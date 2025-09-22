Restricții de circulație pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia. Lucrările anunțate de Primărie

Primăria municipiului Alba Iulia a anunțat luni instituirea unor restricții temporare de circulație pe strada Emil Racoviță, în vederea executării lucrărilor de modernizare a carosabilului în această zonă rezidențială.

Restricții de circulație în perioada 22 – 26 septembrie

În vederea executării lucrărilor premergătoare asfaltării, începând de luni, 22 septembrie, de la ora 14:00, circulația vehiculelor pe strada Emil Racoviță, pe sectorul afișat pe harta anexată în culoarea roșie, va fi restricționată până la sfârșitul săptămânii (26 septembrie).

În această perioadă, accesul auto în zona blocurilor se va face de către strada Republicii.

Restricții de circulație în perioada 29 septembrie – 3 octombrie

În perioada 29 septembrie – 3 octombrie, circulația auto va fi restricționată pe sectorul afișat pe harta anexată în culoarea albastră, iar accesul la blocurile din zonă se va face dinspre strada Petre Ispirescu, pe ruta galbenă.

În acest interval, legătura auto între blocuri va fi semnalizată cu indicatoare rutiere.

„Ne cerem scuze locuitorilor pentru disconfortul cauzat de aceste lucrări de modernizare a carosabilului, absolut necesare în zonă”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

