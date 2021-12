RADARELE de weekend în ALBA: Locațiile în care Poliția Rutieră monitorizează traficul. Atenționări pentru șoferi

Părtii schi în județele Alba, Cluj, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea: Alba este unul dintre județele preferate de către turiștii pasionați de sporturile de iarnă. Județul are un total de aproximativ 20 de kilometri de pârtii de schi.

La Șureanu, sunt 11 pârtii la altitudini între 600 m și 2060 de metri. O altă variantă sunt traseele de la Arieșeni, respectiv Vârtop, cu un total de aproape 3 kilometri.

Cele mai apropiate pârtii de schi sunt la Arena Platoș – autostradă și drum cu asfalt până la Păltiniș

Accesul cel mai facil, pe drum asfaltat și autostradă este la Arena Platoș din Păltiniș. De la Alba Iulia la pârtiile de la Arena Platoș se poate ajunge în maxim o oră.



În zone apropiate județului Alba mai sunt pârtii la Păltiniș (Sibiu), Băișoara, Feleacu și Mărișel (Cluj), Parâng (Petroșani – județul Hunedoara) Straja (Lupeni – județul Hunedoara), Transalpina Ski Resort pe Transalpina (Vâlcea/Voineasa).

Vă prezentăm în continuare detalii despre pârtiile din Alba și județele învecinate, cu informații despre acces, tarife și servicii turistice.

Majoritatea locațiilor de schi menționate își redeschid activitatea în luna decembrie. Atât tarifele, cât și programul vor fi actualizate pentru sezonul 2021-2022.

Domeniul Schiabil Şureanu

Pârtii: 11 (A1; A2; A3; C1; C2; C3; C4; S1; S2; S3; pârtia-școală)

Lungime totală a pârtiilor și racordurilor existente: 18 km

Altitudine maximă: 2.060 m

Instalații de transport pe cablu: 3 (2 teleschiuri, 1 telescaun), din care funcționale 2 (teleschi „Curmătura”, telescaun „Aușel”)

Tunuri de zăpadă: nu

Webcam: da

Nocturnă: nu

Pârtie pentru sănii: da

Semnal mobil: Vodafone (integral), Telekom (parțial), Digi Mobil (parțial), Orange (slab)

Acces unic spre pârtii: Sebeș – Șugag – lacul Oașa (DN 67 C), apoi la dreapta spre – mănăstirea Oașa – Luncile Prigoanei – Poarta Raiului – Domeniul Schiabil Șureanu (DJ 704). Distanță față de Sebeș: 82 km, care pot fi parcurși în aproximativ 2 h (fără popasuri).

Starea drumului între Sebeș și lacul Oașa (62 km): drumul este complet asfaltat; pot exista porțiuni cu gheață și zăpadă, în zonele de umbră, așadar sporiți atenția și evitați vitezele mari.

Starea drumului forestier lacul Oașa – Domeniul Schiabil Șureanu (18 km): sunt necesare lanțurile, începând cu barajul Oașa, pentru a nu avea nici un fel de problemă la manevrarea mașinii pe zăpadă sau gheață.

Servicii turistice: școală de schi pe pârtii (0762 501 913); centru de închirieri schiuri și plăci în Poarta Raiului (0762 501 913); restaurant la baza pârtiilor și pe domeniul schiabil; punct Salvamont și Jandarmerie Montană, la baza pârtiilor.

Tarife (în actualizare):

Abonamente pe puncte sau pe perioada unei zile (1 urcare teleschi – 1 punct, 1 urcare telescaun – 2 puncte):

10 puncte: 60 lei adulți/copii

20 puncte: 110 lei adulți/copii

50 puncte: 250 lei adulți/copii

100 puncte: 450 lei adulți/copii

1 zi: 110 lei adulti/90 lei copii

3 zile: 310 lei adulti/250 lei copii

6 zile: 600 lei adulti/490 lei copii

Baby ski – 1 zi: 50 lei adulți/copii

Prețurile nu includ garanția pentru cartela de schi. Aceasta este 20 de lei și se restituie în momentul returnării cartelei.

