Rezultate financiare 2021: Bosch înregistrează o performanță puternică în România. Concentrare pe sustenabilitate și educație (P)

Rezultate financiare anuale 2021: Bosch înregistrează o performanță puternică în România. Concentrare pe sustenabilitate și educație

2,4 miliarde lei (494 milioane euro) în vânzări consolidate către terți

Vânzări totale nete de 8,2 miliarde lei (1,7 miliarde euro)

Investiții de 410 milioane lei (aproximativ 83 milioane euro)

Concentrare pe producția sustenabilă

Continuarea angajamentului față de educație și comunitățile locale

București – Bosch, lider global în furnizarea de tehnologii și servicii, a încheiat anul fiscal 2021 cu 2,4 miliarde de lei (494 milioane de euro) în vânzări consolidate în România, înregistrând astfel o creștere de aproximativ 10 procente față de anul trecut.

Vânzările totale nete de 8,2 miliarde de lei (1,7 miliarde de euro) din România, inclusiv vânzările companiilor neconsolidate și livrările interne către companiile afiliate, au înregistrat o creștere anuală de 19 procente.

„În 2021, Grupul Bosch din România a obținut o performanță foarte bună, cu o creștere de două cifre în toate sectoarele de afaceri, în ciuda mediului dificil legat de pandemia de coronavirus, a blocajelor de aprovizionare pentru semiconductori și a costurilor mai mari ale materiilor prime”, a declarat Mihai Boldijar, director general al Robert Bosch S.R.L. și reprezentant al Grupului Bosch în România.

„Creșterea vânzărilor în 2021 s-a datorat în principal extinderii operațiunilor și investițiilor noastre pe termen lung în producție, în activități de cercetare-dezvoltare și, de asemenea, în domeniul serviciilor, în urma unei strategii centrate pe tehnologie, sustenabilitate și inovare. Acest rezultat de succes al exercițiului financiar 2021 a fost posibil datorită angajamentului extraordinar și rezilienței angajaților noștri”, a adăugat Boldijar.

Bosch în România a avut un început bun în 2022, cu o ușoară creștere comparativ cu anul anterior. Pentru anul în curs, compania intenționează să își consolideze în continuare poziția strategică în țară, în special în domeniul activităților de cercetare și dezvoltare. Cu toate acestea, Bosch afișează o prognoză modestă în țară pentru anul 2022 din cauza incertitudinilor considerabile generate de pandemia de coronavirus la nivel mondial și de războiul din Ucraina. „Deși, din cauza situației actuale, ne așteptăm la un an provocator și în România, rămânem dedicați pieței locale și potențialului său pe termen lung”, a continuat Boldijar.

Compania pune în aplicare numeroase măsuri pentru a asigura un mediu de lucru post-pandemie adecvat. Prin inițiativa „Smart Work”, Bosch a implementat un model de colaborare hibrid, modelând sistematic interacțiunea dintre lucrul la distanță și prezența în locațiile companiei. Noul model de lucru hibrid, care a fost creat cu implicarea și contribuția activă a angajaților, se bazează pe flexibilitate, încredere și rezultate și favorizează bunăstarea, eficiența și inovația angajaților. Numărul angajaților din cele cinci locații Bosch din România a fost de aproximativ 8.800 la 31 decembrie 2021, în creștere cu 7,7 procente față de anul precedent.

Investiții continue pe termen lung în România

România este o locație importantă din punct de vedere strategic pentru Grupul Bosch, care a investit în țară un total de aproximativ 410 milioane de lei (aproximativ 83 de milioane de euro) în 2021 – în principal a continua dezvoltarea unităților sale de producție pentru Soluții de mobilitate din Cluj și Blaj. În total, compania a investit aproximativ 700 de milioane de euro în România între 2005 și 2021. Fabrica Bosch Automotive Electronics din Jucu, județul Cluj, a continuat să investească în extinderea capacității sale de producție și logistică și în tehnologii noi și echipamente de ultimă generație.

