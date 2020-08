Românii vor putea plăti online, prin Ghișeul.ro, taxele pentru pașaport, permis de conducere sau certificat de înmatriculare

La Alba Iulia a avut loc vineri ceremonia de premiere a sportivilor și antrenorilor cu performanțe deosebite în anul competițional 2019. Respectând normele de siguranță și distanțare socială 302 sportivi și antrenori au primit din partea adminsitrației locale diplomele și premiul acordat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 235/2020. Fondul total de premiere a fost de 65.150 lei.

„Azi, eliberăm pista, ringul sau terenul și umplem doar podiumul. O zi dedicată campionilor, din orice sport, de orice vârstă. Lor și antrenorilor. Premierea sportivilor din Alba Iulia a început. În condiții normale, ne-am fi strâns mâinile și ne-am fi îmbrățișat. Dar dincolo de măști și salutul „pumn în pumn” am fost onorat și bucuros să premiez, în numele orașului, sportivii cu rezultate deosebite”, a transmis viceprimarul cu atribuții de primar, Voicu Paul.

Lista cu sportivii și antrenorii premiați:

Nr. crt – Nume Prenume – Suma(lei) – ramura sportivă – Structura sportivă la care este legitimat – Rezultate obținute

1 – Rodean Ana Maria – 500 – atletism – C.S. UNIREA ALBA IULIA – CN marș 20km – loc.1 individual și pe echipe; CN cros 8 km – Fniala – loc.5 individual și loc 2 pe echipe; CN marș 10 km – Finala – loc.1 individual și pe echipe,

2 – Acatrinei Mihaela – 500 – atletism – C.S. UNIREA ALBA IULIA – CN marș 20km – loc.2 individual și loc 1 pe echipe; CN cros 8 km – Fniala – loc.8 individual și loc 2 pe echipe; CN marș 10 km – Finala – loc.2 individual și loc 1 pe echipe,

3 – Iușco Florentina Cristina – 300 – atletism – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CM Universitar lungime – loc 3;CN Universitar lungime loc 1

4 – Bota Denisa – 200 – atletism – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CN Universitar 800 m loc 3

5 – Jid Georgiana – 250 – atletism – LPS/C.S.UNIREA ALBA IULIA – CN marș Iarnă Finala 20km – loc.3 individual; CN marș Finala Senioare 20km – loc 3; CN Școlare 10 km marș – loc 3

6 – Avram Gabriel Mihai – 300 – antrenor atletism – LPS/C.S.UNIREA ALBA IULIA –

7 – Paștiu Deniss Eduardo – 200 – haltere/powerlifting – LPS/CS ZAMOLXIS ALBA IULIA – CN Jun II – loc.3 individual

8 – Buciuman Cătălin – 300 – powerlifting – C.S. UNIREA ALBA IULIA – CN Power lifting jun.I–4 loc.1; CM Juniori și Tineret loc 4

9 – Tat Carlos – 200 – powerlifting – CS ZAMOLXIS ALBA IULIA – CN Power lifting echipat jun.II– loc.1; CN Power lifting clasic jun.II– loc.1

10 – Paștiu Nicolae – 300 – antrenor box – C.S. UNIREA ALBA IULIA –

11 – Dărămuș Andrei Vasile – 250 – box – C.S. UNIREA ALBA IULIA – CN Box Seniori– loc.2

12 – Moldovan Daniel – 200 – box – C.S. UNIREA ALBA IULIA – CN Box Seniori– loc.3

13 – Frățilă Ioan – 300 – antrenor haltere/powerlifting – LPS/C.S.UNIREA/CS ZAMOLXIS ALBA IULIA –

14 – Mircea Răzvan – 300 – judo – LPS ALBA IULIA – CN U14- loc.1; CN Ne WazaU14 loc2

15 – Toma Ștefan – 300 – antrenor judo – LPS ALBA IULIA –

16 – Sibișan Alexandru – 200 – judo – C.S. UNIREA ALBA IULIA – Finala CN U16 – loc.3

17 – Dinu Cristian – 300 – antrenor judo – C.S. UNIREA ALBA IULIA –

18 – Dinu Alin – 300 – antrenor judo – C.S. UNIREA ALBA IULIA –

19 – Onișor Paul – 200 – judo – C.S. UNIREA ALBA IULIA – CN Euroregional U11 , U15– loc.1

20 – Grecu Adrian Sorin – 200 – judo – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU JUDO LOC 3

21 – Sava Denisa – 250 – judo – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU JUDO LOC 2

