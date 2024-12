Revelion în fața televizorului: Ce programe au pregătit ProTv, Antena 1, TVR 1, TVR 2 și Kanal D pentru trecerea dintre ani

Au mai rămas câteva ore până la noaptea dintre ani, iar televiziunile din România au pregătit o serie de programe speciale pentru a sărbători Revelionul 2025. Ce programe de Revelion au pregătit ProTv, Antena 1, TVR 1, TVR 2 și Kanal D.

De la spectacole muzicale și comedii, până la jocuri de noroc și concursuri pline de premii, televiziunea românească promite o seară plină de distracție, pentru toate gusturile.

Iată ce te va aștepta la TV în noaptea de Revelion pe ProTv, Antena 1, TVR 1, TVR 2 și Kanal D:

„PROTEVELION 2025” la Pro TV: Muzică, distracție și premii de 10.000 de euro

Pro TV marchează finalul anului cu un show spectaculos, „PROTEVELION 2025”, prezentat de Raluka și Pavel Bartoș. Emisiunea va aduce un mix de muzică, comedie și concursuri, care oferă telespectatorilor o seară plină de surprize.

Începând cu ora 20:00, vor fi oferite șase indicii și șase șanse de câștig, toate pentru un mare premiu de 10.000 de euro. Cei care aleg să petreacă noaptea de Revelion acasă vor avea ocazia să câștige această sumă considerabilă.

Pe scenă vor urca cele mai îndrăgite vedete ale muzicii românești, printre care Andra, Horia Brenciu, Vali Vijelie, Adrian Minune, Vlăduța Lupău, Misha Miller, Paul Ipate, Ion Paladi și Georgiana Lobonț, potrivit protv.ro.

„Revelionul cel neBUN!” la Antena 1: Dueluri muzicale de neuitat

Antena 1 pregătește o noapte specială de Revelion cu un show plin de energie și competiție: „Revelionul cel neBUN!”, prezentat de Florin Ristei și Ilona Brezoianu. Acest spectacol promite să aducă pe micile ecrane dueluri muzicale între cele mai mari nume ale industriei muzicale din România.

De la pop și rock până la manele și muzică populară, fiecare gen va avea parte de o confruntare între artiștii îndrăgiți. Printre cele mai așteptate dueluri se numără: Ștefan Bănică vs Iris, Cătălin Crișan vs Aurelian Temișan, Voltaj vs Direcția 5, și Delia vs Zdob și Zdub.

Nu vor lipsi nici momentele de muzică populară și manele, cu un duel între Maria Dragomiroiu și Mioara Velicu, și o confruntare legendară între Azur și Generic.

„O țară de râs, într-o lume nebună!” la TVR 1: O gală a comediei cu Toni Grecu

TVR 1 aduce o seară plină de umor pentru iubitorii comediei clasice, cu un show special de Revelion, intitulat „O țară de râs, într-o lume nebună!”. Începând cu ora 00:30, Toni Grecu va aduna pe micile ecrane cele mai amuzante momente ale anului 2024, într-un program cu un scenariu semnat de el. Pe scenă vor urca nume mari ale comediei românești, cum ar fi Cătălina Grama-Jojo, Lucian Ghimiși și Gicu Andreescu-Gojira.

În cadrul „Galei premiilor Eroii Comediei 2024”, vor fi premiate cele mai haioase momente ale anului, cu categorii speciale precum „Superman Challenge pe TikTok” și „Loverboy”. Printre invitați se numără personalități ca Gigi Becali și Dana Budeanu, care vor comenta cele mai amuzante întâmplări din 2024.

De la ora 2:00, telespectatorii vor putea urmări și momente legendar de comedie din programele de Revelion ale Televiziunii Române, cu sketch-uri celebre interpretate de actori de excepție precum Horațiu Mălăele, Toma Caragiu și Amza Pellea.

„FUEGOVELION” la TVR 2: Muzică și Distracție cu Paul Surugiu-Fuego

TVR 2 aduce un Revelion special pentru iubitorii muzicii românești, cu „FUEGOVELION”, un program atipic, considerat cel mai lung show de Revelion realizat vreodată de Paul Surugiu-Fuego și echipa sa.

Începând cu ora 00:00, Fuego va aduce pe micile ecrane un spectacol plin de muzică din diverse decenii și momente de divertisment. De la hituri din anii ’70 și ’80, până la piesele de top ale zilelor noastre. Fuego va avea alături o serie de invitați speciali, care vor interpreta duete inedite și șlagăre de peste Prut.

„Roata Norocului” la Kanal D: Distracție și premii cu Bursucu și Ana-Maria Barnoschi

Kanal D pregătește un Revelion plin de veselie și jocuri de noroc cu o ediție specială a emisiunii „Roata Norocului”, difuzată de la ora 21:30. Alături de Bursucu și Ana-Maria Barnoschi, telespectatorii vor urmări jocuri amuzante și concursuri cu premii mari pentru cei mai norocoși participanți.