Arieşeni, Vârtop și Nucet

Pârtii: 4 (Vârtop 1 și Vârtop 2 în județul Alba; Piatra Grăitoare în județul Bihor; pârtie pentru sanie)

Lungime: 3 km

Altitudine maximă: 1.400 m

Tunuri de zăpadă: da

Webcam: da

Nocturnă: da

Pârtie pentru sănii: da

Semnal mobil: toate rețelele

Acces: Alba Iulia – Abrud – Câmpeni (DN 74 A) – Albac – Arieșeni (DN 75). Distanță față de Alba Iulia: 120 km, care pot fi parcurși în aproximativ 2 h 30 min.

Starea drumului: este accesibil oricărui tip de autovehicul.

Servicii: asistenţă Salvamont la baza pârtiilor; școală de schi & snowboard la baza pârtiilor; centre de închirieri schiuri & plăci la baza pârtiilor; restaurante și unități de cazare la baza pârtiilor și în stațiune.

Program și tarife (în actualizare):

Pârtia Vârtop 1 (lungime 1000 m, teleschi pe 780 m cu capacitate de transport de 800 persoane/oră; diferenţa de nivel 240 m): luni-duminică 9.00-17.00; nocturnă: vineri-sâmbătă 17.00-20.00

Preț teleschi – adulți: 6 lei, copii: 3 lei, fără abonament

Pârtia Vârtop 2 (lungime 430 m, teleschi cu capacitate de transport de 630 persoane/oră; diferenţa de nivel 109 m; are tun de zăpadă): luni-joi 10:00-17:00; nocturnă: vineri-duminică 10.00-20.00

Preț teleschi: adulți 3,5 lei (o urcare) copii 2,5 lei (o urcare)

Tarife 5,10,20, 50 și 100 urcări: de la 17 lei/35 lei adulți (12 lei/25 lei copii) până la 300 lei adulți / 200 lei copii.

Piatra Grăitoare (județul Bihor) – la 200 de metri de pârtiile Vârtop; are instalaţie de telescaun şi nocturnă; lungime totală 1880 m; program: 12.00-17.00 (luni), 10.00-17.00 (marți-joi); 10.00-20.00 (vineri și sâmbătă), 10.00 – 18.00 (duminică); capacitate transport 1400 persoane/oră; nivel de dificultate pârtie roșie: mediu; lungime: 1340 m; nivel dificultate pârtie neagră: dificil pe 540 m

Tarife telescaun: o urcare 10 lei adulţi, 5 lei copii; 6 urcări 55 lei adulţi, 25 lei copii; 12 urcări – 100 lei adulţi, 45 lei copii; cartelele cu 1,6 şi 12 urcări sunt valabile o zi.

Cartelele cu 18, 24, 30 de urcări sunt valabile 7 zile şi au preţuri de la 145 lei adulţi, respectiv 65 lei copii la 220 lei adulţi, respectiv 100 lei copii.

Cartela luni-joi: 250 lei.

Cartela weekend (vineri-duminică): 290 lei

Garanția pentru cartelă este 10 lei.

Pârtia Păltiniș (județul Sibiu)

Arena Platoș

Staţiunea de schi si snowboard Arena Platoş este situată în munții Cindrel, la o altitudine de 1400 m, pe platoul Poiana Poplăcii, la 30 km de oraşul Sibiu şi 1 km de intrarea în staţiunea Păltiniş.

Acces: Traseul de la Alba Iulia este spre Sibiu (pe autostradă sau DN 1). În localitatea Săcel se virează pe DJ 106D, iar din localitatea Orlat se merge pe DJ 106J. Distanța față de Alba Iulia este de aproximativ 80 km, care pot fi parcurși în aproximativ 1 h 20 min. Drumul este asfaltat și practicabil.

