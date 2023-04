Programul Festivalului Internațional de Teatru ”Povești”. Alba Iulia redevine capitala teatrului între 14 și 20 mai

Reprezentanții Teatrului de Păpuși ”Prichindel” au transmis marți programul Festivalului Internațional de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia, care se desfășoară în luna mai.

Programul este foarte variat și cuprinde evenimente pentru toate gusturile. Atât pentru copii, cât și pentru părinți.

”Suntem pregătiți de festival. O nouă ediție, spectacole noi, interesante, un program complex, pe care vrem să-l facem public tuturor” au transmis organizatorii.

DUMINICĂ, 14 mai

11:00 AVENTURILE UNUI PRIETEN IMAGINAR, regia Mihai Dumitrescu

Teatrul de Animație Țăndărică București

Spectacol de teatru pentru copii / 5+

Casa de Cultură a Studenților / 1h

11:00 – 20:00 CRISTINA PEPINO – PROVOCĂRI

Expoziție permanentă de schițe scenografice, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Foaier Casa de Cultură a Studenților

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

12:30 DEPRAVATUL DIN GORGANI, de Doina Ruști

Lansare de carte

Art Cafe / 30 min.

16:00 CONEXIUNI

Atelier de scenografie

Coordonator: Alina Herescu

Sala festivă, Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia

16:00 PĂPUȘI ȘI OBIECTE

Atelier experimental de teatru de animație

Coordonatori: Soso și Nuți Dorobanțu

Sala Amfiteatru, Casa de Cultură a Studenților

16:00 DA – ȘI MERGI MAI DEPARTE

Atelier de improvizație pentru adolescenți

Coordonator: Ioan Ardelean

Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenților

17:00 MOTANUL ÎNCĂLȚAT, regia Cristian Nedea

Teatrul de Păpuși Puck Cluj-Napoca

Spectacol de teatru pentru copii / 4+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia / 50 min.

18:00 DUAL: NEGRU – AURIU

Vernisaj Expoziție de costume elisabetane, realizată de UNATC I.L. Caragiale București

Curator prof. univ. dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor / 30 min.

18:30 OPERA DE TREI PARALE, regia Răzvan Mazilu

Teatrul Excelsior București

Musical / 16+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h 50 min. (cu pauză)

LUNI, 15 mai

11:00 ROBIN HOOD, regia Geo Balint

Teatrul pentru Copii Arlechino Brașov

Spectacol de teatru pentru copii / 4+

Casa de Cultură a Studenților / 45 min.

11:00 – 20:00 CRISTINA PEPINO – PROVOCĂRI

Expoziție permanentă de schițe scenografice, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Foaier Casa de Cultură a Studenților

11:00 TEATRUL CA REZISTENȚĂ. Oameni de teatru în arhivele securității, de Cristina Modreanu

Lansare de carte și conferință

Sala Senatului a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia / 75 min.

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

18:00 DOAMNE FEREŞTE!, regia Lia Bugnar

Teatrul Mic Bucureşti

Spectacol de teatru / 12+

Casa de Cultură a Studenților / 1h 50 min.

18:00 – 20:00 DUAL: NEGRU – AURIU

Expoziție permanentă de costume elisabetane, realizată de UNATC I.L. Caragiale București

Curator prof. univ. dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

20:00 FETE ȘI BĂIEȚI, regia Cristi Juncu

Teatrul Act București

Spectacol de teatru / 16+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia / 1h 30 min.

MARȚI, 16 mai

11:00 VRĂJITORUL DIN OZ, regia Dan Mirea

Teatrul pentru Copii și Tineret Gulliver Galați

Spectacol de teatru pentru copii / 5+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 60 min.

11:00 CIRCUL MICULUI DRAGON

Kabaré Púpala Marionetas, Germania

Spectacol non-verbal pentru copii / 3+

Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia / 40 min.

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

17.00 ONCE UPON A TIME… TWO FEET, cu Verónica González

Teatro dei Piedi, Italia

Spectacol non-verbal pentru întreaga familie

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia / 1h

18:00 – 20:00 DUAL: NEGRU – AURIU

Expoziție permanentă de costume elisabetane, realizată de UNATC I.L. Caragiale București

Curator prof. univ. dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18:30 CRISTINA PEPINO – PROVOCĂRI

Vernisaj Expoziție de schițe scenografice, realizată de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Foaier Casa de Cultură a Studenților / 30 min.

19.00 FIUL, regia Bobi Pricop

Teatrul Regina Maria Oradea, Trupa Iosif Vulcan

Spectacol de teatru / 13+

Casa de Cultură a Studenților / 2h 10 min.

MIERCURI, 17 mai

10:00, 11:00 CIRCUL MICULUI DRAGON

Kabaré Púpala Marionetas, Germania

Spectacol non-verbal pentru copii / 3+

Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Alba Iulia / 40 min.

11:00 PIKPOK.ONLINE@GUGUȚĂ, regia Gabriela Lungu

Teatrul Municipal de Păpuși Guguță Chișinău

Spectacol de teatru pentru copii / 5+

Casa de Cultură a Studenților / 45 min.

