Peste 31.000 de locuri de muncă, vacante la nivel național. Cele mai multe sunt pentru persoane fără studii

acum 40 de secunde

Peste 31.000 de locuri de muncă sunt declarate vacante la nivel național în această perioadă de agenții economici.

Aproximativ 19.000 sunt destinate celor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale, în principal pentru muncitori necalificați la demolarea clădirilor, curieri sau ajutor de bucătar.

Datele provin dintr-o invormare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, citată de Rador.

Pentru cei cu studii superioare, angajatorii au declarat vacante aproape 1.800 de locuri de muncă.

Și în Spațiul Economic European sunt oferite, prin intermediul rețelei EURES România, aproape 180 de locuri de muncă, cele mai multe în Suedia, Irlanda, Olanda, Italia sau Germania.

