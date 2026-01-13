Connect with us

Reacția Bisericii Ortodoxe la proiectul privind legalizarea prostituției: ”O inițiativă incompatibilă cu învățătura creștină”

Reacția Bisericii Ortodoxe la inițiativa privind legalizarea prostituției în România. Reamintim că un proiect de lege inițiat de deputatul PNL de Gorj, Ion Iordache, prevede aducerea în legalitate a acestei ocupații. 

Mai precis, proiectul vrea reglementarea și autorizarea activităților de natură sexuală, precum și instituirea unui cadru de control privind desfășurarea acestora,.

Documentul introduce obligații medicale, fiscale și administrative și stabilește reguli stricte pentru exercitarea activității.

Detalii aici despre proiectul privind legalizarea prostituției.

Reprezentanții BOR au reacționat imediat după apariția știrii: ”Prostituția reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar” au precizat aceștia, citați de Basilica.

Reacția Bisericii Ortodoxe la legalizarea prostituției

Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, considerând că un asemenea demers este incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane.

Prostituția reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar, având consecințe negative profunde asupra persoanei și asupra societății în ansamblu.

Legalizarea acestei practici nu conduce la vindecarea realităților sociale dureroase asociate prostituției, ci, dimpotrivă, favorizează proliferarea lor, contribuind la desconsiderarea demnității umane și la degradarea morală a societății.

Reiterăm și faptul că România este semnatară a Convenției ONU pentru suprimarea traficului de persoane și exploatării prostituției semenilor care afirmă că prostituția este „incompatibilă cu demnitatea și valoarea ființei umane și pune în pericol bunăstarea individului, a familiei și a comunității”, convenție care obligă statele semnatare să interzică prostituția organizată.

Învățătura Sfintei Scripturi și a Bisericii Ortodoxe afirmă în mod constant incompatibilitatea prostituției cu viața spirituală (cf. Deuteronomul 23, 17; 1 Tesaloniceni 4, 3).

Din perspectivă creștină, trupul omenesc este „templu al Duhului Sfânt” (1 Corinteni 6, 19), iar orice formă de exploatare sexuală sau de folosire degradantă a acestuia constituie o încălcare gravă a demnității personale și afectează pe termen lung sănătatea fizică, psihică și sufletească a persoanei.

Legiferarea prostituției nu va conduce la eradicarea traficului de persoane, nici la eliminarea exploatării sexuale și nici la dispariția prostituției ilegale.

Dimpotrivă, există riscul real ca aceasta să ofere un cadru legal favorabil extinderii unor practici incompatibile cu libertatea și demnitatea persoanei umane.

În acest context, Patriarhia Română consideră necesară exprimarea unei poziții publice ferme, în conformitate cu învățătura Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, ori de câte ori inițiativele legislative contravin, în mod evident, valorilor morale și mărturisirii de credință a Bisericii Ortodoxe Române.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Etichete:

Ultimele articole pe alba24
  1. pilu

    marți, 13.01.2026 at 13:20

    Voi ar trebui să tăceți din gură, că toată lumea știe ce știe.