22 – Bogdan Laura Alexia – 300 – judo – C.S. UNIREA ALBA IULIA – CN Euroregional U11 , U15– loc.1; CN JUDO NE Waza U16F– loc.1, Cupa Speranțelor – loc 1, Cupa Onești – loc 1

23 – Remete Mireștean Daria Ioana – 300 – înot – LPS ALBA IULIA – CN CADEȚI – LOC 1 și 2, CN ȘCOLAR 4 LOC 1 și 3 LOC 3

24 – Buda Alexandru – 300 – înot – LPS ALBA IULIA – CN CADEȚI – LOC 3, CN ȘCOLAR 2 LOC 1

25 – Stâncel Lukas – 300 – înot – LPS ALBA IULIA – CN CADEȚI – LOC 1, CN ȘCOLAR 5 LOC 3

26 – Enescu Armand – 300 – înot – LPS ALBA IULIA – CN ȘCOLAR 2 LOC 1 , 3 LOC 2 și 3 LOC 3

27 – Comșa Alexandru – 300 – înot – LPS ALBA IULIA – CN ȘCOLAR LOC 1 și 2 LOC 2

28 – Gheorghiu Ayan – 300 – înot – LPS ALBA IULIA – CN ȘCOLAR LOC 1 și LOC 2

29 – Șimon Robert – 300 – înot – LPS ALBA IULIA – CN ȘCOLAR LOC 1 și LOC 2

30 – Marc Albert – 300 – înot – LPS ALBA IULIA – CN ȘCOLAR LOC 1 și LOC 2

31 – Krisbai Robert – 250 – înot – LPS ALBA IULIA – CN ȘCOLAR 2 LOC 3

32 – Șușman Cătălin – 250 – înot – LPS ALBA IULIA – CN ȘCOLAR 2 LOC 3

33 – Luca Cristian – 250 – înot – LPS ALBA IULIA – CN ȘCOLAR 2 LOC 3

34 – Sârb Alecsandra – 200 – înot – LPS ALBA IULIA – CN ȘCOLAR, LOC 3

35 – Hîrceagă Miruna – 200 – înot – LPS ALBA IULIA – CN ȘCOLAR , LOC 3

36 – Sârbu Elena – 200 – înot – LPS ALBA IULIA – CN ȘCOLAR, LOC 3

37 – Zayadna Ismina – 200 – înot – LPS ALBA IULIA – CN ȘCOLAR, LOC 3

38 – Bob Daniela – 300 – antrenor înot – LPS ALBA IULIA –

39 – Bob Nicolae – 300 – antrenor înot – LPS ALBA IULIA –

40 – Stoica Iulia – 300 – baschet – LPS ALBA IULIA –

41 – Lăncrănjan George – 300 – antrenor baschet – LPS ALBA IULIA –

42 – Urian Valentin – 300 – antrenor baschet – LPS ALBA IULIA –

43 – Degan Paul Ioan – 300 – dans sportiv – CS LIFE IS DANCE ALBA IULIA – Finala CN CLASA C – loc.1, Finala CN CLASA D – LOC 1

44 – Pașca Monica Denisa – 300 – dans sportiv – CS LIFE IS DANCE ALBA IULIA – Finala CN Seniori – loc1

45 – Sîrbu Andrada Maria – 300 – dans sportiv – CS LIFE IS DANCE ALBA IULIA – Finala CN CLASA D – LOC 1

46 – Giosan Flavius Nicolae – 200 – dans sportiv – CS LIFE IS DANCE ALBA IULIA – Finala CN Clasa Hobby – loc 3

47 – Suardi Giulia – 200 – dans sportiv – CS LIFE IS DANCE ALBA IULIA – Finala CN Clasa Hobby – loc 3

48 – Ionescu Ionuț – 300 – antrenor dans sportiv – CS LIFE IS DANCE ALBA IULIA –

49 – Ionescu Bianca Laura – 300 – antrenor dans sportiv – CS LIFE IS DANCE ALBA IULIA –

50 – Avram Laurențiu – 300 – powerlifting – C.S. UNIREA ALBA IULIA – CN seniori/luniori I – loc.1, CN împins din culcat clasic – loc1, Finala CN împins din culcat clasic Master – loc 1



51 – Vîlcu Nicu – 250 – haltere – C.S. UNIREA ALBA IULIA – Finala CN juniori – 3loc.2

52 – Năstase Ionuț – 200 – haltere – C.S.UNIREA ALBA IULIA – Finala CN juniori – 3loc.3

