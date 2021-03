Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, imunizat cu un vaccin din lotul AstraZeneca retras pentru probleme în UE

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a făcut, vineri, 12 martie o declarație surprinzătoare. Acesta a spus că s-a vaccinat anti COVID exact cu serul AstraZeneca aflat în lotul retras acum de la uzul în masă la nivel european, potrivit cluj24.ro.

„Chiar cu ăla m-am vaccinat. Am reținut aseară numărul 2856 și dimineața, când am ajuns la birou am verificat. Nu am avut alte simptome decât cele obișnuite unei răceli sau simptomele pe care le-am avut în copilărie la vaccinare. Eu am încredere în Uniunea Europeană, se fac analize și sunt convins că deciziile vor fi luate în interesul sănătății”, a spus primarul Emil Boc, astăzi, la Ziua Live.

”E bine că a fost pus pe hold până se finalizează cercetarea, dar nu înseamnă că celelalte loturi să nu meargă mai departe”, a adăugat Emil Boc.

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea Împotriva COVID-19 (CNCAV) a decis, joi seară, că peste 4.000 de doze de vaccin AstraZeneca, din lotul ABV 2856, pentru care Italia a decis suspendarea temporară a administrării, să fie carantinate temporar.

sursă: cluj24.ro.

sursă foto: Emil Boc – Facebook.