Arena Platoş este compusă din mai multe pârtii, de dificultate uşoară şi medie, astfel:

A: Pârtia Platoş cu o lungime de 520 m, diferenţă de nivel de 75 m, capacitate de transport de 2.200 persoane/oră, cu nocturnă

B1: Pârtia Panorama Sibiului cu o lungime de 600 m, diferenţă de nivel de 100 m, capacitate de transport de 1200 persoane/oră, cu nocturnă

B2: Pârtia Poiana Poplăcii cu o lungime de 600 m, diferenţă de nivel de 100 m, capacitate de transport de 1 200 persoane/oră, cu nocturnă

D: Pârtia Arena cu o lungime de 240 m, diferenţă de nivel de 35 m, capacitate de transport de 500 persoane/oră, cu nocturnă

E: Pârtia Soarelui cu o lungime de 640 m, diferenţă de nivel de 75 m, bandă rulantă

Facilităţi şi servicii: nocturnă, tunuri de zăpadă, centru de închirieri, şcoală de schi, après ski bar, pârtie sanie, parcare, fun park, cazare.

Program – actualizat 2021:

Extrasezon 1, în funcție de condițiile meteo, până în 24 decembrie: sâmbătă 9.00-21.00, duminică 9.00-17.00

Vârf de sezon – 25 decembrie 2021-9 ianuarie 2022: 9.00-21.00 (luni-duminică); excepție 1 ianuarie (10.00-21.00), 9 ianuarie (9.00-17.00)

Extrasezon 2: 19 ianuarie – 27 februarie 2022 – 10.00-17.00 luni, marți, joi, vineri; 10.00-21.00 miercuri; 9.00-21.00 sâmbătă; 9.00-17.00 duminică. Detalii actualizate aici.

Tarife actualizate 2021:

Skipass: 2 pct urcare teleschi pârtia D și bandă rulantă pârtia E; 3 pct urcare teleschi pârtiile A și B; 4 pct urcare telescaun pârtia A; cardurile de puncte nu sunt reîncărcabile

Skipass puncte:

30 puncte: 85 lei adulți, 70 lei copii 7-11 ani, 80 lei elevi/studenți/pensionari

60 puncte: 170 lei adulți, 140 lei copii 7-11 ani, 160 lei elevi/studenți/pensionari

Skipass zile:

Prețuri de la 1 zi (90 lei adulți, 70 lei copii 7-11 ani, 20 lei copii 0-6 ani, 80 lei elevi/studenți/pensionari) la 5 zile (415 lei adulți, 315 lei copii 7-11 ani, 60 lei copii 0-6 ani, 365 lei elevi/studenți/pensionari)

Skippas weekend:

1 zi: 110 lei adulți, 90 lei copii 7-11 ani, 20 lei copii 0-6 ani, 105 lei elevi/studenți/pensionari

2 zile: 210 lei adulți, 170 lei copii 7-11 ani, 30 lei copii 0-6 ani, 200 lei elevi/studenți/pensionari

Băişoara (judeţul Cluj) şi Buscat Resort

Pârtii: 2 la Băişoara (pârtia mare, 1.200 m – dificultate medie, pârtia slalom – avansaţi, 300 m) şi 6 la Buscat Resort (partia 1 – albastră 1300 m, partia 2 – roşie 800 m, pârtia 3 neagră – 900 m, pârtia 4 începători – 150 m, pârtia 5 verde – 1700 m, pârtie sanie 200 m)

Lungime: 1,5 km la Băişoara, 5 km la Buscat Resort

Altitudine maximă: 1.400 m la Băişoara; Vf Buscat, 1.676 m

Acces: la 60 km de Cluj-Napoca. Variante acces: Cluj-Napoca – Ciurila – Băișoara – Buscat; Cluj-Napoca – Florești – Băișoara – Buscat; Turda – Buru – Băișoara – Buscat; Aiud – Buru – Băișoara – Buscat. De la Băișoara, este drum modernizat din DJ 107M (10 km pe Valea Ierta până în satul Muntele Băișorii, apoi 2 km până la Muntele Buscat).

