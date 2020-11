Proiect de lege pentru interzicerea fondului clasei și al școlii. Consiliul Elevilor: sunt prevăzute amenzi de până la 2000 lei

Au început lucrările de reabilitare și modernizare a bazei sportive din Parcul „Avram Iancu” în Blaj, a anunțat vineri primarul Gheorghe Valentin Rotar.

Primele lucrări la stadionul din Parcul „Avram Iancu” vizează demolarea tribunelor (aflate în stare avansată de degradare) și expertizarea zidului de sprijin. În paralel, se lucrează la proiectul tehnic al noii construcții, după care se va trece la execuția propriu-zisă, potrivit sursei citate.

Lucrările de reabilitare și modernizare a bazei sportive din Parcul „Avram Iancu” vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2021.

Apoi, baza sportivă din Parcul „Avram Iancu”, care va fi administrată de Primăria Blaj, va fi folosită cu prioritate de sportivii și echipele Clubului Sportiv Școlar Blaj, de celelalte structuri sportive din Blaj, cât și de toți blăjenii care doresc să facă sport.

Reabilitarea stadionului din Parcul „Avram Iancu”, prin construirea bazei sportive de TIP 1, este un proiect investițional prioritar pentru Blaj, care a fost realizat la insistențele municipalității, spune primarul.

Proiectul, finanțat de Compania Națională de Investiții (CNI), are ca obiectiv modernizarea suprafeței de joc a stadionului de fotbal, cu un teren sintetic, dotat cu instalație de nocturnă, la dimensiunile omologate de UEFA și FRF (105m x 68m), amenajarea unui teren sintetic mic (20m x 40m), de asemenea echipat cu instalație de nocturnă, vestiare, o tribună cu 500 locuri, 52 de locuri de parcare și două locuri de parcare pentru autocare.

Valoarea totală a investiției: 6.276.555,71 lei (cu TVA).

După finalizarea acestei prime faze, din bugetul Municipiului Blaj, va fi reabilitată pista de atletism și, în funcție de necesități, vor fi extinse tribunele.

”Este o investiție pe care am anunțat-o încă de la începutul acestui an (unii credeau că și acest obiectiv a fost doar o promisiune electorală. După șapte ani în care baza sportivă a fost sub administrație PSD-ALDE, acum punem STOP ruinei în care a ajuns aceasta!

Îi mulțumesc Ministrului Dezvoltării, Ion Ștefan, pentru finanțarea acestei investiții și îi mulțumesc personal Deputatului Claudiu Răcuci, care a avut o contribuție importantă la reușita acestui proiect, prin lobby-ul făcut la București, pentru realizarea acestui obiectiv deosebit de important pentru orașul nostru!”, a declarat primarul.

sursă foto: Facebook (Gheorghe Valentin Rotar)