Restricții de circulație pe A1 și A10 în Alba și pe alte sectoare de autostradă. Unde se fac lucrări. Atenționări pentru șoferi

De miercuri, 3 septembrie, se desfășoară lucrări pe mai multe tronsoane din autostrada A1, inclusiv în Alba și pe A10 Sebeș-Turda. Șoferii sunt atenționați să respecte restricțiile de circulație.

Restricții de circulație A10 Sebeș-Turda

În perioada 3-6 septembrie, se instituie restricții de circulație pe autostrada A10 (Sebeș-Turda) pentru a permite execuția lucrărilor de reparații a îmbrăcăminții asfaltice.

Miercuri, 3 septembrie , până la ora 18.00, pe breteaua 4 Nod Rutier Sebeș , între km 1+300 – km 2+200 va fi închisă banda 1, se va circula pe banda 2

, până la ora 18.00, pe , între km 1+300 – km 2+200 va fi închisă banda 1, se va circula pe banda 2 Joi, 4 septembrie , în intervalul orar 07:00-18:00, pe autostrada A10, calea 1, între km 0+000 – km 0+870 , va fi închisă banda 1, se va circula pe banda 2

, în intervalul orar 07:00-18:00, pe autostrada , va fi închisă banda 1, se va circula pe banda 2 Vineri, 5 septembrie , în intervalul orar 07:00-18:00, pe calea 1, între k m 0+870 – km 1+200 , va fi închisă banda 1, se va circula pe banda 2

, în intervalul orar 07:00-18:00, pe calea 1, între k , va fi închisă banda 1, se va circula pe banda 2 Sâmbătă, 6 septembrie, în intervalul orar 07:00-16:00, pe calea 1, între km 1+700 – km 2+400, va fi închisă banda 1, se va circula pe banda 2.

Restricții de circulație pe autostrada A1 în Alba

A1 Sebeș-Cunța, km 292-310, până la ora 18.30

pe Calea 2 se desfășoară lucrări – marcaje rutiere la banda de urgență; banda 1 și banda de urgență sunt închise. Se circula pe banda 2

A1 Pianu de Jos-Cunța, km 292-316, până la ora 15.30

pe Calea 1 și Calea 2, se desfășoară lucrări – curățat vegetație rigole marginale; banda de urgență este închisă; se circulă pe banda 1 și pe banda 2

Restricții de circulație pe autostradă în Hunedoara, Arad și Timiș

A1, Șoimuș (HD), km 370+800, până la ora 15.30

pe Calea 2 lucrări revizie dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație; banda 1 și banda de urgență sunt închise, se circulă pe banda 2

A1 Pecica (Arad) – km 548+500 – 560+800, până la ora 20.00

pe Calea 2, lucrări reparații la partea carosabilă (frezare și asfaltare);-banda 1 și banda de urgență sunt închise, se circulă pe banda 2

A1 Șagu (Arad) – km 529+700, până la ora 15.30

pe Calea 1 lucrări curățat la poduri, șanțuri, guri de scurgere;banda de urgență este închisă; se circulă pe banda 1 si pe banda 2

A1 Sanovita (Timiș), km 468+500 – 469+500, până la ora 15.30

pe Calea 1, lucrări cosit vegetație; banda de urgență este închisă; se circulă pe banda 1 și pe banda 2

A1 Giarmata (Timiș) – km 506+800 – 508+800 și km 507+400-508+200, până în 9 octombrie, se execută racord drum de legătură DN69 CU A1. Banda de urgență este restricționată. Se circulă pe Banda 1 și Banda 2

foto: arhivă