Buscat Ski Resort Cluj

Vârful Buscat – 1.676 m; la 60 km de Cluj-Napoca, aprox 100 km de Alba Iulia, Tg. Mureș și Zalău și la 3 km de stațiunea Băișoara

6 pârtii: pârtia 1 albastră (1300 m), pârtia 2 roșie (800 m), pârtia 3 neagră (900 m), pârtia 4 începători (150 m), pârtia 5 verde (1700 m), pârtie sanie 200 m.

Program pârtii: luni, miercuri, vineri, orele 10.00 – 17.00; marțea închis: revizie telescaun; sâmbătă și duminică, orele 8.00 – 17.00

Tarife (în actualizare):

O urcare cu telescaun: 10 lei adulţi, 7 lei copii sub 12 ani, pensionari şi studcard

Abonamente

– 11 urcări: 100 lei adulţi, 70 lei copii sub 12 ani, pensionari şi studcard

– 25 urcări, 175 de lei adulţi, 130 lei copii sub 12 ani, pensionari şi studcard

– all day: 120 lei adulți, 90 lei sub 12 ani, pensionari şi studcard; abonament

– ½ zi (9.00-13.00, 13.00-17.00): 100 lei adulți, copii sub 12 ani, pensionari şi studcard;

– 2 zile vineri-duminică: 200 lei adulți, 160 lei sub 12 ani, pensionari şi studcard;

– 40 urcări: 250 lei adulți, 180 lei copii sub 12 ani, pensionari şi studcard.

Pentru cartelă se reţine garanţie de 10 lei ce se returnează la predarea acesteia. Punctele neconsumate de pe cartelă nu pot fi schimbate în bani. Cartelele nu sunt transmisibile și abonamentele nu se pot împărți pe mai multe cartele.

Servicii turistice şi agrement: apres ski restaurant cota 1600, restarant la baza pârtiei, parcare 300 locuri, telescaun: capacitate 3000 pers/oră, durată urcare, 5 min; plimbare cu sania trasă de cai, monitor ski, închirieri echipamente. Detalii aici

Feleacu ski & snowboard resort Cluj

Pârtiile Feleacu sunt amplasate la 12 km de municipiul Cluj-Napoca, pe Dealul Feleacului. Este un loc idilic, de unde se poate admira o panoramă unică a orașului, animată pe parcursul zilei, cât și pe cel al nopții.

Sunt 2 pârtii: mare și începători și un snowpark; lungimea traseului – 765 de metri, diferența 98 m.

Acces: din DN 1 Cluj-Turda, intrarea de la postul de control pe Dealul Feleacului spre comuna Feleacu

Dotări: teleschi cu capacitate de 412 persoane/oră, sistem supraveghere 24 h/24, internet wireless pe pârtie, 9 tunuri zăpadă artificială, ratrac, nocturnă, tubing, snowpark.

Program pârtie: luni, orele 16.00-21.00; marți – joi, orele 16.00-21.00; vineri, orele 14.00-21.00; sâmbătă – duminică, orele 10.00-21.00. Programul se poate modifica în funcție de condițiile meteo și în zilele de vacanță sau sărbători legale.

Tarife: 1 urcare – 5 lei; 10 urcări 45 lei; 15 urcări 65 lei; 20 urcări 80 lei.

Servicii: închirieri skiuri (20 lei), închiriere clăpari (20 lei), închiriere bețe (10 lei), închiriere echipament complet (40 lei), școală schi (de la 50 lei/oră)

Aici, detalii.

