Primul caz de coronavirus din Ocna Mureș: Un bărbat de 63 de ani confirmat pozitiv, iar 8 rude ale acestuia izolate la domiciliu

11 dintre cele 33 de cazuri confirmate în județul Alba sunt din comuna Ciuruleasa și între ele există o legătură epidemiologică. Autoritățile din Alba au luat o serie de măsuri, iar DSP a înaintat chiar o propunere ce vizează carantinarea localității.

Potrivit prefectului de Alba, Nicolae Albu, citat de Agerpress, DSP Alba a înaintat o propunere ce vizează carantinarea localităţii Ciuruleasa. Prefectul Nicolae Albu a declarat, că Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Alba, întrunit duminică, a decis ca Poliţia şi Jandarmeria să-şi intensifice şi să-şi diversifice acţiunile de verificare referitoare la respectarea prevederilor ordonanţelor militare privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, la nivelul comunei Ciuruleasa şi comunităţile limitrofe – oraşul Abrud şi comuna Sohodol. „Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba va informa, de îndată, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la rezultatele anchetelor epidemiologice efectuate de DSP Alba în UAT Ciuruleasa în vederea evaluării şi analizării oportunităţii de instituire a măsurii de carantină la nivelul UAT Ciuruleasa”, a afirmat prefectul de Alba.

Concret, DSP Alba a înaintat o propunere către CJSU Alba de carantinare a localităţii din Apuseni. „Este o propunere, decizia se poate lua numai de la nivel naţional. Propunerea va trebui justificată foarte temeinic. Vor trebui făcute nişte rapoarte foarte temeinice de către DSP şi de grupul de suport tehnic care a făcut propunerea respectivă pentru a justifica de ce este necesară carantina”, a explicat prefectul. Nicolae Albu a subliniat că încă de sâmbătă au fost luate deja decizii graduale în Ciuruleasa.

„Împreună cu Poliţia, am izolat străzile respective (unde se află locuinţele persoanelor testate pozitiv – n.r.), am pus filtre la intrare şi la ieşire din localitate. Am stabilit cu primarul şi jandarmii nişte reguli destul de stricte”, a afirmat prefectul Nicolae Albu. De asemenea, tot duminică s-a stabilit ca CJSU Alba să informeze CJSU Hunedoara cu privire la situaţia epidemiologică de la nivelul comunei Ciuruleasa, în vederea realizării şi dispunerii măsurilor ce se impun la nivelul localităţii Buceş-Vulcan, limitrofă cu Ciuruleasa.

CLSU Ciuruleasa va sprijini reprezentanţii DSP Alba în vederea continuării anchetelor epidemiologice, va lua măsuri de intensificare a fluxului informaţional şi decizional şi va informa CJSU Alba cu privire la măsurile dispuse, precum şi orice modificare a situaţiei operative la nivel local, au mai decis membrii CJSU Alba.

Din primele estimări, se pare că şapte dintre cazurile din Ciuruleasa sunt în familii care locuiesc la două adrese alăturate. Şi în Abrud, oraş învecinat, au fost înregistrate două cazuri de coronavirus. În Alba au fost efectuate până duminică aproape o mie de teste, potrivit directorului executiv al DSP Alba. Dacă sâmbătă GCS a anunţat 15 cazuri confirmate în Alba, duminică, aceeaşi sursă a informat că numărul a ajuns la 33. Tot sâmbătă, parte dintre pacienţii confirmaţi internaţi în Alba Iulia, respectiv opt dintre aceştia, au fost transferaţi la spitalul din municipiul Blaj, desemnat spital suport de către Ministerul Sănătăţii.

sursă Agerpres.ro