Reguli simplificate pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare. Guvernul a suspendat aplicarea unor sancțiuni

Guvernul a aprobat, prin ordonanță, modificări privind simplificarea și debirocratizarea înregistrării fiscale a sediilor secundare cu cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor.

De asemenea, se suspendă aplicarea unor sancțiuni privind nerespectarea termenului de înregistrare a sediilor secundare.

Potrivit Guvernului, a fost modificată Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Noi reguli pentru înregistrarea sediilor secundare

În cazul în care contribuabilul/plătitorul care are organizate mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, acesta are obligația:

să desemneze unul dintre aceste sedii secundare, ca sediu secundar desemnat

să înregistreze fiscal acest sediu

Plata impozitului se face utilizând codul de identificare fiscală al sediului secundar desemnat, indiferent de câte sedii secundare funcționează pe raza unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale respective.

Se elimină obligația de înregistrare fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, aflate pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale pe care se află domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului.

Sancțiuni suspendate

Reguli similare sunt aplicabile și pentru contribuabilii care au sedii secundare deja înființate și care urmează să notifice organul fiscal, până la 30 iunie 2026, cu privire la sediul secundar desemnat.

În acest caz, se suspendă până la data de 30 iunie 2026 aplicarea sancțiunii prevăzute de Codul de procedură fiscală pentru contribuabilii plătitorii care au obligația să solicite înregistrarea fiscală prevăzut la art. II din Legea nr. 245/2025.

Context

Prin Legea 245 din decembrie 2025, au fost introduse obligații privind înregistrarea punctelor de lucru, ca plătitoare de salarii, cu unu până la patru angajați. Anterior, numărul minim de angajați era cinci pentru a intra la această obligație. era stabilită și o perioadă de 30 de zile pentru unitățile nou-înființate să se înregistreze fiscal.

Modificarea din lege:

”Orice persoană subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituția publică și instituția publică locală, care are organizată o entitate, cu sau fără personalitate juridică, la altă adresă decât sediul social al subiectului respectiv,

cu cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii,

are obligația să solicite înregistrarea fiscală a entității respective, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află adresa unde se desfășoară efectiv activitatea acelei entități.

Solicitarea se face în termen de 30 de zile de la data înființării, pentru entitățile nou-înființate.

Plătitorii de salarii și de venituri asimilate salariilor au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea astfel încât aceasta să reflecte impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat, reținut și virat, pe fiecare entitate care intră sub incidența prezentului alineat”.

Acum, Guvernul a simplificat procedura și a suspendat sancțiunile.