11:00 – 20:00 CRISTINA PEPINO – PROVOCĂRI

Expoziție permanentă de schițe scenografice, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Foaier Casa de Cultură a Studenților

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

12:30 CUVÂNTUL ROSTIT DE ACTOR PE SCENĂ – Ființare, Identitate, Conectare, de Cătălina Mihăilă

Lansare de carte

Art Cafe / 30 min

18:00 – 20:00 DUAL: NEGRU – AURIU

Expoziție permanentă de costume elisabetane, realizată de UNATC I.L. Caragiale București

Curator prof. univ. dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18:00 CUI I-E FRICĂ DE VIRGINIA WOOLF?, regia Alexandru Mâzgăreanu

Teatrul Odeon București

Spectacol de teatru / 16+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h 15 min. (cu pauză)

20:30 E ADEVĂRAT, E ADEVĂRAT, E ADEVĂRAT!, regia Alexandru Mâzgăreanu

Teatrul Act București

One-woman-show / 16+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel / 1h 30 min.

JOI, 18 mai

10:00 PIKPOK.ONLINE@GUGUȚĂ, regia Gabriela Lungu

Teatrul Municipal de Păpuși Guguță Chișinău

Spectacol de teatru pentru copii / 5+

Casa de Cultură a Studenților / 45 min.

11:00 – 20:00 CRISTINA PEPINO – PROVOCĂRI

Expoziție permanentă de schițe scenografice, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Foaier Casa de Cultură a Studenților

11:00 PIC, regia Delia Gavlițchi

Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Casa de Cultură a Sindicatelor/ 45 min.

11:00 MINI ME – Do you see me?

Studiu de animație – Humanet

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan Alba Iulia / 30 min.

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

12:00 MINI ME – Do you see me?

Studiu de animație – Humanet

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia / 30 min.

18:00 – 20:00 DUAL: NEGRU – AURIU

Expoziție permanentă de costume elisabetane, realizată de UNATC I.L. Caragiale București

Curator prof. univ. dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18:00 ONE MAN aproape SHOW – PAVEL BARTOȘ

Comic Entertainment București

One-man-show / 12+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 20 min.

20:00 NUNTĂ ÎN CER, regia Zsuzsánna Kovács

Teatrul Dramaturgilor Români București

Spectacol de teatru / 12+

Casa de Cultură a Studenților / 2 h

VINERI, 19 mai

11:00 RĂȚUȘCA CEA URÂTĂ, regia Oana Leahu

Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel Târgu Mureș

Spectacol de teatru pentru copii / 5+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel / 55 min.

11:00 – 20:00 CRISTINA PEPINO – PROVOCĂRI

Expoziție permanentă de schițe scenografice, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Foaier Casa de Cultură a Studenților

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

12:30 TRILOGIA DRAMATICĂ 2+1, de Cristian Stamatoiu

Lansare de carte

Art Cafe / 30 min.

18:00 CINĂ CU PRIETENI, regia Cristi Juncu

Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra București

Spectacol de teatru / 14+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2 h

18:00 – 20:00 DUAL: NEGRU – AURIU

Expoziție permanentă de costume elisabetane, realizată de UNATC I.L. Caragiale București

Curator prof. univ. dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

20:30 SER HUMANO

Association Andalouse Alhambra, Franța

Spectacol de muzică și dans – Flamenco / 12+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel / 1h 20 min.

SÂMBĂTĂ, 20 mai

11:00 PĂPUȘI ȘI OBIECTE

Prezentare atelier experimental de teatru de animație

Coordonatori: Soso și Nuți Dorobanțu

Sala Amfiteatru, Casa de Cultură a Studenților

11:00 – 20:00 CRISTINA PEPINO – PROVOCĂRI

Expoziție permanentă de schițe scenografice, Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Foaier Casa de Cultură a Studenților

12:00 CUFĂRUL CELOR 7 PITICI, regia Béres László

Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin Timișoara

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Sala 67, Teatrul de Păpuși Prichindel / 1h

15:00 CONEXIUNI

Prezentare atelier de scenografie

Coordonator: Alina Herescu

Sala festivă, Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia

16:00 DA – ȘI MERGI MAI DEPARTE

Prezentare atelier de improvizație pentru adolescenți

Coordonator: Ioan Ardelean

Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenților

17:00 ISTORIA MUZICII, regia Cristian Ban

Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, Trupa marionete

Spectacol pentru întreaga familie

Casa de Cultură a Studenților / 1 h 10 min.

18:00 – 20:00 DUAL: NEGRU – AURIU

Expoziție permanentă de costume elisabetane, realizată de UNATC I.L. Caragiale București

Curator prof. univ. dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18:30 STEAUA FĂRĂ NUME, regia Vlad Zamfirescu

Cortina AG București

Spectacol de teatru / 16+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h 30 min. (cu pauză)

LUNI – VINERI

Păpuși și obiecte – atelier experimental de teatru de animație – 6 – 13 ani

Conexiuni – atelier de scenografie – 15 – 19 ani

DA – Și mergi mai departe – atelier de improvizație pentru adolescenți – 15 – 19 ani

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News