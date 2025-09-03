Connect with us

Restricții de circulație pe A1 și A10 în Alba și pe alte sectoare de autostradă. Unde se fac lucrări. Atenționări pentru șoferi

Publicat

acum 46 de secunde

De miercuri, 3 septembrie, se desfășoară lucrări pe mai multe tronsoane din autostrada A1, inclusiv în Alba și pe A10 Sebeș-Turda. Șoferii sunt atenționați să respecte restricțiile de circulație.

Restricții de circulație A10 Sebeș-Turda

În perioada 3-6 septembrie, se instituie restricții de circulație pe autostrada A10 (Sebeș-Turda) pentru a permite execuția lucrărilor de reparații a îmbrăcăminții asfaltice.

  • Miercuri, 3 septembrie, până la ora 18.00, pe breteaua 4 Nod Rutier Sebeș, între km 1+300 – km 2+200 va fi închisă banda 1, se va circula pe banda 2
  • Joi, 4 septembrie, în intervalul orar 07:00-18:00, pe autostrada A10, calea 1, între km 0+000 – km 0+870, va fi închisă banda 1, se va circula pe banda 2
  • Vineri, 5 septembrie, în intervalul orar 07:00-18:00, pe calea 1, între km 0+870 – km 1+200, va fi închisă banda 1, se va circula pe banda 2
  • Sâmbătă, 6 septembrie, în intervalul orar 07:00-16:00, pe calea 1, între km 1+700 – km 2+400, va fi închisă banda 1, se va circula pe banda 2.

Restricții de circulație pe autostrada A1 în Alba

A1 Sebeș-Cunța, km 292-310, până la ora 18.30

  • pe Calea 2 se desfășoară lucrări – marcaje rutiere la banda de urgență; banda 1 și banda de urgență sunt închise. Se circula pe banda 2

A1 Pianu de Jos-Cunța, km 292-316, până la ora 15.30

  • pe Calea 1 și Calea 2, se desfășoară lucrări – curățat vegetație rigole marginale; banda de urgență este închisă; se circulă pe banda 1 și pe banda 2

Restricții de circulație pe autostradă în Hunedoara, Arad și Timiș

A1, Șoimuș (HD), km 370+800, până la ora 15.30

  • pe Calea 2 lucrări revizie dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație; banda 1 și banda de urgență sunt închise, se circulă pe banda 2

A1 Pecica (Arad) – km 548+500 – 560+800, până la ora 20.00

  • pe Calea 2, lucrări reparații la partea carosabilă (frezare și asfaltare);-banda 1 și banda de urgență sunt închise, se circulă pe banda 2

A1 Șagu (Arad) – km 529+700, până la ora 15.30

  • pe Calea 1 lucrări curățat la poduri, șanțuri, guri de scurgere;banda de urgență este închisă; se circulă pe banda 1 si pe banda 2

A1 Sanovita (Timiș), km 468+500 – 469+500, până la ora 15.30

  • pe Calea 1, lucrări cosit vegetație; banda de urgență este închisă; se circulă pe banda 1 și pe banda 2

A1 Giarmata (Timiș) – km 506+800 – 508+800 și km 507+400-508+200, până în 9 octombrie, se execută racord drum de legătură DN69 CU A1. Banda de urgență este restricționată. Se circulă pe Banda 1 și Banda 2

foto: arhivă

