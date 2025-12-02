Reguli mai stricte pentru șoferii începători, la nivelul Uniunii Europene. Permisele devin digitale. Ce prevăde noile norme

Reguli mai stricte pentru șoferii începători. Uniunea Europeană a adoptat recent o nouă directivă pentru reducerea accidentelor rutiere în statele membre. Potrivit documentului, șoferii începători vor fi supuși unor reguli mai stricte, iar permisul de conducere va deveni digital.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, în întreaga UE intră în vigoare norme modernizate privind permisele de conducere și recunoașterea reciprocă a decăderii din dreptul de a conduce autovehicule. Măsurile vizează reducerea numărului de accidente pe drumurile din UE și a sarcinii administrative nejustificate pentru cetățeni și autorități.

Numai anul trecut, 19 940 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile din UE. Acest lucru arată progrese constante, dar lente, către obiectivul UE „viziunea zero” de a reduce la jumătate numărul deceselor și al vătămărilor grave cauzate de accidente rutiere până în 2030 și de a se apropia de eliminarea acestora până în 2050.

Noile norme includ măsuri care s-au dovedit a îmbunătăți în mod semnificativ siguranța rutieră, inclusiv introducerea unui sistem de conducere însoțită la nivelul UE pentru conducătorii auto în vârstă de 17 ani și a unei perioade de probă la nivelul UE pentru conducătorii auto începători. Recunoașterea reciprocă a decăderii din dreptul de a conduce autovehicule va asigura faptul că conducătorii auto care comit infracțiuni grave se confruntă cu consecințe, indiferent dacă au condus în interiorul sau în afara țării lor de origine.

În plus, UE introduce permise de conducere digitale ale UE care pot fi accesate de pe telefoane mobile sau alte dispozitive digitale și care pot fi utilizate în întreaga UE.

„Astăzi este un important pas înainte în modernizarea sistemului nostru de acordare a licențelor pentru conducătorii auto și în reducerea numărului inacceptabil de decese cauzate de accidente rutiere în întreaga UE. Fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este una prea mult. Noile noastre norme ne vor aduce mai aproape de „viziunea zero” – zero decese și vătămări grave pe drumurile din UE până în 2050”, a declarat comisarul pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.

Permise de conducere digitale

Noua directivă privind permisele de conducere introduce un permis de conducere complet digital, disponibil pe un telefon mobil sau pe un alt dispozitiv digital. Permisele pentru autoturisme și motociclete vor avea ca regulă generală o valabilitate de până la 15 ani, iar pentru vehicule grele perioada maximă rămâne mai scurtă – de 5 ani.

Acesta va fi emis în portofelul UE pentru identitatea digitală.

Această inovație va simplifica procedurile administrative atât pentru cetățeni, cât și pentru autoritățile naționale, facilitând în același timp în mod semnificativ înlocuirea, reînnoirea și schimbul de licențe atunci când se deplasează între statele membre.

După o scurtă perioadă de tranziție, permisele de conducere digitale vor fi eliberate în mod implicit în toate statele membre.

Cu toate acestea, permisele de conducere fizice rămân disponibile la cerere, în special pentru cei care nu dețin un telefon inteligent sau care preferă sau au nevoie de un document fizic (de exemplu, atunci când călătoresc în țări terțe care nu recunosc permisele digitale).

Sisteme de conducere însoțită pentru conducătorii auto în vârstă de 17 ani

Noua directivă introduce un sistem de conducere însoțită la nivelul UE pentru conducătorii auto în vârstă de 17 ani (categoria B). S-a dovedit că sistemele de conducere însoțită îmbunătățesc în mod semnificativ siguranța rutieră.

Statele membre vor avea posibilitatea de a introduce un astfel de sistem în anumite condiții și pentru conducătorii de camioane în vârstă de 17 ani (categoriile C1, C1E și C), cu recunoașterea reciprocă a unor astfel de sisteme între statele membre care îl aplică. Această măsură reduce decalajul „de la școală la roată”, contribuind astfel la atragerea unui număr mai mare de tineri către profesia de șofer de camion.

Reguli mai stricte pentru șoferii începători

Noua directivă introduce o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru conducătorii auto începători, în cursul căreia aceștia vor face obiectul unor norme și sancțiuni mai stricte în întreaga UE. Sunt prevăzute și sancțiuni mai severe pentru alcool, droguri și nefolosirea centurii sau a sistemelor de retenție pentru copii.

