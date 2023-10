Primarul Gabriel Pleșa și-a prezentat raportul de activitate. Documentul în care arată ce făcut timp de 3 ani la Alba Iulia

Primarul Gabriel Pleșa și-a prezentat raportul de activitate după al treilea an la conducerea administrației locale din Alba Iulia.

”Ne aflăm la sfârșitul celui de-al treilea an de mandat al primarului Gabriel Pleșa. Am folosit pluralul pentru că toate strădaniile mele, în această calitate, ne privesc pe toți, ne preocupă pe toți și cred, nu doar sper, că ne vor bucura pe toți! Dar nu toate bucuriile se conjugă la viitor. Avem rezultate palpabile, pe care le putem cuantifica, iar beneficiul este unul comun.

La fel de adevărat este că, tot la comun, resimțim și disconfortul creat de lucrările de mobilitate urbană, de inerenta eroare umană, de scurtcircuitul produs uneori în comunicarea dintre instituții, de interesele și jocurile politice atât de meschin utilizate chiar și atunci când produc efecte nefaste asupra întregii comunități, încetinind progresul edilitar.

Sunt trei ani de când, pentru mine, ziua de lucru nu mai are doar 8 ore, le are pe toate cele în care pot funcționa fără odihnă. Pe principiul majorității, a câștigat comunitatea, iar familiei nu am decât să îi mulțumesc că-mi iartă absența și-mi tolerează prioritățile.

Așa înțeleg eu să tratez responsabilitatea cu care am fost învestit, iar drumurile mele duc tot mai târziu acasă.

Se împart mereu între primărie și orice alt loc în care demersurile mele pot fi de folos pentru locul pe care cu toții îl numim „acasă”, pentru Alba Iulia.

Am încredere în echipa primăriei, mă bazez pe competența și profesionalismul celor din aparatul de specialitate și nu numai, dar, dacă știe cineva, la orice oră de zi și din noapte, care sunt provocările administrative la nivelul Albei Iulia, investițiile în derulare, proiectele depuse spre finanțare, cele care acum se scriu, cele pentru care ne luptăm să atragem banii necesari pentru implementare, acela sunt eu.

Primul și cel mai interesat ca toate doleanțele dumneavoastră să-și găsească rezolvare, dacă nu în timp real, măcar în timp util. Eu sunt primul albaiulian nemulțumit când o procedură trenează, când realitatea din teren nu bate cu planul de acasă, când timpii de așteptare se prelungesc, când compromisul necesar, fie el de moment, lasă loc nemulțumirii colective, iar scopul, mereu lăudabil, începe să devină tot mai puțin vizibil pentru dumneavoastră, restul albaiulienilor.

Asemenea oricărui angajat, caut satisfacția muncii, rezultatele, confirmarea și aprecierea eforturilor care mi-au prelungit ziua de muncă până la orele mici ale celei următoare.

Mă încăpățânez apoi să fiu prezent, sau măcar reprezentat, acolo unde se întâmplă ceva care ne definește, bucură sau chiar supără, indiferent că vorbim de activități culturale, predări de amplasament pentru investiții edilitare, ori întâlniri cu cetățenii, pe strada fiecăruia etc.

Și, da, se întâmplă să nu fiu mereu la cravată, și se întâmplă să nu fiu cea mai estetică prezență de la diverse evenimente, dar de când se măsoară performanța în funcție prin eticheta hainelor, culoarea pielii, înălțime sau mai știu eu ce inconvenient mi-a fost scornit? Sunt și rămân un om simplu și modest!

Prefer să fiu mereu disponibil, nu mereu scrobit, mereu empatic, niciodată epatant. Și, da, port cu mândrie atât casca albă, de inginer, cât și eșarfa de primar.

Raportul activității mele în această funcție, pentru perioada 22 octombrie 2020 (ziua în care am preluat conducerea primăriei) și până astăzi, 22 octombrie 2023, îl regăsiți în paginile următoare.

Realizarea a tot ceea ce ne dorim pentru Alba Iulia depinde, în continuare, de ajutorul și susținerea dumneavoastră.

Vi le solicit și vă mulțumesc atât pentru sprijin și încredere, cât și pentru critici și atenționări”, este mesajul primarului Gabriel Pleșa.

Vezi integral AICI raport mandat trei ani Gabriel Pleșa

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News