Astfel, compania a inaugurat o a treia hală de producție la Cluj în 2021. În această unitate de producție, Bosch produce, din 2013, unități electronice de control care oferă siguranță și confort în timpul condusului, printre care unități de control electronic pentru airbag, pentru sisteme de camere multiple și pentru asistența la condus. De la deschidere, fabrica Bosch din Cluj a livrat peste 300 de milioane de piese auto de înaltă calitate clienților internaționali. De asemenea, fabrica din Blaj, care activează în sectoarele de activitate Tehnologie industrială și Soluții de mobilitate, aniversează 15 ani de activitate în România, în anul 2022.

În prezent, locația din Blaj este una dintre cele trei fabrici Bosch din Europa unde sunt produși senzori de noxe, o componentă esențială în domeniul inovației in tehnologia diesel. În plus, fabrica Bosch din Blaj are un centru logistic care se întinde pe mai mult de 20.000 de metri pătrați, efectuând livrări de piese de înaltă calitate către toate continentele. Mai mult, Bosch continuă investițiile pe termen lung în digitalizarea și automatizarea producției și logisticii. De exemplu, unitățile de producție din România utilizează soluții de Realitate Mixtă, care combină lumea reală cu realitatea virtuală, cum ar fi ochelarii inteligenți care permit utilizatorului să vadă și să interacționeze cu o linie de producție de la distanță.

În plus, Bosch a introdus roboți autonomi și automatizați în fabrica din Cluj pentru livrarea de materii prime și unelte către liniile de producție, pentru a optimiza costurile și timpul de livrare.

Concentrare pe producția sustenabilă

Bosch este preocupată în mod activ de îmbunătățirea eficienței energetice a fabricilor și clădirilor sale de birouri. Pe lângă utilizarea soluțiilor de monitorizare a consumului de energie, achiziționarea de energie electrică din surse regenerabile și înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu tehnologie LED, unitățile de producție din Blaj și Cluj au început să își producă propria energie verde, prin instalarea de panouri fotovoltaice. În 2021, fabrica din Blaj a devenit prima locație Bosch din România care a instalat panouri fotovoltaice pe acoperișurile clădirilor sale, în urma unei investiții de peste 200.000 de euro.

Energia generată este echivalentul consumului de energie pentru aproape 200 de gospodării medii. În plus, fabrica Bosch din Cluj a început instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperișul halelor sale de producție, la sfârșitul anului trecut. Media anuală a energiei verzi generate de acest sistem este de 8.252 MWh și acoperă consumul anual de energie pentru aproximativ 4.000 de gospodării. Investiția totală se ridică la peste 5 milioane de euro, iar proiectul se numără printre cele mai mari din țară, având în vedere puterea instalată pe acoperiș.

Mai mult, compania încurajează tranziția către electromobilitate, prin instalarea de stații de încărcare pentru vehiculele electrice în locațiile sale de producție din România.

Cercetare și dezvoltare: concentrarea pe tehnologii care modelează viitorul

Din 2013, Centrul de Inginerie Bosch din România joacă un rol din ce în ce mai important în marea transformare a sectorului de mobilitate. În 2021, la un an de la mutarea în propria clădire din inima orașului Cluj-Napoca, centrul de inginerie a început construcția unei noi clădiri de birouri, care va fi finalizată până la sfârșitul anului 2023. Investiția totală planificată pentru acest proiect este de aproximativ 21 de milioane de euro.

În plus, Bosch continuă să își consolideze activitățile de dezvoltare în România și poziția strategică în cadrul rețelei sale globale de inginerie, prin extinderea Centrului de Inginerie Bosch în București, la sfârșitul anului 2021. În prezent, peste 1.160 de angajați lucrează la proiecte tehnologice de ultimă generație în trei locații: în Cluj-Napoca, în cadrul fabricii din Jucu, județul Cluj, și la sediul societății din București.

