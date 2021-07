Românii vaccinați cu o doză în afara țării pot să-și descarce Adeverințele de Vaccinare din RNEV. Modificări anunțate de INSP

La un număr de 36 de licee din România rata de promovabilitate la examenul de Bacalaureat a fost ZERO. Dintre acestea trei licee cu promovabilitate ZERO la Bacalaureat 2021 sunt din județul Alba.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a anunțat declanșarea unor controale la liceele care au obținut rezultate slabe la Bacalaureat 2021.

Corpul de control al Ministerului Educației va investiga situația ratei de promovare zero din cele 36 de licee, unde niciun candidat nu a reușit să treacă de examenul de Bacalaureat 2021, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, vineri seara, la Digi24.

Ministrul Ediucației a precizat că va conduce personal unele din aceste inspecții pentru a vedea care este situația, pentru că „s-ar putea să nu fie o surpriză că nu au promovat bacalaureatul, să fie probleme adunate în timp, în ani și dacă am avut probleme adunate în ani și nu am intervenit deloc, înseamnă că trebuie să intervenim.”

”Au fost 42 de licee cu rata de promovare zero, în urma contestațiilor au rămas 36 de licee dintr-un număr de 21 de județe. Există licee care au rată de promovare zero pentru al doilea an consecutiv.

O măsură precum aceea grosieră de nealocare a cifrei de școlarizare pentru liceu nu este o soluție.

Am spus că va merge corpul de control în toate cele 36 de licee, condus la nivel de director general sau secretar de stat din Ministerul Educației, poate chiar de ministru pentru că am să doresc și eu să văd una-două-trei din aceste școli în care niciun elev nu a reușit să promoveze Bacalaureatul.

Cauzele sunt profunde și sunt grave, ele trebuie să fie cunoscute.

Ministrul Educației a precizat că la aceste licee vor fi analizate cauzele, este nivelul de implicare al cadrelor didactice, care este parcursul educațional al acestor elevi care nu au reușit să promoveze bacalaureatul nici măcar unul dintr-o serie.

”S-ar putea să nu fie o surpriză că nu au promovat bacalaureatul, să fie probleme adunate în timp, în ani și dacă am avut probleme adunate în ani și nu am intervenit deloc, înseamnă că trebuie să intervenim.” a mai precizat Sorin Cîmpeanu.

Care sunt cele trei licee din Alba cu grad de promovabilitate ZERO la Bacalaureat 2021

Trei licee din județul Alba au avut în acest an promovabilitate zero la examenul de Bacalaureat. Dintre candidații prezentați la probe, niciunul nu a obținut media minimă.

Este vorba despre Liceul Tehnologic Ocna Mureș, Liceul Tehnologic ”Țara Moților” Albac și Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj.

Doar un singur liceu este cu rată de promovare de 100% la Bacalaureat 2021 în Alba. Este vorba despre Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul”, care conduce clasamentul celor mai bune rezultate la examen.

La Liceul Tehnologic Ocna Mureș au fost trei candidați prezenți din cinci înscriși și toți au luat medie sub 6. Media pe liceu este 4,39.

La Liceul Tehnologic ”Țara Moților” Albac au fost șase candidați prezenți din 23 înscriși, iar promovabilitatea a fost zero. Media pe liceu este 2,14.

La Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj, nicunul dintre cei 18 de candidați (20 înscriși) nu a luat media 6. Media pe liceu este 3,13.

În județul Alba, s-au prezentat la examen 2.338 de candidați dintre cei 2.453 înscriși (115 absenți și 11 eliminați din examen). Dintre aceștia, 1.752 au promovat Bacalaureatul (rata de promovare 74,94%).

Au fost cinci medii de 10 și 486 medii între 9 ș 9,99.

Alte 539 de medii au fost între 8,00 și 8,99, 368 de medii au fost între 7,00 și 7,99 și 354 medii între 6,00 și 6,99. 575 de candidați (113 cu medii) au picat examenul.

Pentru promoția curentă, rata de reușită este 79,27% (77,3%în 2020), iar pentru promoțiile anterioare – 39,37% (40,27% – în 2020), potrivit IȘJ Alba.

Au fost 267 note de 10 (262 înainte de contestații).

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

• 32 de candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;

• 45 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică – 17/ Istorie – 28)

• 190 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Ministerul Educației a publicat vineri, 9 iulie, la ora 13.00, rezultate finale la Bacalaureat 2021.

În județul Alba, au fost înregistrate 821 de contestații.

Județul Alba se află pe locul 9 în clasamentul național, în funcție de rata de promovare a examenului de Bacalaureat 2021. În clasamentul în funcție de mediile de 10, județul se află pe locul 4.