Mărișel Ski & Snowboard Resort Cluj

Aflat la 50 km de Cluj-Napoca, resortul de schi oferă o priveliște deosebită spre lacul de acumulare Beliș-Fântânele și spre Munții Apuseni.

Dotări: patru pârtii cu grade de dificultate medie (două albastre, pentru începători, una roșie, una neagră, plus una pentru săniuș), două instalații de teleschi, o instalație telescaun, zăpadă artificială, instalație nocturnă, parcare amenajată și iluminată 500 locuri

Acces: DJ 107 P Mărișel sau DN1 R Beliș-Fântânele

Program: 10.00-19.00 (teleschi/telescaun), în weekend: 10.00-17.00 telescaun. Informații actualizate aici.

Tarife (în actualizare): abonament/zi (telescaun și teleschi): luni-vineri: 135 lei adulți, 90 lei copii; sâmbătă și duminică: 160 lei adulți, 105 lei copii; abonament/zi teleschi: luni-vineri: 95 lei adulți, 60 lei copii, sâmbătă și duminică: 110 lei adulți, 70 lei copii.

Pachet puncte: de la 21 lei adulți/14 lei copii 20 puncte la 150 lei adulți/100 lei copii 160 puncte. Prețurile diferă în weekend. Detalii, aici.

Ski Resort Transalpina – Lacul Vidra (Voineasa)

Pârtiile de schi se află pe domeniu schiabil Voineasa, în nord-vestul județului Vâlcea. Distanța de la Voineasa pana la Ski Resort Transalpina este de aproximativ 34 km. Detalii aici

Zona Lacul Vidra (Obârșia Lotrului, Voineasa – Vâlcea) un important punct de atracție turistică din România, are din 2012 o locație pentru schi care completează oferta turistică din zonă. În zona Lacului Vidra, pe vârfurile ce depășesc 2000 m înălțime, zăpada persistă până în luna mai. În imediata apropiere (7,5 km), la Obârșia Lotrului se afla intersecția cu Transalpina.

Pârtii: Pârtia 1 (2257 m), Pârtia 2 (730 m), Pârtia 3 (350 m), Pârtia 4 (730 m), Pârtia 5 (675 m), Pârtia 6 (120 m), Pârtia 7 (1230 m)

Altitudinea la bază este de 1.350 m. De aici porneste o telegondolă (pe o lungime de aproximativ 2,9 km), până la 1800 m. De acolo, ascensiunea se continuă cu un teleschi, care urcă până la 2000 m pe Vârful Bora. Lungimea totală este aproximativ 6 km.

Acces: Petroșani – 36,7 km km (DN7A) – aproximativ 40 min; ruta acces pârtia schi Vidra: Petroșani – Obârșia Lotrului – Vidra

Sibiu – 137 km (DN7/E81 şi DN7A) – aproximativ 2 ore; ruta acces pârtie schi Vidra: Sibiu – DN7 – Brezoi (Valea Oltului) – Voineasa – Vidra.

Pârtiile din Straja (județul Hunedoara)

Staţiunea Straja este localizată în judeţul Hunedoara, la o altitudine de 1.445 de metri, în inima Munţilor Vâlcan, în zona Valea Jiului, la aproximativ 8 km de municipiul Lupeni.

În Straja sunt amenajate 12 pârtii de schi, fiecare fiind echipată cu instalaţie de transport pe cablu (teleschi). Cinci dintre acestea beneficiază şi de instalaţie de nocturnă, făcând astfel posibilă utilizarea pârtiilor până seara târziu. Sunt întreţinute cu ajutorul utilajelor de bătătorit zăpada, ratrac-uri, pentru a le menţine în condiţii cât mai bune de schi. Prin cele 12 pârtii de schi, staţiunea Straja însumează aproximativ 26 km de domeniu schiabil.

Cele 11 instalaţii de transport pe cablu vă asigură accesul facil la toate pârtiile din staţiune: 4 telescaune, 6 teleskiuri și telegondola care face legătura dintre Lupeni și stațiune.