Cu o vastă expertiză în software, hardware, inginerie mecanică și fiabilitate, dar și în planificarea vânzărilor, centrul dezvoltă produse, servicii excelente și soluții inovatoare AIoT (o combinație între AI și IoT – inteligență artificială și Internetul lucrurilor) pentru mobilitatea automatizată, conectată și electrică. În 2022, compania intenționează să crească numărul de angajați și va avea peste 400 de posturi deschise în domeniul ingineriei software și hardware.

Dezvoltare pozitivă în toate sectoarele de activitate Bosch

În sectorului Soluții de mobilitate, divizia Automotive Aftermarket a înregistrat un record de vânzări în 2021, bazat pe consolidarea relațiilor de afaceri cu partenerii strategici. Rețeaua de service Bosch a numărat peste 450 de service-uri auto în România în anul precedent. În plus, sectorul de activitate Tehnologie pentru construcţii şi energie a avut o evoluție pozitivă anul trecut, deoarece divizia Bosch Termotehnică a înregistrat un record istoric de vânzări în 2021 pe toate segmentele de produse și canalele de distribuție. Un factor important de creștere au fost Soluțiile de climatizare, lansate recent.

În plus, Bosch Service Solutions din Timișoara, care oferă servicii complete în 18 limbi clienților interni și externi, sărbătorește 15 ani de activitate pe piața românească. Compania și-a consolidat poziția prin extinderea centrului său global de achiziții. În prezent, aproximativ 70 de profesioniști dedicați lucrează în noul departament de Achiziții Strategicel indirecte.

Bosch Service Solutions Timișoara este un actor cheie în industria locală de software și IT și derulează proiecte în domeniile de dezvoltare software, automatizare, business intelligence sau Dev Ops. În anul 2022, pentru a susține creșterea constantă a operațiunilor sale, locația din Timișoara își propune să crească numărul de angajați din domeniile dezvoltării de software, IT Help Desk, experiența clienților, controlling, contabilitate, achiziții și logistică. În plus, sectorul de activitate Bunuri de larg consum a avut, de asemenea, o performanță bună în 2021.

Divizia Scule electrice Bosch a înregistrat o creștere puternică de două cifre în 2021 pe toate segmentele de produse – scule electrice profesionale, pentru casă și grădină, instrumente de măsurare și accesorii. În 2021, Bosch a lansat o serie de scule electrice sustenabile pe piața din România. De exemplu, cutia mașinii de găurit AdvancedDrill 18 este fabricată din plastic reciclat în proporție de peste 90 de procente. În plus, nivela cu laser Quigo Green utilizează în principal materiale reciclate în carcase, accesorii și ambalaje și are un consum optimizat de energie, fiind recompensat cu prestigioasa etichetă „Solar Impulse”. Mai mult decât atât, BSH Electrocasnice a continuat tendința din ultimii ani, reușind o creștere de două cifre în 2021.

Din 1999, BSH a vândut peste 6,1 milioane de electrocasnice de înaltă calitate pe piața românească. Anul trecut, compania a continuat campania globală #LikeABosch dedicată electrocasnicelor, care promovează tehnologii ce pot transforma orice utilizator într-un mic erou cotidian. Colaborarea cu Chef Sorin Bontea ca ambasador de brand al electrocasnicelor Bosch, începută în 2021, va continua și în acest an. În plus, BSH a primit „Premiul Best Buy 2021/2022 – Cel mai bun raport calitate-preț” pentru frigiderele Bosch.

În sectorul de activitate Tehnologie industrială, divizia de vânzări Bosch Rexroth a înregistrat o creștere de două cifre în 2021, în special în domeniul echipamentelor hidraulice și de automatizare. Compania a lansat noi soluții în platforma Smart MechatroniX, unde Bosch Rexroth urmărește tendințele pieței în automatizarea fabricilor.

