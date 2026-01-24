Spectacol de tradiții și obiceiuri din Țara Secașelor: Datină străbună pe Secașe, în 1 februarie, la Câlnic. Program

La Câlnic este prezentat în 1 februarie, spectacolul de tradiții și obiceiuri ” Datină străbună pe Secașe”, ajuns la ediția 32.

Evenimentul va fi de la ora 14.00, la Căminul cultural din Câlnic.

Participă ansambluri folclorice locale, alături de Ansamblul Folcloric al Județului Alba.

Festivalul include prelegerea ”Din 1972 până azi: povestea unei datini vii”, susținută de prof. Ioan Popa, inițiatorul evenimentului.

La festival vor fi participa reprezentanți ai 14 comunități locale din județele Alba și Sibiu: Câlnic, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Bucerdea Grânoasă, Cut, Mihalț, Daia Română, Doștat, Șpring, Valea Lungă, Loamneș, Miercurea Sibiului, Slimnic, Șura Mare.

Ansamblul Folcloric al Județului Alba va susține un recital extraordinar, coordonat de dirijorul Alexandru Pal, alături de artiștii Roxana Reche, Floricica Moga, Dorina Narița, Nicolae Plută.

Foto: Silviu Ciontea - fotograf oficial CCAB

