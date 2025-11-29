Incendiu la o gospodărie din Șugag. Intervin pompierii din Sebeș și voluntarii

Incendiu la o gospodărie din Șugag: Detașamentul de pompieri Sebeș intervine sâmbătă seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din Martinie, comuna Șugag.

Potrivit informațiilor transmise de persoana care a apelat 112, flăcările se manifestă la nivelul unei anexe aflate în curtea unei gospodării.

La fața locului acționează o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Șugag.

Intervenția este în desfășurare.

