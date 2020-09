Problemă de securitate pentru cardurile VISA contacless. Ce vulnerabilitate conțin

Actualul viceprimar cu atribuții de primar și candidatul PNL Alba pentru funcția de primar al Municipiului Alba Iulia, Voicu Paul, a fost prezent la Testul de Sinceritate.

În talk show-ul politic moderat de Dan Lungu, Voicu Paul a vorbit despre ce l-a motivat să intre în cursa pentru Primăria Alba Iulia, ce îl recomandă pentru funcția de primar al Municipiului, proiecte în implementare, dar și planuri de viitor pentru oraș.

”În toți acești ani pe care i-am petrecut în Primăria Alba Iulia, pentru că nu am fost în altă parte am participat la toate proiectele care au fost scrise în acest oraș. Am colaborat cu o întreagă echipă de experți, de proiectanți, de executanți, funcționari publici, primari, viceprimari și pot spune că peste ani în Primărie au rămas cei mai buni oameni”, a declarat Voicu Paul în cadrul emisiunii.

De asemenea, Voicu Paul a mai vorbit despre proiectele care trebuie continuate în oraș pentru albaiulieni, dar și despre modul în care se poate îmbunătăți interacțiunea dintre autorități și cetățeni.

Mai mult de atât, candidatul PNL pentru funcția de primar al Municipiului a vorbit și despre una dintre problemele cu care se confruntă orașul: parcările.

Voicu Paul a prezentat ce proiecte derulează Primăria Alba Iulia în acest moment pentru amenajarea de parcări auto, dar și planurile de viitor în acest sens.

Vedeți răspunsurile date de Voicu Paul la fiecare întrebare în parte, în emisiunea ”Testul de sinceritate” pe Alba24.ro, moderată de Dan Lungu.