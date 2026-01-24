Connect with us

Blaj

Volei Alba Blaj a câștigat cu 3-0 meciul cu CSM Lugoj în etapa a 12-a Diviziei A1

Publicat

acum 43 de secunde

Volei Alba Blaj a obținut, sâmbătă, o victorie clară în etapa a 12-a a Diviziei A1F. A câștigat cu 3-0 meciul cu CSM Lugoj.

Volei Alba Blaj - CSM Lugoj 3-0 (25-16, 25-15, 25-11).

CSM Volei Alba-Blaj s-a calificat miercuri în semifinalele Cupei României la volei feminin.

Deținătoarea trofeului, a dispus de CSM Constanța cu scorul de 3-0 (29-27, 25-12, 25-23), pe teren propriu, în manșa secundă a sferturilor de finală.

Jelena Delic (14 puncte) și Ariana Pîrv (10) au fost cele mai bune de la ardelence, care au câștigat și în tur, cu 3-1.

foto: Volei Alba Blaj/ Facebook