Angajamentul Bosch față de educație continuă să crească

În România, compania poartă o responsabilitate deosebită pentru educație. Bosch continuă parteneriatul pe termen lung cu cele mai importante universități din România. Centrul de Inginerie din Cluj derulează trei programe de masterat și mai multe cursuri academice, în colaborare cu universități locale de renume, precum Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Babeș-Bolyai.

În plus, Bosch sprijină studenții să se familiarizeze cu diverse subiecte chiar din timpul studiilor și a creat programe personalizate precum programul de internship, Working Student sau una dintre Academiile Bosch dezvoltate de locațiile din Timișoara și Blaj. În plus, Centrul de Inginerie Bosch și fabrica Bosch din Cluj, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, au organizat anul trecut evenimentul digital #LikeABoschExperience, în cadrul căruia peste 1000 de studenți au avut ocazia să învețe despre cele mai noi tehnologii direct de la experții Bosch.

În plus, Bosch Service Solutions și-a consolidat parteneriatul cu Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), devenind membru al structurii consultative independente „Grupul Partenerilor Strategici (GPS) UVT”. În plus, peste 500 de elevi au beneficiat de o educație profesională orientată spre piață, începând cu anul 2013, prin pregătirea în domenii specifice la unitățile de producție Bosch din Blaj și Cluj, în cadrul sistemului școală duală.

Implicarea în comunitățile locale

În România, Bosch și-a sporit constant activitățile de responsabilitate socială din 2013 și a înființat Fundația Bosch România, în 2020, ca parte a angajamentului său față de comunitățile locale. Fundația derulează programe pentru persoanele defavorizate, dar și pentru societate în general. Începând cu acest an, Fundația Bosch România va susține activități în cadrul programului-umbrelă EduCare, care include inițiative precum Fondul Științescu pentru educația în domeniul STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă și Matematică) și Centrele Generații, derulând activități de tip after-school care aduc laolaltă copiii și vârstnici. În plus, Grupul Bosch din România și Fundația Bosch România și-au unit eforturile pentru a-i sprijini pe refugiații ucraineni.

Grupul Bosch: perspective pentru 2022 și cursul strategic

În 2021, Bosch a realizat o creștere semnificativă a vânzărilor și a rezultatului, în ciuda mediului nefavorabil. Veniturile din vânzări ale furnizorului de tehnologii și servicii au crescut cu 5,2 procente în primul trimestru al anului 2022. Pentru întregul an, Bosch se așteaptă ca vânzările să crească cu mai mult de 6 procente și să atingă o marjă EBIT între trei și patru procente – în ciuda probabilității unor presiuni considerabile, în special din cauza creșterii costurilor pentru energie, materii prime și logistică. „Rezultatul pozitiv al exercițiului financiar 2021 ne oferă încredere în modul de abordare a mediului nefavorabil din anul curent ”, a declarat Dr. Stefan Hartung, președintele consiliului de administrație al Robert Bosch GmbH.

Una dintre incertitudinile însemnate este războiul din Ucraina, alături de toate implicațiile sale. Din punctul său de vedere, situația actuală evidențiază presiunea asupra factorilor de decizie politică și asupra societății de a reduce din ce în ce mai mult dependența de combustibilii fosili și de a susține cu tărie dezvoltarea unor noi surse de energie. Din acest motiv, spune el, Grupul Bosch își continuă sistematic eforturile de diminuare a efectelor încălzirii globale, în ciuda mediului economic dificil. În plus, Hartung a anunțat că Bosch va investi aproximativ trei miliarde de euro, în următorii trei ani, în tehnologii neutre din punct de vedere climatic, precum electrificarea și cea pe bază de hidrogen.

El consideră că electrificarea este cea mai rapidă cale către obținerea neutralității din punct de vedere climatic, atât timp cât se bazează pe energie verde. Acesta este motivul pentru care Bosch promovează mobilitatea sustenabilă: în 2021, comenzile companiei legate de electromobilitate au depășit pentru prima dată zece miliarde de euro. Dar Hartung a subliniat, de asemenea, că este nevoie și de hidrogen.

