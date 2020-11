Produs cu diferență de 20 de lei între prețul pe kilogram de la raft și cel de la casă, la Lidl Alba Iulia. Reacția companiei

Alegerile prezidențiale din SUA se apropie de final, secțiile de votare s-au închis după cel mai tensionat scrutin din istoria recentă a americanilor.

Numărătoarea voturilor a început în statele în care s-a încheiat procesul electoral și se pare că, în ciuda epidemiei care a lovit puternic SUA, prezența la urne a fost una record (s-a putut vota și prin corespondență).

UPDATE ora 9.30: Donald Trump își proclamă victoria. Urnele s-au închis, dar numărătoarea continuă.

„Vreau să le mulțumesc americanilor pentru că au ieșit în număr mare la vot. Vreau să îi mulțumesc primei doamne, vicepreședintelui Mike Pence. Ne pregătim pentru o mare sărbătoare. Rezultatele sunt fenomenale, ne pregăteam să celebrăm votul și succesul.

Am câștigat state pe care nu ne așteptam să le câștigăm, precum Florida, Ohio, Texas. E clar că am câștigat Georgia – nu ne mai pot prinde din urmă, Carolina de Nord. Am câștigat Arizona. Cel mai important, câștigăm Pennsylvania.

Guvernatorul din Texas m-a felicitat și mi-a spus că nu a văzut nicidată așa ceva.

Când iei toate aceste state – avem atâtea voturi, la o diferență așa de mare – am spus ce se întâmplă cu alegerile?

Ceilalți știau că nu pot câștiga și vor să meargă la Curte. Am prevăzut asta. Florida a fost o victorie uriașă, Texas și Ohio la fel. Carolina de Nord – o mare victorie. Și dintr-o dată totul s-a oprit. E o fraudă față de publicul american, e o rușine pentru SUA. Noi am câștigat alegerile” a spus Trump.

UPDATE ora 8.30: FoxNews afirmă că Biden are 238 de voturi electorale, iar Trump a câștigat 213. Numărătoarea celor de la CNN indică 219 voturi pentru democrat și 209 pentru republican. Comentatorii se feresc să afirme cu certitudine când vor fi anunțate rezultatele finale și care ar putea fi câștigătorul. În aceste condiții, cel mai probabil, numele celui de-al 46-lea președinte al SUA nu va fi cunoscut mai devreme de câteva zile.

UPDATE ora 8.00: Potrivit Fox News, scorul la acest moment este de 227 la 204 în favoarea lui Biden. Trump: ”Avem un avans mare, dar ei încearcă să fure alegerile”.

La ora 7.00, ora României, Joe Biden avea 205 de voturi electorale din 270 necesare, iar Donald Trump 114. Totuși lupta este departe de a fi încheiată. În următoarele ore vom ști cine va fi viitorul președinte al SUA.

Americanii au avut de ales între actualul președinte, republicanul Donald Trump (74 de ani), și democratul Joe Biden (78 de ani), fost vicepreședinte în mandatul lui Barack Obama.

Ca să ajungă la Casa Albă, Donald Trump pentru un nou mandat de președinte, sau Joe Biden pentru un prim mandat de președinte, trebuie să obțină 270 de voturi electorale.

Cine este Joe Biden

Joe Biden s-a născut în Pennsylvania pe 20 noiembrie 1942, ceea ce îl face cel mai bătrân președinte american la preluarea mandatului, dacă va fi cazul și îl învinge pe Trump. Recordurile sale de vârstă nu se opresc aici: a fost de asemenea și cel de-al cincilea cel mai tânăr senator al Americii din toate timpurile, dar și cel mai longeviv al statului Delaware.

După 36 de ani petrecuți ca senator de Delaware, Joe Biden a ocupat funcția de vicepreședinte al SUA pe timpul mandatelor lui Barack Obama. În această perioadă, s-a ocupat intens de problemele economice și de relațiile internaționale. În 2017, Obama i-a oferit lui Biden Medalia Prezidențială a Libertății pentru serviciile sale.

Viața sa de familie a fost marcată de o tragedie. În 1966, Joe Biden s-a căsătorit cu Neilia Hunter și au avut trei copii.

Aceasta, dar și fiică lor în vârstă de 13 ani, au murit în urma unui accident de mașină, iar cei doi fii au fost internați în spital în urma impactului. Joe Biden reușit să treacă peste această dramă, iar în 1977 s-a căsătorit din nou, cu o profesoară, Jill Jacobs, cu care are o fiică.

Cine este Donald Trump

Donald Trump este fiul unuia dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din istoria SUA.

A fost ambițios și agresiv, devenind destuld e repede o celebritate. Donald a fost trimis încă din vremea gimnaziului la o școală militară.

Și nu doar că nu părea să simtă vreun dor de casă ori de familie, dar a excelat în mediul cazon. Se pare că pe plan personal, Donald Trump are o voință de fier, călită din experiențele familiei sale.

„Probabil n-aș mai fi fost astăzi aici, dacă nu era fratele meu Fred. El m-a ferit de alcool. La temperamentul meu, poate aș fi fost un alcoolic. Chiar nu știu. Ce știu e că în viața mea n-am pus gura pe alcool”, declara în 2016 Donald Trump într-un interviu.

Fratele despre care vorbea Donald Trump în interviu este Fred Trump jr. A fost pilot și a murit din cauza alcoolismului, în urma unui infarct, la 42 de ani.

Toată viața și-a trăit-o în lumina reflectoarelor. Afacerile, familia, dragostea, succesul, totul a devenit parte a brandului Trump, iar numele lui a devenit sinonim cu celebritatea.

A apărut în mai multe filme ca fiind chiar cel care era, omul de afaceri Donald Trump: „The Fresh Prince of Bel-Air” (1990), „Sex and the City” (1998) și chiar „Singur acasă 2”.