Proces între Primăria Sebeș condusă de Dorin Nistor și consilierul local PSD, Radu Cristian. Pretenții de 50.000 de lei

Primăria Sebeș a dat în judecată un consilier local PSD pentru mai multe afirmații făcute de acesta într-o emisiune televizată. Mai exact, cel chemat în instanță și căruia i se cer daune morale de 50.000 de lei este consilierul local Radu Cristian.

Primarul Dorin Nistor a declarat pentru alba24.ro că motivul pentru care instituția l-a dat în judecată pe Cristian este acela că în timpul emisiunii consilierul local ar fi spus că mai multe licitații ar fi fost trucate de Primărie.

Ar fi vorba despre licitații lansate în SEAP care privesc servicii pentru plantarea unor flori în Sebeș, dar și servicii de îngrijire a spațiului verde.

Ce spune consilierul local Radu Cristian într-o postare pe Facebook

Radu Cristian, într-o postare pe Facebook a scris motivele care au stat la baza trimiterii în judecată.

Mai jos prezentăm un fragment din postarea acestuia:

”(…) În concret, în cadrul emisiunii, am prezentat situația percepută direct de mine, pe tema derulării unor proceduri de achiziție în condițiile în care am constatat că bulbii și florile erau deja plantate. Nu am de unde să știu dacă bulbii plantați sunt plantați de anul trecut sau acum, în condițiile în care păreau a fi proaspăt plantați. S-a născut firesc întrebarea dacă bulbii și florile s-au plantat deja, de ce se află în derulare o procedură de achiziție?

Ca să obțin informații la care am dreptul în calitate de consilier local (dar și de simplu cetățean), eu trebuie să fac cereri, iar răspunsul la aceste cereri se dă uneori după 1 an de zile (deși termenul legal este de 10 zile, conf. Legii 544/2001), în practica Primarului municipiului Sebeș, iar la toate solicitările se răspunde evaziv și fără legătură cu solicitarea.

Așadar, suspiciunea mea și a multor cetățeni își are izvorul în lipsa de transparență a activității Primăriei, iar exprimarea unei poziții referitor la această suspiciune nu duce la formularea unor acuzații către o persoană fizică. Dacă doream să formulez acuzații împotriva reclamantului sau a unei persoane fizice, sesizam organele judiciare competente și nu așteptam să se autosesizeze, așa cum tendențios și incorect se arată în cererea de chemare în judecată a reclamantului Dorin Nistor.

În ceea ce privește cea de-a doua chestiune supusă discuției, achiziția de servicii de cosit și înlăturarea ierbii sălbatice și a buruienilor de pe raza Municipiului Sebeș, nu am făcut decât să specific faptul că mai multe persoane au sesizat că de ani de zile același operator câștigă licitația. De ce a fost, totuși, deranjat primarul Dorin Nistor de această remarcă?

Susținerile mele s-au dovedit a fi reale, în condițiile în care, văzând ofertele depuse, se poate constata că respectivul operator a fost declarat câștigător, deși oferta de preț a acestuia era mai mare decât a celorlalți participanți. Așadar, în acest context, cele vehiculate în public s-au dovedit a fi veridice. Referitor la această chestiune, chiar reclamantul nu reușește să identifice vreo intenție din afirmația mea, sens în care nu văd cum poate intui vreo acuzație concretă la adresa sa. (…)”, a scris Radu Cristian pe Facebook.

Momentan, dosarul înregistrat pe rolul Judecătoriei Sebeș nu a primit un prim termen de judecată.