Pe Vf. Straja este telegondolă și telescaun. Cea mai lungă pârtie este Pârtia Straja, care pleacă din Vf. Straja (1.868m) şi ajunge la staţia de îmbarcare a telegondolei (750 m), având o lungime de 8,1 km.

Acces

Dinspre Petroşani sau dinspre Târgu Jiu, pe DN 66, la intersecţia de la Livezeni se urmează pe DN 66A indicatorul „Lupeni”. După 15 km, în Lupeni, în zona cartierului Braia, se urmează indicatorul „Straja” şi, pe „Drumul Crucii” (asfaltat în totalitate), după aproximativ 7 km, se ajunge în staţiune. În zona de agrement Brăiţa, există o parcare păzită, unde se poate lăsa maşina şi, cu ajutorul telegondolei se poate ajunge în Straja.

Pârtia Straja

Lungime: 8,1 km;

Diferenţă de nivel: 1.118 m;

Altitudine plecare: 1.868 m;

Altitudine sosire: 750 m;

Grad de dificultate: mediu;

Simbol internaţional: roşu;

Zăpadă artificială: da

Pârtia Lupului

Lungime: 519 m;

Lăţime: cca. 40 m;

Diferenţă de nivel: 163 m;

Altitudine plecare: 1.610 m;

Altitudine sosire: 1.447 m;

Grad de dificultate: dificil;

Simbol internaţional: negru;

Iluminată: da

Zăpadă artificială: da

Pârtia Lupului II

Lungime: 750 m;

Lăţime: cca. 40 m;

Diferenţă de nivel: 163 m;

Altitudine plecare: 1.610 m;

Altitudine sosire: 1.447 m;

Grad de dificultate: mediu;

Simbol internaţional: roşu;

Iluminată: da

Zăpadă artificială: da

Pârtia Canal

Este amenajată pentru snowboard. Se poate schia până în luna aprilie.

Lungime: cca. 1.400 m;

Diferenţă de nivel: cca. 180 m;

Grad de dificultate: dificil;

Simbol internaţional: negru;

Iluminată: nu

Zăpadă artificială: nu

Pârtia Canal II

Lungime: cca. 1.200 m;

Diferenţă de nivel: cca. 180 m;

Grad de dificultate: mediu;

Simbol internaţional: roşu;

Iluminată: nu

Zăpadă artificială: da

Pârtia Constantinescu

Lungime: 1.100 m;

Lăţime: cca. 50 m;

Diferenţă de nivel: 205 m;

Altitudine plecare: 1.565 m;

Altitudine sosire: 1.360 m;

Grad de dificultate: uşor;

Simbol internaţional: albastru;

Iluminată: da

Zăpadă artificială: da

Pârtia Sfântu Gheorghe

Lungime: 700 m;

Lăţime: cca. 40 m;

Diferenţă de nivel: 144,5 m;

Altitudine plecare: 1.343 m;

Altitudine sosire: 1.198 m;

Grad de dificultate: uşor;

Simbol internaţional: albastru;

Iluminată: da

Zăpadă artificială: da

Pârtia Mutu

Lungime: 1.269 m;

Lăţime: cca. 100 m;

Diferenţă de nivel: 200 m;

Altitudine plecare: 1.697 m;

Altitudine sosire: 1.497 m;

Grad de dificultate: mediu;

Simbol internaţional: roşu + albastru;

Iluminată: da

Zăpadă artificială: da

Platoul Soarelui

Lungime: 405 m;

Lăţime: cca. 50 m;

Diferenţă de nivel: 102 m;

Altitudine plecare: 1.462 m;

Altitudine sosire: 1.360 m;

Grad de dificultate: uşor;

Simbol internaţional: albastru;

Iluminată: da

Zăpadă artificială: da

Pârtia Telegondola

Lungime: cca. 3.200 m;

