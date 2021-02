Primul vaccin făcut din virus viu a ajuns în România. Serul Astra Zeneca – eficacitate 60%. Românii nu-și pot alege vaccinul

Avocatul Marius Nicoară, nominalizat de USR PLUS pentru postul de subprefect de Alba, a decis să renunțe la această funcție, potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri seară. Acesta spune că a luat decizia din cauza unui incident de acum zece ani, pentru care spune că a plătit la momentul respectiv.

Comunicatul lui Marius Nicoară:

”Am luat, în această seară, o decizie grea, dar necesară. După o discuție cu colegii din USR Alba, am decis să îmi retrag candidatura pentru funcția de subprefect al județului. Este o decizie matură și corectă, pe care am analizat-o serios împreună cu colegii și cu apropiații mei.

Motivul pentru care am decis să mă retrag este că, în urmă cu 10 ani, am comis o greșeală reprobabilă: sub impulsul tinereții, am refuzat să mă supun recoltării de probe biologice.

Pentru această faptă, pe care nu doresc să mi-o scuz, am plătit, la vremea respectivă, și apoi am fost reabilitat din punct de vedere legal. În prezent, cazierul meu judiciar este curat și nu am interdicția de a ocupa o funcție publică.

Totuși, din cauza acestei fapte, care ar putea produce un prejudiciu de imagine partidului din care fac parte, am decis să îmi retrag candidatura pentru funcția de subprefect.

Am luat această decizie și din respectul pe care îl am față de instituțiile statului și față de funcția de subprefect, o demnitate publică de importanță deosebită.

Le mulțumesc colegilor din USR Alba pentru încrederea acordată și îi asigur că decizia mea este pentru a apăra valorile în care noi, toți cei din USR, credem.

Le mulțumesc și tuturor celor care, în ultimele zile, mi-au transmis mesaje de susținere și îi asigur că voi rămâne un om la fel de implicat în schimbarea în bine a județului nostru. Sunt însă un om care cred în principii și valori, iar pe acestea îmi fundamentez și decizia luată.

Îi doresc succes colegului care va fi nominalizat pentru funcția de subprefect și îl asigur că, în cazul în care va avea nevoie, îi voi oferi tot sprijinul meu.

Cu deosebit respect, avocat Marius Nicoară” a transmis acesta.

UPDATE: Poziția președintelui USR Alba, Beniamin Todosiu

”Biroul Județean nu a știut de condamnarea respectivă, el semnând ca toți ceilalți colegi o declarație cum ca nu are antecedente penale.

Mâine seară vom propune persoanele care vor fi înaintate către Biroul Național pentru validare.

Îmi pare rău pentru el este un om harnic și de treabă însă, în politica, greșelile trecutului se plătesc.

Personal am strâns semnături și m-am zbătut pentru inițiativa FăraPenali să reușească și avem în USR PLUS suficienti oameni care pot să ocupe aceea poziție.