Românii pot folosi energia produsă acasă, pentru alte locuințe. Legea prosumatorilor a fost adoptată, miercuri, de Camera Deputaților.

Actul normativ le permite românilor să compenseze energia produsă la o locuință cu facturile de la alte adrese. Astfel se reduc costuri pentru gospodării și instituții publice.

Prin această lege, românii care produc energie verde la o locuință vor putea compensa energia produsă în exces la alte adrese deținute de aceleași persoane, precum un apartament de bloc sau alte proprietăți.

”Concret, se va putea compensa energia produsă în exces și pentru alte locuri de consum: dacă avem panouri la o casă, dar avem și un apartament de bloc, furnizorul va reduce factura de la apartament cu energia produsă la casă.

Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani. Astăzi, România are un sfert de milion de prosumatori, cu o putere instalată de aproape 3.000 MW, echivalentul a 4 reactoare nucleare de la Cernavodă (chiar dacă producția intermitentă nu poate substitui producția în bandă)”, a anunțat minstrul Energiei, Sebastian Burduja.

Legea prosumatorilor, adoptată după reexaminare

Legea adoptată de Parlament este în formula reexaminată, la cererea președintelui României. Aceasta modifică Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012.

Președintele a transmis legea Parlamentului, în vedetea reexaminării, cu luarea în considerare a mai multor aspecte.

Între acestea se află faptul că legea aduce o serie de modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor prin realizarea distincției între prosumatorul persoană juridică și prosumatorul persoană fizică, notează Agerpres.

Modificările aduse vizează și o serie de norme care reglementează activitatea acestora, precum:

creșterea limitei de putere instalată pentru care se poate solicita compensare cantitativă la 400 kW

introducerea în definiția prosumatorului a posibilității de a stoca energia, de a vinde direct energia unui alt consumator racordat direct la instalația de producție și de a se compensa energia produsă în exces cu cea consumată la alt loc de consum, dacă este la același furnizor și la același operator de distribuție

creșterea la 900 kW a limitei puterii instalate a centralei prosumatorului până la care acesta nu plătește dezechilibrele cauzate în rețea.

Compensarea facturilor

Potrivit unui amendament, prin compensare cantitativă se înțelege procesul prin care furnizorul de energie electrică facturează lunar, în una sau mai multe facturi, după caz, emise prosumatorului care deține centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum, conform reglementărilor ANRE, următoarele:

cantitatea de energie electrică consumată din rețea de către prosumator înmulțită cu prețul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor și prosumator, la care se adaugă tarifele și taxele legal prevăzute

cantitatea de energie electrică produsă și livrată de prosumator, cel mult egală cu cantitatea de energie electrică consumată prevăzută anterior, înmulțită cu prețul egal cu prețul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare, fără taxe și tarife

cantitatea de energie electrică produsă și livrată în exces de prosumator, în perioada de facturare, înmulțită cu prețul egal cu prețul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare, fără taxe și tarife.

Ce este un prosumator

Un alt amendament stabilește că prin prosumator se înțelege clientul final care își desfășoară activitățile în spațiul propriu deținut cu orice titlu, aferent unui punct de delimitare cu rețeaua electrică, precizat prin certificatul de racordare, care

produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum

poate stoca și vinde energie electrică produsă sau stocată furnizorului de energie electrică cu care acesta are încheiat contract de furnizare a energiei electrice și/sau consumatorilor racordați la barele centralei electrice.

Același amendament prevede că prosumatorul poate compensa cantitativ sau, după caz, regulariza financiar excedentul de energie electrică produs și livrat la un loc de producere și consum cu energia electrică consumată din rețea pentru alte locuri de consum și/sau locuri de producere și consum ale acestuia.

Condițiile sunt:

serviciul de furnizare pentru locurile de consum și/sau locurile de producere și consum respective să fie prestat de același furnizor de energie electrică

locurile de consum și/sau locurile de producere și consum sunt racordate la rețeaua electrică a aceluiași operator de distribuție a energiei electrice, cu condiția ca producerea de energie electrică să nu constituie activitatea sa comercială sau profesională primară.

