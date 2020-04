România se pregătește pentru prelungirea Stării de Urgență. Președintele va emite un nou decret, pentru următoarele 30 de zile

Președintele Klaus Iohannis a anunțat prelungirea Stării de Urgență, instituite prin decret în urmă cu o lună, care altfel expiră marți.

Este de așteptat ca președintele să emită luni un nou decret valabil până în data de 16 mai. Probabil vor fi emise și noi măsuri restrictive.

Klaus Iohannis a declarat săptămâna trecută că va fi necesară prelungirea stării de urgenţă cu încă o lună, iar decretul va fi emis la începutul acestei săptămâni.

România nu a reușit să treacă de vârful epidemiei și nu își poate relaxa măsurile de sigurnață împotriva răspândirii coronavirului.

”Sunt lucruri care se mişcă, însă, trâgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgenţă. Am solicitat Guvernului să vină cu propuneri. La începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgenţă cu încă o lună de zile. Acest lucru este necesar pentru a ţine epidemia sub control”, a declarat Iohannis.

Primul decret pentru instituirea stării de urgență timp de 30 de zile a fost emis pe 16 martie, iar această perioadă urmează să se încheie marți.

Procedura pentru prelungirea Stării de Urgență are nevoie și de aprobarea Parlamentului, iar președintele poate, conform legii, prelungi Starea de Urgență de câte ori este nevoie.

În situaţia instituirii stării de urgenţă legea prevede în mod expres că acordul Parlamentului intervine ulterior adoptării de către Preşedinte a măsurii. În cazul prelungirii stării de urgenţă, legea nu specifică momentul în care Parlamentul trebuie să încuviinţeze prelungirea: înainte sau după adoptarea de către Preşedinte a măsurii de prelungire.

În situația în care Parlamentul nu încuviințează starea instituită, Președintele României revocă decretul, măsurile dispuse încetându-și aplicabilitatea.

Legislaţia care cuprinde măsurile excepţionale, în cazul stării de urgenţă, este Ordonanța de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.

Decretul de instituire a stării de urgență trebuie să prevadă următoarele:

motivele care au impus instituirea stării;

zona în care se instituie;

perioada pentru care se instituie;

drepturile și libertățile fundamentale al căror exercițiu se restrânge, în limitele prevederilor constituționale

Guvernul poate:

să limiteze sau să interzică circulaţia vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone ori între anumite ore şi să

elibereze, în cazuri justificate, permise de liberă circulaţie;

să efectueze controale asupra unor persoane sau locuri, când acestea se impun;

să efectueze razii;

să exercite în mod exclusiv dreptul de a autoriza desfăşurarea adunărilor publice, a manifestaţiilor sau marşurilor;

să evacueze din zona supusă regimului stării de asediu sau de urgenţă persoanele a căror prezenţă nu se justifică;

să dirijeze persoanele evacuate sau refugiate pe direcţiile şi în zonele stabilite şi să ţină evidenţa acestora;

să protejeze informaţiile cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass-media; informaţiile cu privire la starea de urgenţă, cu excepţia celor referitoare la dezastre, se dau publicităţii numai cu avizul autorităţilor militare; mijloacele de comunicare în masă, indiferent de natura şi de forma de proprietate, sunt obligate să transmită, cu prioritate, mesajele autorităţilor militare, la cererea acestora;

să dispună închiderea temporară a unor staţii de distribuire a carburanţilor, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociaţiilor şi ale altor localuri publice;

să suspende temporar apariţia sau difuzarea unor publicaţii ori a unor emisiuni ale posturilor de radio sau de televiziune;

să dispună raţionalizarea alimentelor şi a altor produse de strictă necesitate;

să interzică circulaţia rutieră, feroviară, maritimă, fluvială şi aeriană pe diferite rute;

