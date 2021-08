Profesorii din Blaj vor primi 195 de laptopuri și trei sisteme desktop pentru învățământul online. Valoarea echipamentelor IT

Municipiul Aiud are un site dedicat atragerii de investitori. Dezvoltat de câțiva tineri aiudeni, site-ul investinaiud.com este menit să prezinte un portofoliu al oportunităților pe care municipiul le poate oferi potențialilor investitori, inclusiv o listă cu terenuri și hale publice/private care sunt disponibile pentru închiriere sau vânzare.

„Investitorii vin acolo unde găsesc infrastructura necesară, forță de muncă, oportunități și o comunitate cu o calitate a vieții rezonabilă. Tot ceea ce facem, întregul nostru program este construit în așa fel încât să atragem investitori la Aiud.

Am parcelat terenul pe care municipiul Aiud îl are, astfel încât să fie pregătit pentru un viitor investitor. Din fericire suntem bine conectați la infrastructura de transport. Avem ieșire la drum european, la autostradă, cale ferată și suntem în proximitatea a trei aeroporturi internaționale. Investim în infrastructură – au fost reabilitate peste 20 de străzi. Un investitor se uită la acest aspect. Investim în educație – reabilităm o grădiniță, construim una nouă, reabilităm Liceul Tehnologic (care alături de Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud pot face din municipiul nostru un pol al învățământului profesional și tehnic – un aspect extrem de important pentru un viitor investitor). Investim în cultură și sport – construim un nou Centru Multicultural și o bază sportivă. Opțiunile de petrecere a timpului liber sunt de asemenea un aspect important pentru un investitor. Investim în calitatea vieții aiudenilor – dezvoltăm piste de biciclete, vom avea un transport public ecologic, serviciile publice se digitalizează, iluminatul public trece pe LED, creăm noi spații de recreere, etc. Toate acestea sunt deosebit de importante pentru un investitor pentru că este atent la mediul în care trăiesc angajații săi. Am atras fonduri europene în valoare de peste 95 de milioane de lei. Acești bani vin în Aiud prin implementarea a 10 proiecte, care pe lângă beneficiile evidente înseamnă și locuri de muncă pentru aiudeni.

Printre altele, rolul administrației publice locale este acela de a crea condițiile necesare dezvoltării unor afaceri de către investitori”, au transmis reprezentanții administrației locale.