REZULTATE admitere 2020 la Universitatea din Alba Iulia, sesiunea de toamnă. LISTELE candidaților admiși la licență sau master

Cea de-a 72-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru producţiile de televiziune, a fost dominată de producţiile ”Schitt’s Creek”, ”Succession” şi ”Watchmen”.

Fără covor roşu, fără celebrităţi în ţinute de gală şi fără “Game of Thrones”: cea de-a 72-a ediţie a premiilor Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru producţiile de televiziune, s-a desfăşurat duminică în cadrul unui show 100% virtual, o premieră la Hollywood de la debutul pandemiei, transmite vineri AFP.

Coronavirusul a bulversat în ultimele şase luni industria divertismentului, iar toate filmările au fost anulate sau amânate în California pe perioada măsurilor de închidere şi izolare.

În faţa unei săli goale, comedianul Jimmy Kimmel a prezenta Gala Premiilor Emmy, iar actorii, regizorii şi producătorii nominalizaţi au aştepta cu emoţie să afle numele laureaţilor din acest an din confortul salonului sau al camerei de zi, la domiciliul fiecăruia.

Prezentăm mai jos lista celor mai importante trofee atribuite duminică seară la Los Angeles.

Cel mai bun serial dramatic – ”Succession” (HBO)

”Succession” a fost desemnat cel mai bun serial dramatic la cea de-a 72-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, desfăşurată duminică seară la Los Angeles, informează AFP

La această categorie au fost nominalizate serialele „Better Call Saul” (AMC), „The Crown” (Netflix), „The Handmaid’s Tale” (Hulu), „Killing Eve” (AMC), „The Mandalorian” (Disney+), „Ozark” (Netflix) şi „Stranger Things” (Netflix).

În 2019, la această categorie s-a impus serialul „Game of Thrones”.

Cel mai bun serial de comedie – ”Schitt’s Creek” (Pop TV/Netflix)

În aceeaşi categorie au mai fost nominalizate producţiile „Curb Your Enthusiasm” (HBO), „Dead to Me” (Netflix), „The Good Place” (NBC), „Insecure” (HBO), „The Kominsky Method” (Netflix), „The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime Video) şi „What We Do in the Shadows” (FX).

Creat de Dan şi Eugene Levy, ”Schitt’s Creek” este un serial de comedie canadian, ajuns la cel de-al şaselea sezon, despre o familie privilegiată care se confruntă cu probleme financiare. Actorii Eugene Levy şi Catherine O’Hara interpretează rolurile principale.

Serialul a trecut aproape neobservat timp de patru sezoane, după care a cunoscut succesul prin preluarea sa de către Netflix. Deşi nu a fost nominalizat până în prezent la niciun premiu Emmy, în cadrul ediţiei de anul acesta a fost recompensat cu toate trofeele din categoria producţie de comedie: Eugene Levy, desemnat cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie, Catherine O’Hara, cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie, Annie Murphy, cea mai bună actriţă într-un rol secundar într-un serial de comedie, Dan Levy, cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial de comedie, Andrew Cividino şi Daniel Levy, pentru cea mai bună regie, iar Daniel Levy, cel mai bun scenariu.

În 2019, la această categorie s-a impus serialul „Fleabag”.

Cea mai bună miniserie TV – ”Watchmen” (HBO)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie – Eugene Levy (”Schitt’s Creek”)

Eugene Levy a primit duminică seară, la Los Angeles, premiul Primetime Emmy pentru cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie pentru interpretarea sa din producţia de televiziune ”Schitt’s Creek”, potrivit site-ul oficial al evenimentului.

La această categorie au mai concurat actorii Anthony Anderson („black-ish”), Don Cheadle („Black Monday”), Ted Danson („The Good Place”), Michael Douglas („The Kominsky Method”) şi Ramy Yousef („Ramy”).

În 2019, trofeul atribuit în cadrul acestei categorii a fost câştigat de Bill Hader, protagonistul serialului „Barry”.

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie – Catherine O’Hara (”Schitt’s Creek”)

Catherine O’Hara a fost desemnată cea mai bună actriţă distribuită în rolul principal într-un serial de comedie pentru interpretarea sa din producţia ”Schitt’s Creek”, la gala premiilor Primetime Emmy 2020, desfăşurată duminică seară la Los Angeles, potrivit site-ului oficial al evenimentului

La această categorie au mai concurat actriţele ChristinaApplegate („Dead to Me”), Rachel Brosnahan („The Marvelous Mrs. Maisel”), Linda Cardellini („Dead to Me”), Issa Rae („Insecure”) şi Tracee Ellis Ross („black-ish”).

În 2019, acest trofeu a fost câştigat de Phoebe Waller-Bridge, protagonista serialului „Fleabag”.

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic – Jeremy Strong (”Succession”)

Jeremy Strong a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Primetime Emmy pentru cel mai bun actor distribuit în rolul principal dintr-un serial dramatic, cu interpretarea sa din producţia de televiziune ”Succession”, informează AFP.

La această categorie au mai fost nominalizaţi actorii Jason Bateman („Ozark”), Sterling K. Brown („This is Us”), Steve Carell („The Morning Show”), Brian Cox („Succession”) şi Billy Porter („Pose”).

În 2019, premiul la această categorie a revenit actorului Billy Porter pentru rolul din producţia de televiziune „Pose”.

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic – Zendaya (”Euphoria”)

Zendaya a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic, graţie interpretării sale din producţia de televiziune ”Euphoria”, în cadrul celei de-a 72-a ediţii a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, desfăşurată duminică seară la Los Angeles, relatează AFP.

La această categorie au mai concurat actriţele Jennifer Aniston („The Morning Show”), Olivia Colman („The Crown”), Jodie Comer („Killing Eve”), Laura Linney („Ozark”) şi Sandra Oh („Killing Eve”).

În 2019, acest trofeu a fost câştigat de actriţa Jodie Comer, graţie interpretării sale din producţia TV „Killing Eve”.

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie – Dan Levy (”Schitt’s Creek”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie – Annie Murphy (”Schitt’s Creek”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic – Billy Crudup (”The Morning Show”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic – Julia Garner (”Ozark”)

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Mark Ruffalo (”I Know This Much Is True”)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Regina King (”Watchmen”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Yahya Abdul-Mateen II (”Watchmen”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Uzo Aduba (”Mrs. America”)

Cea mai bună regie a unui serial de comedie – Andrew Cividino şi Daniel Levy („Schitt’s Creek”)

Cea mai bună regie a unui serial dramatic – Andrij Parekh („Succession”)

Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Maria Schrader („Unorthodox”)

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic – Jesse Armstrong („Succession”)

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie – Daniel Levy („Schitt’s Creek”)

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Damon Lindelof şi Cord Jefferson („Watchmen”).

