte slăbită, nici ochii nu i-ar fi putut ține deschiși.

În doar două ore, pacienta este intubată și sedată. Informații contradictorii

În jurul orei 17.00-18.00, fiica pacientei află ca aceasta a fost intubată și sedată.

Sâmbătă, 13 martie, starea acesteia era gravă, i s-a transmis că are insuficiență renală, datele fiind comunicate în jurul dimineții.

În jurul orei 13.00, femeia a aflat contrariul, starea mamei era de fapt stabilă, saturația era de 98-99% și nu avea afectate organele.

Duminică, 14 martie, femeia a fot anunțată că, deși starea era stabilă, acesta avea șanse mici de supraviețuire, a mai specificat aparținătoarea pacientei.

Pe toată perioada spitalizării pe secția ATI a Spitalului Municipal Aiud nu i s-ar fi făcut CT sau radiografie

Femeia susține că medicii de pe ATI nu știau care este starea plămânilor pacientei, că nu au putut să-i facă un CT sau o radiografie pulmonară, din cauza faptului că nu ar exista o sursă de oxigen mobilă care să permită transportul pacientului din salon până la computerul tomograf.

Decesul

Luni, 15 martie, fiica pacientei a fost anunțată că starea mamei era stabilă, tensiunea era în parametri normali.

Marți, 16 martie, fiica a fost anunțată că mama ei a murit la ora 6.20.

A fost anunțată că duminică (14 martie), fusese testată pentru COVID, iar rezultatul a fost negativ și că poate fi înmormântată creștinește.

Acces pe Secția ATI a spitalului din Aiud, doar cu o mască de protecție pe față. Încep bâlbele administrative

Familia a mers la Aiud pentru a ridica trupul neînsuflețit al femeii de 60 de ani. Au intrat în spital, pe secția ATI, în zona în care sunt tratați pacienții COVID, doar cu o mască de protecție pe față.

Fără a fi echipați corespunzător, fără a primi măcar o mască din partea spitalului, cu masca personală, mai susține femeia.

Asistentele i-au eliberat certificatul constatator, dar care avea trecute datele greșit. Mai exact, localitatea de origine era trecută ”comuna Aiud”, în loc de Alba Iulia, a mai precizat femeia.

Au mers la morga spitalului la fel, fără nici un echipament de protecție, și-au identificat mama și au fost nevoiți să meargă la primărie pentru certificatul de deces.

La Primăria Aiud, funcționarii au constatat că certificatul era completat greșit de asistentele de pe ATI. Aceștia au mers iar la spital, echipați doar cu o mască, pentru un certificat nou, apoi din nou la primărie.

Familia nu a putut să facă o înmormântarea creștinească

Motivul pentru care familia nu a putut să își înmormânteze mama după rit creștin, deși avea un test negativ pentru COVID, ar fi fost acela că nu avea două teste negative în 48 de ore, mai spune aceasta, și automat nu au avut acordul DSP Alba.

Așa că au înmormântat-o după regulile COVID.

Femeia a cerut autopsia, managerul spitalului din Aiud i-ar fi indicat un articol din Legea Agriculturii

Fiica femeii decedate a cerut efectuarea unei autopsii, dar acest lucru nu a fost posibil. Când a întrebat care este motivul, managerul spitalului i-ar fi indicat acesteia un articol din Legea Agriculturii, susține femeia și că ar fi apelat la serviciul medical legal din Alba Iulia pentru a obține informațiile pe care să i le transmită acesteia.

Semnalul de alarmă pe care fiica pacientei vrea să îl tragă

Aceasta susține că pe secția ATI a spitalului din Aiud ar fi un deficit de personal și că medicii se descurcă cum pot și cu ce pot.

Mai mult, susține că transparența în ceea ce privește informațiile care se oferă aparținătorilor este aproape inexistentă.

A mai declarat reporterului alba24.ro că, în timp ce mama ei era internată pe ATI, i s-a recomandat să obțină prin forțe proprii, adică prin ”pile”, transferul într-un spital dintr-un oraș mai mare, deoarece la spitalul din Aiud în starea în care se afla, șansele de supraviețuire ar fi fost mici.

Reporterii alba24.ro l-au contactat pe managerul spitalului, Bogdan Popa, pentru a obține un punct de vedere, dar acesta a specificat că se află într-o ședință on line de Consiliu Local.

Poziția managerului spitalului, Bogdan Popa

Legat de certificatul constatator, care ar fi fost redactat cu greșeli de asistentele de pe secția ATI, Bogdan Popa a declarat că pe terapie intensivă presiunea este foarte mare și pot apărea greșeli, însă va verifica acest aspect.

În ceea ce privește modul de comunicare al aparținătorilor cu reprezentații spitalului, există un număr de telefon afișat pe site-ul spitalului, număr către garda ATI COVID, număr prin care se pot da informații directe, sau prin centrala spitalului, însă se poate întâmpla ca cineva să nu răspundă că având 20 de paturi ATI COVID este un nivel foarte mare de lucru.

Medicul de pe ATI după cum este scris în articol a comnicat în mai multe rânduri cu fiica femeii și că medicul vede pacienții ca oameni și că acesta înțelege uman dimensiunea problemei, a mai precizat Bogdan Popa.

Starea schimbătoare a pacientului

Bogdan Popa a menționat că una dintre caracteristicile pacienților care au COVID este degradarea rapidă a stării de sănătate. Mai exact uneori, degradarea rapidă a sănătății pacientului nu înseamnă o zi, ci chiar se poate întâmpla în 15, 20 de minute.

