Rambursarea anticipată parțială cu diminuarea perioadei de creditare. Lucrul pe care ar trebui să îl știe toți românii cu rate

Rambursarea anticipată parțială cu diminuarea perioadei de creditare: cea mai bună investiție pe care o poți face dacă ai un credit pe termen lung și câteva sute de lei care îți rămân în fiecare lună. Este cel mai important lucru pe care ar trebui să îl știe toți românii cu rate.

Un credit pe termen lung, în special cele imobiliare care se întind pe 20-30 de ani, presupun de cele mai multe ori rate egale care au în componență două elemente: rata de capital și dobânda.

În condițiile în care dobânzile sunt la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani sau chiar mai mult, partea care revine dobânzii din credit este cea mai mare, mai ales dacă mai ai de rambursat încă o perioadă lungă de timp.

Dacă, de exemplu, ai luat un credit ipotecar pe 30 de ani și ai plătit deja 10 ani rate, vei vedea în scadențar că suma pe care o mai ai de plată este încă foarte mare.

Acest lucru se întâmplă pentru că în primii ani banca percepe o proporție mult mai mare din rată sub forma de dobândă și una foarte mică din suma de rambursat.

Adică, dintr-o rată de 1.000 de lei, dobânda este aproximativ 800 de lei, iar rata de capital, adică ce ți se scade din suma împrumutată, este de numai 200 de lei.

Ceea ce înseamnă că într-un an ai achitat doar aproximativ 2400 de lei din suma împrumutată, deși tu ai plătit la bancă sub forma de rate 12.000 de lei, restul de 9600 de lei fiind dobândă.

Rambursarea anticipată parțială cu diminuarea perioadei de creditare

Iar acest lucru se întâmplă în primii 10-15 ani din creditul tău pe 30 de ani.

Există totuși o soluție foarte bună la care poți să apelezi pentru a-ți salva economiile, o soluție de care băncile nu prea vor să știi.

Se numește rambursare anticipată parțială cu diminuarea perioadei de creditare.

Adică, poți să faci un efort minimal și să plătești în fiecare lună, a doua zi după ce plătești rata obișnuită, încă o sumă mică reprezentând o rată de capital.

Concret, dacă ai rată în data de 15 a lunii și plătești 1000 de lei, a doua zi te duci la bancă și faci o cerere de rambursare parțială cu reducerea perioadei de creditare și mai plătești 200 de lei.

În acest mod mai scazi o lună din perioada ta de creditare și într-un an reușești să acoperi încă un an în plus.

Și reușești să acoperi o sumă de 12.000 de lei cu doar 2.400 de lei, deci economisești nu mai puțin de 9.600 de lei pe an.

Plus că, de obicei, nu există comisioane de rambursare anticipată după ce trece o anumită perioadă din contractul de credit.

Rambursarea anticipată parțială: depășește randamentul oricărui tip de investiție financiară

Este cel mai profitabil lucru pe care îl poți face pentru bugetul familiei tale și depășește randamentul oricărui tip de investiție financiară pe care l-ai putea face.

Din păcate, nu poți face lucrul acesta online prin aplicațiile de banking și trebuie să mergi în fiecare lună într-o agenție bancară ca să depui o cerere tip, scrisă pe hârtie.

Cu siguranță, băncile nu sunt foarte „fericite” că există această metodă prin care poți să scapi mai repede de credit și să economisești o mulțime de bani și probabil asta este și cauza pentru care nu fac mai facilă această operațiune, punând-o la dispoziția clienților online.

