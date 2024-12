România pe locul I la decese din cauze tratabile, în Uniunea Europeană. Care este cea mai frecventă afecțiune

România este pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de decese din cauze tratabile. Datele sunt evidențialte într-un studiu publicat recent de Comisia Europeană și OCDE.

Același studiu arată că România este şi pe antepenultimul loc la numărul de decese din cauze prevenibile.

Boala cardiacă ischemică este în topul cauzelor atunci când vine vorba de numărul de decese din cauze tratabile.

Este vorba despre ”Health at a Glance: Europe 2024. State of Health in the EU”, citat de ziare.com

România pe locul I la decese din cauze tratabile în UE

Potrivit sursei citate, principalele cauze ale deceselor din cauze tratabile sunt:

bolile cardiace ischemice (21%)

cancerul colorectal (14%)

cancerul de sân (10%)

accidentul vascular cerebral (10%)

pneumonia (8%)

hipertensiunea (5%)

diabetul (4%).

În ceea ce privește decesele din cauze ce pot fi prevenite, în 2021, pe primul loc a fost Covid (24%).

Alte afecțiuni:

cancer pulmonar (16%)

boli cardiace ischemice (10%)

consumul de alcool (6%)

accidental vascular cerebral (5%)

accidente (5%)

boala pulmonară cronică obstructivă – BPOC (4%)

sinucideri (4%).

România pe locul I la decese din cauze tratabile în UE. Alocările pentru pacienți

În România, cheltuielile cu sănătatea pe cap de locuitor sunt cele mai reduse din ţările Uniunii Europene (1632 de euro pe cap de locuitor în 2022). Comparativ, media UE este de 3.533 de euro pe cap de locuitor.

Situația este mai bună în ceea ce privește numărul de paturi de spital, comparativ cu alte țări. Însă avem cei mai puțini pacienți cu acces la examinări tip RMN, CT.

În acelaşi timp, România este în top cinci ţări UE cu nevoi de asistenţă medicală nesatisfăcute ale pacienţilor. Cauzele sunt finanţarea, distanţa sau mult timp de așteptare.

Avem și una dintre cele mai reduse speranţe de viaţă sănătoasă: în medie, 57,8 ani sănătoşi (locul 22 din 27, în UE).