Lăţime: cca. 40 m;

Diferenţă de nivel: cca. 593 m;

Grad de dificultate: mediu;

Simbol internaţional: roşu;

Iluminată: nu

Zăpadă artificială: da

Pârtia Vf. Straja

Lungime: cca. 1.000 m;

Grad de dificultate: mediu;

Simbol internaţional: roşu;

Iluminată: nu

Zăpadă artificială: da

Pârtia pentru începători

Lungime: 100 m;

Grad de dificultate: uşor;

Simbol international: verde;

Este folosită pentru cursurile de schi și snowboard Straja.

Program și tarife teleschi/telescaun (în actualizare): Preț cartelă: 1 zi – 110 lei; 2 zile – 200 lei; 3 zile – 280 lei; 4 zile – 350 lei; 5 zile – 420 lei; întregul sezon – 1500 lei; 4 ore: 60 lei; între orele 9.00-17.00: 90 lei: între orele 13.00-21.00: 90 lei. 10 puncte: 30 lei, 100 puncte: 270 lei. Aici, informații actualizate la zi.

Sunt două tipuri de cartele pe o zi. Una este valabilă pe toate instalațiile din stațiune, în intervalul orar 9.00-17.00, iar cealaltă doar pe instalațiile Comexim R (9.00-21.00).

Cartela pe zile este valabilă în intervalul orar 9.00-21.00.

Teleschiurile taxează 2 puncte, iar telescaunul 3 puncte.

Zilele de valabilitate de pe cartelă nu sunt obligatoriu consecutive. Copiii cu vârste până la 6 ani, însoțiți de părinți, au acces gratuit. Cartelele sunt individuale. Nu le vor folosi mai multe persoane. În caz de vreme rea, contravaloarea cartelei nu se returnează. Garanția unei cartele este de 10 lei. Instalațiile funcționează cu minimum 15 persoane pe fiecare dintre ele.

Marțea este zi de revizie la telescaune și telegondolă.

Servicii: 4 telescaune, 6 teleschiuri și telegondola, cursuri schi, cazare, salvamont, jandarmerie montană. Aici, detalii.

Ski Parâng

Cele 9 pârtii sunt situate în inima Munților Parâng, la aproximativ 5 kilometri de municipiul Petroșani. Stațiunea Parâng se află la aprox 1.800 de metri altitudine.

Pârtii (9):

Partia B – 3.200 m (de la 1.073 m 1.685 m); dificilă în prima jumătate; telescaun, fără nocturnă

Pârtia A –350 m; ușoară; (de la 1.430 m la 1.500 m); teleschi, are nocturnă

Europarâng – 600 m, medie, teleschi, fără nocturnă

Sub Telescaun –376 m (1.592 m-1.685 m); telescaun, are nocturnă

Saivane – 900 m (1.330 m – 1.550 m), medie; teleschi, nu are nocturnă

Pârtia C (Poiana) – 250 m (1.430 m – 1.500 m), medie; teleschi, nu are nocturnă

Culoarul Porcului – 750 m (1.497 m – 1.697 m), medie; telescaun, nu are nocturnă

Telescaun Nou – 300 m, ușoară, telescaun, nu are nocturnă

Zidul Morții – 300 m, dificilă, telescaun, fără nocturnă

Program pârtii: luni, marți, joi 9.00 – 16.00 și vineri duminică 9.00-17.00 (telescaun vechi), luni, miercuri, joi, 10.00-15.00 și vineri-duminică 10.00-16.00 (telescaun nou). Miercurea, revizie tehnică la telescaun vechi, iar marțea la telescaun nou.

Tarife (în actualizare): de la 14,5 lei adulți / 8 lei copii (călătorie dus telescaun) la 40 lei adulți/20 lei copii pe o jumătate de zi, respective 60 lei adulți/30 lei copii pe 1-5 zile. Detalii, aici.

