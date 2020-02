RADARE de weekend în Alba. Locațiile în care Poliția monitorizează traficul rutier și atenționări pentru șoferi

Credincioșii se pregătesc încă din luna februarie pentru Postul Mare sau Postul Sfintelor Paști, celebrate de ortodocși în acest an pe 19 aprilie. Postul Paștelui sau Postul Mare are loc înaintea Învierii și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. În calendarul bisericesc, Lăsata Secului are […]