53 – Catarambă Alexandru – 300 – powerlifting – CS UNIREA ALBA IULIA – CM JUNIORI II – loc 1, CE JUNIORI II – loc 1, CN de powerlifting seniori/luniori I –3 loc.3 /4 loc.1

54 – Turus Daniel – 250 – powerlifting – C.S. UNIREA ALBA IULIA – CN de powerlifting seniori/tineret – loc.3 /4loc.2

55 – Festeu Darius Emilian – 250 – powerlifting – CS ZAMOLXIS ALBA IULIA – CN de powerlifting luniori II – loc.2

56 – Irimie Andrei – 300 – powerlifting – CS UNIREA ALBA IULIA – CN de powerlifting seniori echipat – loc 1, CN SENIORI ÎMPINS DIN CULCAT ECHIPAT – loc 1

57 – Paștiu Cristina – 200 – powerlifting – CS ZAMOLXIS ALBA IULIA – CN de seniori echipat/juniori echipat – loc.3 /loc.3

58 – Dicu Iulia – 300 – powerlifting – CS ZAMOLXIS ALBA IULIA – CN de luniori II clasic – loc.1

59 – Cioflică Andrei – 300 – powerlifting – CS UNIREA ALBA IULIA – CN de seniori echipat – LOC 1, CN de seniori echipat open IPF – LOC3

60 – Cazacu Alexandru – 250 – powerlifting – CS UNIRE ALBA IULIA – CN juniori împins dinculcat echipat – loc 2

61 – Andone Călin – 200 – powerlifting – CS ZAMOLXIS ALBA IULIA – CN de seniori echipat – loc 3, CN de seniori echipat împins din culcat – loc 3

62 – Suflețel Mihai – 300 – powerlifting – CS ZAMOLXIS ALBA IULIA – CN juniori împins din culcat CLASIC – loc 1

63 – Popa Mihai – 300 – powerlifting – CS ZAMOLXIS ALBA IULIA – CN juniori echipat – loc 1

64 – Floca Mălina – 300 – powerlifting – CS ZAMOLXIS ALBA IULIA – CN juniori împins dinculcat echipat – loc 1,

65 – Balog Alexandru – 250 – powerlifting – CS ZAMOLXIS ALBA IULIA – CN juniori echipat – loc 2

66 – Toacsan Mihai – 300 – powerlifting – CS ZAMOLXIS ALBA IULIA – CN juniori clasic – loc 1

67 – Balog Darius – 300 – powerlifting – CS ZAMOLXIS ALBA IULIA – CN echipat special olympics – loc 1, Cn împins din culcat special olympics – loc 1,

68 – Crișan Radu – 300 – powerlifting – CS ZAMOLXIS ALBA IULIA – CN juniori clasic – loc 1

69 – Pănăzan Ovidiu – 300 – antrenor powerlifting – C.S.UNIREA/CS ZAMOLXIS ALBA IULIA –

70 – Iacob Briana Daniela – 200 – karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA – CN de Karate Kyokushin IFK ROMÂNIA- loc.1

71 – Faur Ilinca Miruna – 200 – karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA – CN de Karate Kyokushin IFK ROMÂNIA- 2loc.1

72 – Rus David – 150 – karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA – CN de Karate Kyokushin IFK ROMÂNIA- loc.3

73 – Roman Flavius – 200 – karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA – CN de Karate Kyokushin IFK ROMÂNIA- loc.1

74 – Todescu David – 150 – karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA – CN de Karate Kyokushin IFK ROMÂNIA- loc.2

75 – Maier Denis – 150 – karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA – CN de Karate Kyokushin IFK ROMÂNIA- loc.3

76 – Cîmpean Andrei – 150 – karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA – CN de Karate Kyokushin IFK ROMÂNIA- loc.2

77 – Lăcătuș Mario – 150 – karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA – CN de Karate Kyokushin IFK ROMÂNIA- loc.2

78 – Florian Mihnea – 200 – karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA – CN de Karate Kyokushin IFK ROMÂNIA- loc.1

79 – Luca David – 150 – karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA – CN de Karate Kyokushin IFK ROMÂNIA- loc.3

80 – Bernschutz David – 150 – karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA – CN de Karate Kyokushin IFK ROMÂNIA- loc.2

81 – Petraș Bogdan – 150 – karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA – CN de Karate Kyokushin IFK ROMÂNIA- loc.2

