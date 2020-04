Rețetă: Pască cu brânză dulce. Desertul perfect pentru masa tradițională de Sfintele Paști

PAȘTE FERICIT: MESAJE, URĂRI, FELICITĂRI: În perioada de Sărbători, dorim să împărtăşim cele mai frumoase gânduri celor apropiaţi sau celor cunoscuţi. Paştele este o sărbătoare care se petrece în familie sau alături de cei dragi; se cionesc ouă roşii şi se mănâncă preparate din miel, cozonac şi pască. În cazul în care cei dragi nu sunt alături de tine le poţi trimite un mesaj, în care să-ţi exprimi gândurile tale.

Alba24 vă oferă idei pentru cele mai frumoase urări, felicitări şi sms-uri prin care să le transmiteţi celor dragi.

„16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou Paște fericit!”

„Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine.”

„Aş vrea să petrecem Paştele împreună. Deşi ştiu că nu e posibil, îţi voi fi alături cu sufletul şi fie ca speranţa Învierii să mi te aducă aproape în curând! Paşte fericit!”

„Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Hristos a înviat!”

„Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!”„Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!”

„Căldură în suflet, familie reunită, sentimente împărtășite, satisfacție maximă și baftă la ciocnit ouă!”

„Ce am greșit – să ne fie iertat, ce am iubit – să ne lumineze calea, ce am sperat – să se realizeze, ce am sacrificat – să nu simtă durere, ce vrem să devenim – să ne fie pus în suflet din Sufletul Inegalabil al Lui Hristos, ca să renaștem în bucurie! Hristos a Înviat!”

„Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!”

„Cele mai sincere urări de sănătate, zile senine și multe bucurii de Sfintele Sărbători! Hristos a Înviat!”

„Cu lumânări aprinse şi sufletul curat sa spunem împreună Hristos a înviat!”

„Cu ocazia Învierii Domnului vrem să vă urăm toate cele bune: lumina în suflet, dragoste și sănătate. Hristos a Înviat!”

„De Paşte te provoc la un concurs de spart ouă. Am o presimţire că voi fi cel mai bun sau că te voi lăsa să câştigi dacă iepuraşul mă va umple de generozitate şi compasiune! Ce zici? Te bagi?”

„De Paşti să iei de poftă, nu să mănânci de foame, carnea de miel are cam 200 de calorii la suta de grame”

„Dincolo de petreceri, de cadouri şi zile libere se află adevărata semnificaţie a Paştelui. Îţi doresc linişte, dragoste, bucurie de sărbători şi tot restul anului!”

„Dumnezeu să vă dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, o binecuvântare la fiecare pas, o promisiune la fiecare grijă și un răspuns la fiecare întrebare! Învierea Domnului sa îţi aducă în suflet bucurie și iubire. Paște fericit, alături de cei dragi!”

„E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit.”

„E totul gol, lipsit de miez. Nu e iubire, nu e crez, ce este bun e aruncat. E-o lume noua, în păcat că uiţi să ierţi ce-i de iertat chiar de Hristos a Înviat!”

Mesaje frumoase de Paște Fericit

„E ziua în care se naşte speranţa, iubirea şi gândul bun. E ziua în care iertăm şi dăruim. E ziua Învierii domnului. Paşte fericit!”

„Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!”

„Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!”

„Fie ca lumina Divină a Sfintelor Paște să-ți aducă tot ce poate fi mai bun, mai sincer, mai curat. Sărbători Fericite și pace în suflet!”

„Fie ca îngerii să te protejeze, tristețea să te uite, bunătatea să te înconjoare și Dumnezeu să te binecuvânteze. Paște Fericit!”

„Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!”

„Fie ca sfânta sărbătoare a învierii Domnului sa vă aducă cele patru taine divine: încredere, lumina, iubire, speranţa. Un Paste Fericit!”

„Fie ca Sfintele Sărbători să ne facă viaţa mai frumoasă, casa mai bogată şi masa înbelşugată. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne facă să aducem lumină, căldură şi iubire în suflet.”

„Găseste calea spre dăruire, iertare, înțelegere… Caută să fii mai bun, să fii aproape cu sufletul de cei care-ți sunt și prieteni, și dusmani. Hristos a Înviat!”

Urări speciale de Paște

„Hristos a înviat! Fie ca lumina Învierii să îţi umple sufletul de speranţă, linişte, bucurie şi iubire!”

