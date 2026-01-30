SPAP Sebeș: Sens giratoriu pe strada Augustin Bena, la intersecția cu strada Mihail Kogălniceanu. Lucrările vor începe în curând

Un nou sens giratoriu urmează să fie amenajat la Sebeș, la intersecția dintre străzile Augustin Bena și Mihail Kogălniceanu.

Deoarece în prezent intersecția dintre DN1 (strada Mihail Kogălniceanu) și DN7 (strada Augustin Bena) are capacitatea de circulație depășită, realizându-se foarte frecvent blocaje de circulație precum și degradări ale îmbrăcămintei rutiere asfaltice care prezintă denivelări și făgașe reparându-se în repetate rânduri este necesară realizarea sensului giratoriu pentru fluidizarea circulației și aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători, asigurându-se condiții optime de siguranță și confort în circulație.

Potrivit reprezentanților Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, investiția vizează înființarea unui sens giratoriu la intersecția străzii Augustin Bena cu strada Mihail Kogălniceanu, pentru decongestionarea și fluidizarea traficului din zonă precum și a timpului de tranzitare a orașului Sebeș.

Având în vedere că autorizația de construcție a fost emisă, lucrările vor fi demarate în cel mai scurt timp posibil, în funcție de condițiile meteorologice.

„Pe această cale rugăm toți participanții la trafic și locuitorii din zonă să manifeste înțelegere și să respecte semnalizarea rutieră temporară”, au transmis reprezentanții SPAP Sebeș.

