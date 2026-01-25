Voucherul pentru energie se aplică și la gaze în 2026: Ajutorul se va deduce direct din factură. Anunțul ministrului Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că în anul 2026 va fi menținut sprijinul pentru consumatorii vulnerabili la energie electrică și gaze naturale, însă mecanismul de acordare va fi modificat, astfel încât ajutorul să fie decontat direct de furnizori, fără vouchere ridicate sau activate de beneficiari.

Ministrul a explicat la Antena 3 că sprijinul de 50 de lei lunar nu dispare, ci va fi concentrat în sezonul rece, ceea ce face ca, în cazul gazelor naturale, ajutorul să ajungă la 100 de lei pe lună în timpul iernii.

50 de lei la energie electrică, scăzuți direct din factură

Pentru energia electrică, Bogdan Ivan a precizat că ajutorul de 50 de lei pe lună pentru consumatorii vulnerabili se păstrează, însă nu va mai fi acordat printr-un sistem clasic de vouchere, ci va fi scăzut direct din factură de către furnizor.

„Lucrăm la proiecție ca oamenii care vor să ia în continuare vouchere să poată să le ia. Dacă nu, creăm acel control din bazele de date, folosind tehnologia, astfel încât furnizorii să vadă interconectarea cu ANAF-ul. Dacă o persoană are venituri sub pragul stabilit și și-a manifestat intenția de a beneficia de sprijin, factura va scădea automat cu 50 de lei”, a declarat ministrul Energiei.

Noutatea anunțată de ministru este, așadar, decontarea directă prin furnizor, fără drumuri, platforme sau proceduri birocratice pentru beneficiari.

La gaze, sprijinul se concentrează iarna și ajunge la 100 de lei pe lună

În ceea ce privește gazele naturale, Bogdan Ivan a explicat că sprijinul de 50 de lei lunar va fi mutat în cele șase luni de iarnă, când facturile sunt cele mai mari.

Astfel, în perioada octombrie–martie, consumatorii vulnerabili vor beneficia de un sprijin total de 100 de lei pe lună, rezultat din concentrarea ajutorului în sezonul rece.

„Vrem să facem același mecanism și la gaze pentru consumatorii vulnerabili. Mutăm sprijinul în sezonul rece, pe șase luni, când vin facturile mari. Practic, ajutorul ajunge la 100 de lei pe lună în această perioadă”, a explicat ministrul.

Important de subliniat: nu este vorba despre un ajutor nou sau suplimentar, ci despre redistribuirea aceluiași sprijin, adaptată la perioada cu consum maxim.

Cine poate beneficia de sprijin

Eligibilitatea va fi stabilită pe baza veniturilor, prin verificări realizate automat, prin interconectarea bazelor de date ale furnizorilor cu cele ale ANAF. Pragul de venit menționat de ministru este de aproximativ 2.000 de lei, urmând ca detaliile finale să fie stabilite prin act normativ.

Beneficiarii vor trebui să-și exprime intenția de a primi sprijinul, după care reducerea va apărea direct pe factură, menționată explicit.

Accizele la carburanți, dependente de situația bugetară

În același context, ministrul Energiei a declarat că reducerea accizelor la carburanți, energie și gaze este o opțiune analizată, dar nu una imediată, fiind condiționată de evoluția deficitului bugetar.

„Când vom avea o situație mai bună din perspectiva deficitului bugetar, o să militez pentru reducerea accizelor. Creșterea accizelor înseamnă costuri mai mari pentru fiecare român”, a afirmat Bogdan Ivan

Specula din energie a umflat facturile

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a mai declarat în interviu difuzat sâmbătă de Antena 3 că facturile ridicate la energie au fost alimentate de speculă și de lacunele din legislația românească.

“Sunt foarte mulți băieți care cu o firmuliță și doi angajați și două laptopuri făceau zeci de milioane de euro pe baza lacunelor din legislația din România și pentru că puteau să se comporte ca și în vestul sălbatic.

De câteva luni nu mai pot să facă așa ceva. Sunt obligați să depună garanții pentru toate contractele pe care le fac. La rândul meu, ca și acționar majoritar în companiile care produc astăzi energie m-am asigurat că avem cu preponderență asigurate contractele cu furnizorii pentru populație iar mai departe că acele optimizări nu mai pot fi făcute așa de ușor ca înainte. Altfel nu puteam să scădem prețurile la ofertele din energie”.

Ministrul Energiei este convins că din cauza legislației s-a ajuns ca speculanții să poată arunca pe piață prețuri foarte mari la energie:

“Pe o piață nefuncțională, în condiții oarecum gri s-a ajuns ca specula să dea un preț foarte mare la energie care se vede la factura finală. Acest lucru a fost redus considerabil, am făcut posibilitatea unei piețe mai predictibile. Ofertele astăzi sunt cu 20% mai mici decât în urmă cu 6 luni de zile”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News