„Hristos a înviat! Sărbătoarea Învierii Domnului binecuvântată de lumina sfântă să aducă sentimente calde, bogăţie sufletească şi bunăstare într-un ou înroşit de iubire şi într-un cozonac delicios precum voia bună.”

„Hristos a înviat! Și asta se simte în orice are viața, în firul ierbii, în cantul păsărilor, în seninul cerului. Învierea este un act divin ce dă o nouă existență firii noastre. Un fapt care ne privește pe noi, ne este dată să o dobândim și s-o înțelegem. Fie ca astfel să devenim mai curați și mai buni.”

„Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a înviat!”

„Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un mesaj de Paște”

„Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos. Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit!”

„Iepuraşi nenumăraţi/ Să îţi sară buclucaş/ Drept pe covoraş.”

„Iepuroiul nu mai vine, ca nu prea se simte bine. A aflat din Parlament ca e criza in buget. Aşa ca s-a îmbătat ca sa nu fie crizat! Paște Fericit!”

„Iubește, iartă, cum EL te-a învățat,

Crede și uită tot ce-ai îndurat.

EL ți-e lumina, căci EL te-a creat.

Să nu uităm, numai EL ne-a salvat,

Hristos a înviat!”

„În această zi de sărbătoare vreau să vă urez ție și familiei tale multă sănătate, înțelepciune și putere. Paște Fericit!”

„În noaptea Învierii, când clopotele bat, eu îți doresc din suflet, „Hristos a Înviat!”.”

„Întâlnește cu evlavie, pietate și armonie acest moment unic- Înălțarea Domnului. Paște Fericit!”

„Învierea Domnului sa-ti umple sufletul de lumina, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri frumoase si inima de iubire ! HRISTOS A INVIAT!”

„Învierea Domnului să vă aducă armonie in casa si în gând, împăcare si regăsirea înţelepciunii în sânul familiei. Hristos a înviat!”

„Învierea Domnului să-ți aducă în suflet bucurie și iubire. Paște Fericit alături de cei dragi!”

„Învierea Domnului este un mesaj de dragoste, speranță și bunavoință. Paște Fericit!”

„Învierea Domnului Iisus să îți aducă în suflet iubire și bucurie! Nu uita că destinul său a fost crucea, scopul său a fost dragostea, iar motivul lui ai fost tu!”

„Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţa şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Sărbători Fericite!”

„Lumina Sfintei Învieri sa pătrundă în sufletul si in inimile voastre bucurându-vă de minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos!”

„Lumina Învierii Domnului să vă călăuzească drumul în viață și să vă aducă liniște și pace în suflet. Sărbători Fericite alături de cei dragi!”

„Mai bine dau mesaje de Paște decât să fac minute adiţionale. Mi-am dat salariul ca să umplu masa de bucate tradiţionale.”

„M-a contactat iepuraşul şi mi-a zis că eu o să fiu cadoul tău de Paşte.”

„Mireasma Sărbătorilor Pascale să fie un moment unic de întoarcere spre pietate, armonie, speranța, toleranța, evlavie. Hristos a Înviat!”

„Mântuitorul a avut o cruce de lemn și o inimă de aur. Azi mulți vrem cruci de aur și inimi de lemn. Fie ca în clipa vestirii, într-un glas al Învierii Celui fără de moarte, să renască și puterea noastră de a iubi și a ierta. Paște fericit!”

„O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primavară şi al tău! Paşte fericit!”

„Ou înroșit, miel rumenit, cozonac mărit, Paște fericit. Fie ca această sărbătoare să va aducă multă nădejde și pace în viață.”

„Pentru a înțelege sacrificiul suprem trebuie doar să fim mai buni, mai iertători, mai îngăduitori, mai înțelepți, mereu cu lumina în suflet, gânduri și simțiri. Hristos a înviat!”

„Pentru unii, Paştele e un moment de întregire a familiei, în care îşi doresc pace şi bucurie. Pentru alţii, e o zi în care se distrează ceva mai mult sau scapă de serviciu ori de şcoală. Pentru mine e pur şi simplu o zi minunată, pe care vreau să o împărtăşesc cu voi. Paşte fericit!”

„Paşte, mielul fericit, oul şade înroşit, de ruşine s-a scumpit, iar iubitul iepuroi să v-aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc şi spor la toate. Paşte fericit!”

