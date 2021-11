Proteinele SARS-CoV-2 ce provoacă accident vascular cerebral și infarct, identificate. Pot fi produse noi tratamente

Tinerii români care vor să-și deschidă o afacere în România sunt sprijiniți printr-un program de stat. Finanțarea este de până la 25.000 de euro.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în această săptămână apelul de proiecte destinate tinerilor care nu mai sunt în sistemul de învățământ și nici nu lucrează (NEETS / Not in Employment, Education or Training).

În cadrul apelului de proiecte se propune și acordarea unei subvenții (micro-grant) pentru înființarea de firme (costurile aferente înființării companiei vor fi acoperite prin proiect).

Finanțarea va fi de maxim 25.000 euro pentru o afacere creată de tineri NEETs.

Apel de proiecte cu buget de 92 milioane euro

Apelul de proiecte a fost deschis în 3 noiembrie. Proiectele pot fi depuse până la 31 decembrie 2021.

Apelul are un buget total de 92 milioane euro, din care 2 milioane euro alocare dedicată teritoriului ITI Delta Dunării.

Banii urmează să fie folosiți pentru consilierea, formarea și găsirea unui loc de muncă, precum și pentru finanțarii noilor afaceri.

Valoarea maximă a unui proiect este de 1 milion de euro. Durata maximă de implementare este 18 luni.

În total, prin aceste proiecte urmează să fie sprijiniți peste 22.500 tineri.

Prin aceste proiecte tinerii vor putea beneficia de următoarele tipuri de sprijin:

cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare;

cursuri de formare profesională recunoscute la nivel de întreprindere;

sprijin și orientare profesională pentru a-și găsi un loc de muncă;

subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înființare afacere.

Acordarea subvenției (micro-grant) va fi condiționată de înființarea firmei (costurile aferente înființării companiei vor fi acoperite prin proiect).

În total, se estimează că vor fi finanțate peste 800 de afaceri (minim 9 afaceri pe fiecare proiect realizat).

Cine poate aplica pentru finanțare

Finanțarea se va face în două etape.

În prima parte, terții responsabili de distribuția fondurilor depun proiecte la stat pentru a obține finanțare.

În a doua etapă, ulterior obținerii finanțării, terții vor pune fondurile la dispoziție tinerilor vizați în mod efectiv de această inițiativă.

Organizațiile care vor ghida întregul proces sunt ONG-uri, furnizori de formare profesională, sindicate, patronate sau asociații de întreprinderi.

Pot solicita finanțare:

furnizori autorizați de formare profesională a adulților

furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării

centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;

organizații sindicale – persoane juridice de drept privat

organizații patronale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial

ONG-uri;

organizații de tineret, legal constituite;

camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial;

SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa);

Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/în coordonare;

Asociații de întreprinderi.

Regiuni unde se vor implementa proiectele: Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Sud Muntenia, Centru.

Cine vor fi tinerii care trebuie incluși în proiecte

Este vorba despre tineri exclusiv NEETS șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma, cu vârsta între 16-29 ani.

Aceștia trebuie să aibă domiciliul sau reședința într-una din regiunile de dezvoltare eligibile (Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Sud Muntenia, Centru), înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO (ANOFM prin unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile).

Pentru a fi eligibil în grupul țintă, la data intrării în operațiune, o persoană trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani;

să fie înregistrat și profilat de SPO;

să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect (Sud Vest, Sud Est, Sud Muntenia, Centru).

Grupul țintă minim pentru un proiect este format din 250 tineri neets.

Aici ghidul solicitantului.