Programul Noua Casă 2024: Doar 100 de garanţii acordate de stat, în prima lună de la lansare. Precizările directorului FNGCIMM

Programul Noua Casă 2024. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a acordat doar 100 de garanţii în programul Noua Casă, în prima lună de la demarare, a transmis joi directorul general al Fondului, Dumitru Nancu.

„Având în vedere că avem o lună de zile de când programul este operaţional, cu toate că am înjumătăţit comisionul de garantare de la 0,3% la 0,15% (pe an – n. r.), costurile notariale la fel au fost reduse prin ordin al ministrului de Justiţie, în prezent doar 100 de garanţii am acordat.

Noi sperăm că anul acesta vom epuiza bugetul de un miliard de lei. Este prima lună, oamenii îşi caută case, mai ales şi apetitul pentru finanţare şi pentru investiţii acum e mai scăzut deoarece la graniţă avem un război. Dar noi considerăm că acest plafon de garantare va fi epuizat”, a spus Dumitru Nancu, la conferinţa cu tema „Asigurări. Politici prezente şi viitoare”, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, în comparaţie cu anul trecut, programul înregistrează o creştere de 10%, însă faţă de 2021 este la jumătate. Totodată, şeful FNGCIMM a afirmat că plafonul de 70.000 de lei pentru creditele cu avans de 5% ar putea fi modificat, acest aspect probabil că va fi analizat la rectificarea bugetară din iulie.

FNGCIMM a anunţat la finalul lunii februarie că Programul Noua Casă 2024 a devenit operaţional, după ce plafonul de garantare aprobat de Ministerul de Finanţe, în valoare de un miliard de lei, a fost alocat celor 16 finanţatori înscrişi în program.

Programul Noua Casă 2024

Potrivit unui comunicat al Fondului, programul Noua Casă rămâne un produs de creditare avantajos, atât prin avansul minim solicitat, cât şi prin comisioanele de administrare reduse anul acesta cu 50% (de la 0,30% pe an la 0,15% pe an, calculat la soldul garanţiei).

O altă modificare adusă programului, în ediţia 2024, este reducerea cu 30% a onorariilor notariale pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare şi a oricăror altor acte care se încheie, cu anumite excepţii prevăzute în mod expres în legislaţia incidentă.

Astfel, românii care doresc să-şi achiziţioneze o locuinţă pot apela la una dintre băncile partenere – Alpha Bank, BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, Libra Intrnet Bank, OTP Bank, EXIM Banca Românească, Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Vista Bank, Intesa Sanpaolo Bank şi Techventures Bank – pentru întocmirea dosarului de credit şi înaintarea acestuia către FNGCIMM, în vederea obţinerii garanţiei de stat.

De la lansarea Programului Prima Casă, în anul 2009, până la finele lunii decembrie 2023, au fost acordate 333.219 garanţii şi promisiuni de garantare în valoare totală de 31,57 miliarde lei, ce au susţinut credite în valoare de 63,8 miliarde de lei. Rata de default efectivă a garanţiilor este de 0,316%, aceasta situându-se cu mult sub rata de neperformanţă a creditelor aferente debitorilor persoane fizice pe întregul sistem bancar.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii IFN este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News