„Poate o să ți se pară complet lipsit de originalitate, dar știi că vorbele simple sunt și cele mai frumoase. Așa că Hristos a Înviat!

„Poti să te maturizezi, să te cultivi, dar nu vei putea renunţa niciodată la bunătăţile mesei de Paşte!”

„Privește prin credința spre Golgota, spre cununa de spini, pune mâna în rănile cuielor, oprește-te și ascultă șoapta lui Iisus: „Pentru tine am făcut-o.” Sărbători fericite! HRISTOS A INVIAT!”

„Răstignirea lui Iisus ne arată că dragostea lui Dumnezeu este mai presus de orice. Să ai un Paște fericit!”

„Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!”„Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate.”

„Și de va fi să vină Iisus

Din ceruri înapoi la noi,

E semn c-a înviat credința

C-a înviat ce-i bun în noi.

Paște fericit!”

„Să ai parte de multă căldură în suflet și în casă, bucurie în inimă, sănătate și putere de muncă. Sărbători Fericite alături de cei dragi!”

„Să aveți parte de un Paște Fericit alaturi de cei dragi, de o viață mai frumoasă și de un an mai bun! Hristos a Înviat!”

„Să paştem cât mai mulţi, să paştem toţi de-o dată, chiar dacă iarba nu-i legală, măcar e tolerată”

„Să te protejeze îngerii, supărările să treacă, bunăstarea să te îmbrățișeze, și Dumnezeu să te binecuvânteze mereu. Hristos a Înviat!”

„Să-ți fie viața pufoasă ca pâinea caldă, colorată ca un ou de Paște și luminoasă ca aceasta Zi Sfântă. Hristos a Înviat!”

„Să vă bucure Dumnezeu, să vă dea sănătate, să aveți putere, iar bucuriile să țină la distanță toate necazurile! Paște Fericit!”

„Sărbători fericite încărcate de lumină, seninătate, bucurie și dragoste! Hristos a Înviat!”

„Sentimentul de Paște nu se sfârșește niciodată, el semnalează un nou început al naturii de primavară și al prieteniei. Îi doresc Paște Fericit celui mai bun prieten al meu!”

„Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate.”

„Spiritul Paștelui este despre speranță, iubire și bucuria de a trăi. Paște fericit!”

„Sunt zile cand trebuie să ne reamintim să fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima caldă şi mai deschisă, când lumina sfântă coboară în casele şi în inimile noastre. Paşte Fericit!”

„Sufletul mi se umple de lumină gândindu-mă la sărbătoarea ce se apropie, la noaptea de Înviere, la mine şi la tine, la sentimentele ce ne apropie în fiecare zi tot mai mult! Hristos a înviat!”

„Sper să nu te ocolească iepuraşul nici anul acesta, deşi ştiu că nu ai fost atât de cuminte precum încerci să pari!”

„Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a dărui şi ajuta semenii. Paşte Fericit!”

„Sfintele Sărbători să-ți aducă numai gânduri senine, lumină în suflet și multe bucurii alături de cei dragi. Paște fericit!”

„Sfânta sărbătoare de Paște este un moment în care dragostea, pacea și seninatatea se unesc în numele Domnului. Hristos a înviat!”

„Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să reverse asupra voastra sănătate, belșug și bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântă să vă ridice sufletele spre noi trepte spiritoale și să vă călăuzească pașii pe drumul vieții.”

„Umblă vestea-n tot orașul, Cum că vine iepurașul, Să v-aducă pe-nserat, Paște bun și Luminat!

„Umple-ți inima de lumină, bucurie și împlinire și las-o să îți călăuzească pașii spre sănătate, fericire și gânduri frumoase. Hristos a Înviat!”

„Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat!”

„Un iepuraș tare drăgălaș, A ieșit în cale cu viteza mare, Și-ți urează neîncetat, Să ai Paște Minunat. Hristos a Înviat!”

„Un înger blând din cer coboară,

Se roagă-n tăina,apoi zboară.

De-acolo sus el ne trimite:

Un zâmbet blând,o rază caldă, și 3 cuvinte:

Hristos a Înviat!”

„Un gând curat, un miel împănat, un ou înroşit, cozonac îndulcit, un vin de-ai bea, Hristos va Învia!”

„Un Paște fericit cu credință, speranță și iubire! La fel ca Domnul Hristos, prin jertfă, efort și suferință să ajungem la biruință! Hristos a înviat!”