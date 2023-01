Românii își vor putea cumpăra vechime în muncă, până în 2026. Care sunt condițiile

Veste bună pentru viitorii pensionari. Românii vor putea cumpăra vechime în muncă, până în 2026, potrivit unui proiect de lege.

Inițiativa, anunțată de USR, prevede prelungirea termenului ce expiră la 1 septembrie, în care viitorii pensionari îşi pot cumpăra vechime în muncă.

Dacă iniţiativa va fi aprobată, „zeci de mii de români îşi vor putea completa anii de vechime” şi nu vor rămâne în afara sistemului de pensii contributive”, potrivit unui comunicat USR.

„Sunt mulţi vârstnici care, sub şocurile facturilor la energie şi ale inflaţiei, nu au avut de unde să plătească contribuţiile pentru anii lipsă şi prelungirea termenului le va permite să obţină statutul de pensionar şi, implicit, pe cel de asigurat medical, esenţiale la bătrâneţe. De asemenea, propunem introducerea posibilităţii unor tranşe inegale pentru cei care poate mai au jumătate de an sau un an până la vârsta de pensionare şi au nevoie în scurt timp să cumpere vechimea lipsă”, a precizat deputata USR Oana Ţoiu.

Plata contribuției, într-o singură tranșă sau eșalonat

Proiectul propune prelungirea până la 1 septembrie 2026 a termenului până la care persoanele interesate pot încheia contract de asigurare socială. Termenul actual este 1 septembrie 2023.

„De asemenea, proiectul USR propune ca plata contribuţiei sociale datorate să se poată efectua într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare sau inegale, până la data de 31 august 2026. Posibilitatea de completare a anilor lipsă de vechime, dar nu mai mult de şase ani, prin plata voluntară a contribuţiilor sociale, a fost folosită în 2021 de 20.000 de persoane”, se arată în comunicatul USR.

sursă: Agerpres