20 de paturi ATI, 2 medici, 1 de gardă pe timp de noapte

La spitalul din Aiud există cinci linii de gardă: 1 pe interne COVID, 1 chirurgie COVID, 1 pediatrie COVID, 1 CPU – pacienții din Aiud, zona non COVID, Terapia intensivă.

Pe ATI, momentan sunt 2 medici dimineața, iar pe gardă rămâne un medic pe noapte. Este normalitatea multor spitale, deoarece numărul de medici este limitat. Am făcut demersuri aproape zilnic la DSU și coordonatori regionali și la București ca să aducem încă cel puțin 4 medici ATI, a spus Bogdan Popa.

În acest sens, în viitorul apropiat, trei medici vor fi detașați de la Blaj, Câmpeni și Cugir.

Articol din Legea Agriculturii legat de autopsie

Discuția cu fiica a fost în noaptea de duminică spre luni, iar luni dimineața fiica a sunat iar. Bogdan Popa i-a explicat că acest lucru poate fi aprobat doar de Medicina Legală.

În cadrul legal actual nu se poate solicita autopsia, decât în cadrul unui caz medico legal și că daca fiica pacientei avea suspiciuni legate de felul în care a fost tratată, să facă o plangere la poliție, care automat ar fi obligat medicina legală de la Alba să facă o autopsie pentru a verifica cauza morții.

Bogdan Popa susține că nu i-a indicat femeii un articol din Legea Agriculturii, deoarece se consultă cu consultatul juridic pentru a preciza numărul unei legi și că doar i-a explicat situația după ce a discutat cu cei de la Medicina Legală.

Computer tomograf

Managerul spitalului a precizat că fiecărui pacient de pe secția COVID căruia i se poate face investigație prin CT, i se face acest lucru și că există butelii de oxigen mobile.

A mai declarat că va verifica daca pacienta a fost investigată în acest fel și va reveni cu un răspuns.

De asemenea a mai precizat că pentru pacienții conectați la un sistem de oxigen este nevoie de un aparat CT mobil, aparat pe care unitatea medicală momentan nu îl are în dotare.

La un pacient care este conectat la un sistem CPAP fluxul de oxigen poate ajunge și la 40-50 de litri pe minut și evident că asta nu se poate face cu o butelie de oxigen sau cu nicio altă formă de oxigeno terapie.

Pacienții de acest gen trebuie investigați la pat și dacă starea pacientului se îmbunătățește acesta poate fi investigat radiologic la un CT.

Este de precizat că investigațiile în altă parte decât unde este sursa de oxigen pentru acești pacienți care uneori au oxigen și pe nas și pe gură, la foarte multe spitale nu sunt posibile, iar pentru a muta pacientul respectiv este aproape imposibil să găsești un dispozitiv de transport care să asigure fluxul necesar de oxigen a mai specificat Bogdan Popa.

În acest sens managerul unității medicale a precizat că a lansat o achiziție publică pentru achiziționarea unui aparat de radiografie mobil care să permită investigații radiologice la patul pacientului. Cel pe care îl are spitalul este uzat.

Ce spitale din țară mai au 20 de paturi pe ATI pentru pacienții COVID

Bogdan Popa a precizat că Spitalul Municipal din Aiud funcționează ca spital COVID de o lună și jumătate, iar pe secția ATI sunt 20 de paturi.

Pe lângă Aiud sunt spitale cu tradiție care au 20 de paturi, unități medicale care pot fi vizualizate în tabelul de mai jos.

Lista completă poate fi vizualizată AICI

Toate aceste spitale, în mare parte județene, cum puteți vedea au o TRADIȚIE, o experiență de zeci de ani de terapie intensivă. O terapie intensivă se contruiește în general în timp, ani de zile.

În anumite situații speciale cum ar fi actuala pandemie, valul trei, lucrurile se misca rapid iar noi am încercat să facem tot ce ține de noi pentru a răspunde nevoii pacienților, a declarat Bogdan Popa, managerul Spitalului Municipal Aiud, pentru alba24.ro.

”Este un efort credeți-mă, nu o spun ca să apar un punct de vedere, dar din respect pentru doctorul Țuhuașu și pentru oamenii care lucrează acolo susțin un efort gigantic.

Eu înțeleg răbufnirea unei fiice care își pierde mama, noi chiar încercăm să facem tot posibilul să nu pierdem pe nimeni, să nu moară nimeni.

Trebuie puse lucrurile în context și trebuie văzut că Spitalul din Aiud de o lună de zile încearcă să se adapteze la o situație dificilă obiectiv și repet în țară suntem al șaptelea spital ca număr de paturi ATI COVID.

Treaba asta făcută peste noapte nu este simplu de dus la îndeplinire și prespune eforturi de a aduce personal, de dota și de a face alte lucruri, noi încercăm să ne facem partea și țineți cont că suntem singurul spital care are paturi de ATI din județul Alba”, a mai precizat Bogdan Popa.

De asemenea acesta a mai declarat că din punctul său de vedere, ”chestiunea cu Legea Agriculturii ori s-a înțeles greșit, nu văd nici un fel de sens, efectiv, chiar nu văd, mai ales că nu am citat legi, nu o fac în mod normal, am încercat că eu și colegii mei am încercat să avem un dialog calm, constructiv cu doamna, chiar în momentul în care știam că mama decedase și repet eu cred că trebuie ținut cont de lucrurile care s-au făcut și care se fac”, a mai declarat managerul Spitalului Municipal din Aiud pentru alba24.ro.