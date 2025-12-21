Eveniment
Program Taxe și impozite Sebeș: când se fac încasări până la finalul anului 2025 și începutul anului 2026
Primăria Sebeș a anunțat programul de încasări taxe și impozite până la finalul anului 2025 și începutul anului 2026. Locuitorii sunt informați despre posibilitățile de plată.
PROGRAM Taxe și Impozite Sebeș
Ultima zi de încasare impozite și taxe locale în numerar, la ghișeu (Piața Primăriei nr. 1): 31 decembrie 2025, ora 9.00
Anul 2026:
- Prima zi încasare fără debit (amenzi, taxe): 8 ianuarie 2026, ora 8.30
- Prima zi încasări fără debit (amenzi, taxe) prin POS, ghiseul.ro, Self-Tax, pagina web: 8 ianuarie 2026
- Prima zi încasare cu debit (impozite pe clădiri, terenuri, mijloace de transport): 12 ianuarie 2026, ora 8.30
- Prima zi încasare cu debit (impozite pe clădiri, terenuri, mijloace de transport) prin POS, ghiseul.ro, Self-Tax, pagina web: 12 ianuarie 2026
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.