„Politica industrială trebuie să se concentreze pe pregătirea tuturor sectoarelor economice pentru utilizarea tehnologiei pe bază de hidrogen”, a spus el. În interesul unei acțiuni eficiente împotriva schimbărilor climatice, Bosch intră, de asemenea, în domeniul componentelor pentru electroliza hidrogenului.

Compania intenționează să investească aproximativ 500 de milioane de euro în această nouă ramură de afaceri până la sfârșitul deceniului, jumătate din această sumă urmând a fi investită până la lansarea pe piață, planificată pentru anul 2025. În același timp, președintele Bosch a anunțat și faptul că, în următorii trei ani, compania va investi alte zece miliarde de euro în transformarea digitală a activității sale. „Digitalizarea are și ea un rol special în sustenabilitate – iar soluțiile noastre pornesc de la această premisă”, a spus Hartung. În plus, doar în acest an, Bosch intenționează să angajeze 10.000 de ingineri software noi în întreaga lume.

Grupul Bosch este prezent în România de 28 de ani și are în jur de 8.800 de angajați în șase entități

În 2021, Bosch a generat vânzări consolidate de 494 de milioane de euro pe piața din România. Vânzările nete totale, incluzând vânzările companiilor neconsolidate și livrările interne către companiile afiliate, au atins 1,7 miliarde de euro. Pe lângă centrul de cercetare și dezvoltare din Cluj și București și unitățile sale de producție pentru Soluții de mobilitate din Cluj și din Blaj, Bosch mai operează și o unitate de producție de Tehnologie industrială, localizată, de asemenea, în Blaj, precum și un centru de servicii de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) în Timișoara. În București, Bosch operează un birou de vânzări pentru produsele sectoarelor Soluții de mobilitate, Bunuri de larg consum și Tehnologie pentru construcții și energie. În plus, o filială a BSH Hausgeräte GmbH, activă pe piața electrocasnicelor, are sediul, de asemenea, în capitala țării.

Grupul Bosch este un lider global în furnizarea de tehnologii și servicii. Acesta are aproximativ 402.600 de angajați în întreaga lume (status la 31 decembrie 2021). Compania a generat vânzări de 78,7 miliarde de euro în anul 2021. Operațiunile sale sunt structurate în patru sectoare de activitate: Soluții de mobilitate, Tehnologie industrială, Bunuri de larg consum și Tehnologie pentru construcții și energie. Lider în IoT, Bosch oferă soluții inovatoare pentru case inteligente, Industrie 4.0 și mobilitate conectată.

Bosch urmărește viziunea unei mobilități sustenabile, sigure și incitante. Compania își folosește expertiza în tehnologia de senzori, software și servicii, precum și propriul cloud IoT, pentru a oferi clienților soluții conectate integrate dintr-o singură sursă. Obiectivul strategic al Grupului Bosch este de a furniza inovații pentru o viață conectată, prin intermediul produselor și soluțiilor care ori conțin inteligență artificială (IA), ori au fost dezvoltate sau fabricate cu ajutorul ei. Bosch îmbunătățește calitatea vieții la nivel mondial prin produse și servicii inovatoare care generează entuziasm.

Pe scurt, Bosch creează „Tehnică pentru o viață”. Grupul Bosch cuprinde Robert Bosch GmbH și cele aproximativ 440 de filiale și companii regionale din 60 de țări. Prin includerea partenerilor comerciali și de service, rețeaua globală de producție, inginerie și vânzări Bosch acoperă aproape toate țările din lume. Cu cele peste 400 de locații din lumea întreagă, Grupul Bosch a fost neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon încă din primul trimestru al anului 2020. Baza pentru viitoarea creștere a companiei este puterea sa inovatoare. În cele 128 de locații din lume, Bosch are aproape 76.100 de angajați în cercetare și dezvoltare, dintre care aproximativ 38.000 de ingineri software.

