Rabla Plus: Ce se întâmplă cu banii rămași neconsumați de persoanele fizice. Programul, sub așteptări

Rabla Plus: Ce se întâmplă cu banii rămași neconsumați de persoanele fizice, este întrebarea pe care o clarifică autoritățile.

Sumele neconsumate în Programul „Rabla Plus” pentru persoane fizice vor fi direcţionate către secţiunea destinată persoanelor juridice, unde se pare că lucrurile merg mai bine, a declarat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet.

„La nivel mondial există o dinamică foarte accentuată în ceea ce priveşte autoturismele electrice, fie că discutăm despre anumiţi producători din Europa sau din afara Europei, fie că discutăm despre tendinţele achiziţionării acestor autoturisme.

În ceea ce priveşte România, mi s-a spus că, spre exemplu, la <Rabla Plus>, după ce Ministerul Finanţelor a decis, în luna decembrie a anului trecut, înjumătăţirea voucherului pentru maşinile electrice de la 10.000 de euro la 5.000 de euro, la persoane juridice merge mai bine, dar la persoanele fizice este sub aşteptările noastre.

Motiv pentru care nu putem decât să distribuim acele sume neconsumate, pentru că societăţile comerciale din România, câtă vreme au epuizat bugetul, probabil că au capacitatea să mai tragă din acei bani.

Nu mai vorbesc de faptul că o maşină care e folosită într-o societate comercială, statistic vorbind, parcurge mai mulţi kilometri decât o maşină folosită de o persoană fizică”, a spus Fechet, citat de Agerpres.

Rabla Plus: Ce se întâmplă cu banii

Potrivit demnitarului, unul dintre planurile de finanţare, în exerciţiul financiar 2025 – 2030, se referă la subvenţionarea leasingului operaţional pentru maşini electrice.

„Una peste alta, vreau să asigur încă o dată întreaga industrie, importatorii, producătorii, asociaţiile din domeniu, de disponibilitatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Speranţa mea este aceea că vom reuşi, şi în anii viitori, să bugetăm aşa cum şi anul acesta am reuşit să bugetăm o sumă-record la <Rabla Plus>, respectiv un miliard de lei, şi nu pot decât să mă aştept să-i cheltuim.

Dacă discutăm despre subvenţionarea leasingului, aceasta este o discuţie pe care am tot avut-o la minister şi abia aştept să definitivăm modalitatea în care vom finanţa în viitorul exerciţiu financiar 2025-2030.

Nu cred că avem cum să nu finanţăm leasingul operaţional pentru maşinile electrice”, a subliniat ministrul de resort.

Datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), publicate recent, arată că autoturismele „verzi”, respectiv cele electrice (100% şi hibride plug-in), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă) deţineau, în aprilie 2024, o cotă de piaţă de 23,5%, care depăşeşte cu 11,3 puncte procentuale cota deţinută de motoarele diesel, care include şi motorizările mild hybrid diesel.

În această marjă, la general, autoturismele „electrificate” au raportat o creştere de 46,8%, de la an la an, însă autoturismele full electrice au înregistrat o scădere de 18,3%, respectiv o cotă de piaţă de 5,5%, sub indicatorul din aprilie 2023, când se acesta se situa la 12,9%.

sursa: agerpres.ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News