Acest lucru este esențial, deoarece, chiar dacă conducătorii auto tineri reprezintă doar 8 % din totalul conducătorilor auto, 2 din 5 coliziuni fatale implică un conducător auto sau un motociclist cu vârsta sub 30 de ani.

Verificări mai sistematice ale aptitudinii de a conduce

Capacitatea de a conduce a titularilor de permise de conducere va fi verificată în viitor într-un mod mai sistematic.

Noua directivă conține mai multe dispoziții care urmăresc să stabilească dacă un conducător auto este în continuare apt (fizic și mental) să conducă.

Conducătorilor auto li se va cere cel puțin să completeze o autoevaluare înainte de a li se elibera un permis și la fiecare reînnoire a permisului sau să respecte alte sisteme de evaluare concepute la nivel național.

O mai bună protecție a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor

Pentru a proteja mai bine utilizatorii vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi pietonii, bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice și de alte dispozitive de micromobilitate, noile norme adaptează cerințele de formare și de testare pentru a pune un accent mai mare pe siguranța acestor grupuri.

Adaptarea normelor de acordare a licențelor la progresele tehnice

Pentru a alinia normele de acordare a licențelor de conducere la progresele tehnice ale vehiculelor și la tranziția către vehicule cu emisii zero, noile cerințe de testare vor evalua, de exemplu, cunoștințele și competențele legate de sistemele avansate de asistență la conducere și de alte tehnologii automatizate.

Promovarea utilizării vehiculelor cu motor alternativ și a altor vehicule speciale

Noua Directivă privind permisele de conducere permite, de asemenea, conducerea cu un permis de categoria B a vehiculelor care utilizează combustibili alternativi, inclusiv a vehiculelor de urgență, cu o greutate maximă de până la 4,25 tone (în loc de 3,5 tone).

Acest lucru ține seama de faptul că vehiculele alimentate cu combustibili alternativi sunt adesea mai grele decât vehiculele cu propulsie convențională, de exemplu din cauza greutății bateriei, și, prin urmare, ar trebui să contribuie la promovarea introducerii lor pe piață, deoarece nu este necesară o categorie de permis mai mare pentru a le conduce.

De asemenea, vor fi introduse noi norme care să permită conducătorilor auto care dețin un permis de conducere de categoria B să dobândească drepturi suplimentare de a conduce rulote grele, în urma unei formări sau testări specifice decise de statul membru.

Recunoașterea la nivelul UE a licențelor UE eliberate în schimbul licențelor din anumite țări terțe

În prezent, permisele UE eliberate într-un stat membru al UE în schimbul permiselor de conducere originare dintr-o țară terță sunt marcate cu codul „70” și nu trebuie să fie recunoscute de alte state membre dacă titularii lor își stabilesc reședința acolo.

Noua directivă prevede recunoașterea la nivelul UE a licențelor UE eliberate în schimbul licențelor din anumite țări terțe care au un cadru de siguranță rutieră similar cu cel al UE. Împreună cu statele membre, Comisia va evalua și va decide, pentru fiecare țară în parte, care țări terțe urmează să beneficieze de un astfel de tratament.

Permisiunea cetățenilor de a-și obține permisul de conducere în statul membru de origine

Luarea permisului de conducere nu ar trebui să fie un examen de limbă.

Prin urmare, noile norme vor permite cetățenilor să își obțină permisul de conducere în statul membru de cetățenie în cazul în care statul membru în care locuiesc nu oferă servicii de interpretare sau traducere în limba lor (UE), atunci când doresc să își obțină permisul de conducere pentru prima categorie B (autoturisme).

Recunoașterea reciprocă a decăderii din dreptul de a conduce autovehicule

Noua directivă privind decăderea din dreptul de a conduce autovehicule va garanta că conducătorii auto care comit infracțiuni grave într-un stat membru se confruntă cu consecințe consecvente în întreaga UE.

Printr-un sistem de recunoaștere reciprocă, decăderile din drepturi emise într-un stat membru se vor aplica acum în întreaga UE pentru infracțiuni grave, cum ar fi excesul de viteză (50 km/h peste limită), conducerea sub influență și provocarea decesului sau a vătămării grave prin conducerea imprudentă.

Etapele următoare

Noua legislație este în prezent în vigoare și va deveni aplicabilă în statele membre în patru ani, după transpunerea în legislația națională, cu o excepție pentru normele privind vehiculele propulsate alternativ și conducerea însoțită, care vor deveni aplicabile în doi și, respectiv, trei ani.

