Atenționare Cod Galben de inundații în Alba și în alte județe din țară până marți noaptea. Zonele vizate

Institutul Național de Hidrologie și Gorspodărire a Apelor (INHGA) a emis atenționare Cod Galben de inundații, valabilă pentru Alba și alte județe din țară. Aceasta intră în vigoare de luni dimineața, până marți noaptea, la ora 24.00.

INHGA atenționează că se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri.

Astfel de fenomene sunt luate în calcul având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore. De asemenea, sunt vizate precipitaţiile prognozate, cedarea apei din stratul de zăpadă, influenţa evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe râuri (gheaţă la mal, pod de gheaţă, blocaje de gheţuri).

Atenționare Cod Galben de inundații

de luni, 26 ianuarie, ora 10.00 până marți, 27 ianuarie, ora 24.00

pe râurile din bazinele hidrografice:

Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj)

Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud)

Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş Severin şi Timiş)

Bârzava – bazin amonte S.H. Moniom, Caraş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Nera – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin)

Jiu – bazin amonte S.H. Podari (judeţele: Hunedoara, Gorj, Dolj şi Mehedinţi)

Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Sibiu, Vâlcea şi Argeş)

Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţele: Vâlcea şi Gorj)

Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior, Sabar – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa)

Ialomiţa – bazin amonte S.H. Băleni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Băleni – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov)

Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu si inferior(judeţele: Prahova şi Ialomiţa)

Buzău – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Buzău, Covasna şi Prahova)

Bistriţa (afluent al Siretului) – bazin amonte Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Suceava, Neamţ şi Harghita).

