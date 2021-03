Proiect blocat politic la Almașu Mare. Primăria va trebui să returneze banii pentru un proiect, din cauza unor consilieri

Oana Badea, primarul municipiului Aiud cere tratament egal pentru orașul pe care îl conduce, în raport cu capitala București și cu Cluj-Napoca.

Oana Badea spune că această măsură a fost discutată și cu autoritățile locale și că dacă măsurile care evită carantinarea funcționează la București și la Cluj, unde sunt comunități foarte mari, cu atât mai mult ar putea funcționa la Aiud, unde este vorba despre o comunitate mică.

”Momentul în care ne aflăm presupune creativitate. Dacă soluțiile nu sunt agreate, nu vor fi puse în practică” a spus Badea.

Aceasta a postat pe contul de Facebook al primăriei o poziție legată de situația în care se regăsește municipiul Aiud din punctul de vedere al infectărilor cu Sars-Cov-2, după hotărârea CJSU Alba de miercuri, în care sunt propuse o serie de măsuri restrictive pentru evitarea carantinării orașului.

Postarea Oanei Badea

”Așa cum ați fost informați în cursul serii trecute, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a propus un set de măsuri restrictive, altele decât carantinarea, pentru municipiul Aiud.

Aceste măsuri, pentru a intra în vigoare, au fost transmise DSU București. În cursul serii trecute, prefetul m-a informat că DSU nu a fost de acord cu măsurile propuse, crezând că cea mai bună soluție este carantinarea municipiului Aiud.

Ca urmare am convenit cu prefectul județului Alba ca în cursul acestei zile să căutăm o soluție la care cetățenii municipiului Aiud să fie parte, o soluție care să nu stârnească emoție și pe care aiudenii să o perceapă egală în calitate de cetățeni ai acestei țări.

Am urmărit cu atenție declarația președintelul României care propune pentru București măsuri restrictive altele decât carantiarea, care să vină din partea specialiștilor.

Ceea ce este valabil pentru București, să fie valabil și pentru Aiud, ceea ce este valabil pentru bucureșteni, trebuie să fie valabil și pentru aiudeni.

De aceea, cred că prefectul Capitalei poate să dea un exemplu anunțând măsurile pentru capitală, urmând ca acestea să fie aplicate în mod egal, fără discriminare, în comunitățile din țară.

La Aiud, comunitatea vrea să fie parte a soluției, dar nu vrea să fie parte a unor soluții discriminatorii.

Este momenntul ca aiudenii să cunoască faptul că în octombrie 2020, DSP a realizat o analiză de risc prin care se impunea carantinarea municipiului Aiud.

La acel moment am contestat printr-un document scris analiza de risc, am prezentat un plan propriu de măsuri, elaborat la nivelul comitetului local pentru situații de urgență și am evitat carantinarea.

Este foarte important ca aiudenii să știe că suntem de partea măsurilor care ne vor aduce la viața normală, doar că, acest lucru îl vom reuși împreună”.

Ce au hotărât autoritățile, miercuri

Autoritățile din Alba au emis miercuri seară o hotărâre prin care au instituit restricții de circulație inclusiv în weekend pentru municipiul Aiud și localitățile aparținătoare, care va fi discutată joi la DSU.

Comitetul Județean pentru Situații de urgență a anunțat că în Aiud, riscul epidemiologic este de o gravitate maximă. Măsurile luate sunt foarte asemănătoare celor care presupun carantina, cu toate că acest cuvânt nu se regăsește în hotărâre.

În aceste condiții, CJSU Alba a hotărât ”instituirea unor restricții temporare, în intervalul luni – vineri între orele 18:00 – 22:00, iar sâmbăta și duminica între orele 05:00 – 22:00, pe o perioadă de 14 zile, la nivelul unității administrativ-teritoriale Municipiul Aiud și localităților aparținătoare Aiudul de Sus, Gâmbaș, Măgina, Păgida, Ciumbrud, Gârbova de Jos, Gârbova de Sus, Gârbovița, Sâncrai și Țifra, județul Alba, începând cu data de 25.03.2021 ora 18:00, până în data de 08.04.2021 ora 05:00”.