82 – Iosa Andrei – 150 – karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA – CN de Karate Kyokushin IFK ROMÂNIA- loc.3

83 – Iosa Cătălin – 150 – karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA – CN de Karate Kyokushin IFK ROMÂNIA- loc.3

84 – Cornea Cosmin – 150 – karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA – CN de Karate Kyokushin IFK ROMÂNIA- loc.1

85 – Cristea Paul – 200 – karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA – CN de Karate Kyokushin IFK ROMÂNIA- loc.1

86 – Călugăru Roxana – 200 – arte marțiale – KARATE FOREVER ALBA IULIA – CN SENIORI FINALA – loc 3

87 – Prunaru Mădălina – 300 – arte marțiale – KARATE FOREVER ALBA IULIA – CN JUNIORI FINALA – 2 loc 1

88 – Glăvan Elvis – 300 – arte marțiale – KARATE FOREVER ALBA IULIA – CN JUNIORI FINALA – loc 1, loc 2

89 – Csortan Georgiana – 250 – arte marțiale – KARATE FOREVER ALBA IULIA – CN CADEȚI FINALA – 2 loc 3

90 – Luță Giulia – 250 – arte marțiale – KARATE FOREVER ALBA IULIA – CN CADEȚI FINALA – loc 2

91 – Martin Alexandru – 250 – arte marțiale – KARATE FOREVER ALBA IULIA – CN COPII FINALA – loc 2, loc 3

92 – Suta Ariana – 200 – arte marțiale – KARATE FOREVER ALBA IULIA – CN COPII FINALA – loc 3

93 – Ghinea Aramis – 200 – arte marțiale – KARATE FOREVER ALBA IULIA – CN COPII FINALA – loc 3

94 – Moldovan Alin – 200 – taekwondo wt – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU TAEKWONDO WT loc 3

95 – Bolage Alexandru – 250 – taekwondo wt – Club Revolution Academy Alba Iulia – CE DE COPII – loc 2, Campionatul Balcanic de copii – loc 3

96 – Cetean Eduardo – 300 – taekwondo wt – Club Revolution Academy Alba Iulia – Cupa României jun. Mici – loc 1

97 – Fara Alexandru – 300 – taekwondo wt – Club Revolution Academy Alba Iulia – Cupa României jun. Mici – loc 1

98 – Străuț Ștefan – 300 – antrenor karate-arte marțiale – CS BUDO APULUM ALBA IULIA –

99 – Băluță Ioan Simion – 300 – antrenor karate-arte marțiale – ACS KARATE FOREVER ALBA IULIA –



100 – Cărămășan Elisabeta – 200 – polo – CSM UNIREA ALBA IULIA – CN JUNIOARE II – loc 3

101 – Pătrașcu Adelina – 200 – polo – CSM UNIREA ALBA IULIA – CN JUNIOARE II – loc 3

102 – Cristea Ana Maria – 200 – polo – CSM UNIREA ALBA IULIA – CN JUNIOARE II – loc 3

103 – Toth Kincso – 200 – polo – CSM UNIREA ALBA IULIA – CN JUNIOARE II – loc 3

104 – Gherman Oana – 200 – polo – CSM UNIREA ALBA IULIA – CN JUNIOARE II – loc 3

105 – Cristea Alexia – 200 – polo – CSM UNIREA ALBA IULIA – CN JUNIOARE II – loc 3

106 – Albu Karina – 200 – polo – CSM UNIREA ALBA IULIA – CN JUNIOARE II – loc 3

107 – Novăcean Amalia – 200 – polo – CSM UNIREA ALBA IULIA – CN JUNIOARE II – loc 3

108 – Pintea Mădălina – 200 – polo – CSM UNIREA ALBA IULIA – CN JUNIOARE II – loc 3

109 – Serluceanu Valeria – 200 – polo – CSM UNIREA ALBA IULIA – CN JUNIOARE II – loc 3

110 – Golovenko Ramona – 200 – polo – CSM UNIREA ALBA IULIA – CN JUNIOARE II – loc 3

111 – Svidchi Maria – 200 – polo – CSM UNIREA ALBA IULIA – CN JUNIOARE II – loc 3

112 – Sandrac Anastasia – 200 – polo – CSM UNIREA ALBA IULIA – CN JUNIOARE II – loc 3

113 – Tatarli Elena – 200 – polo – CSM UNIREA ALBA IULIA – CN JUNIOARE II – loc 3

114 – Bogdan Ana – 200 – polo – CSM UNIREA ALBA IULIA – CN JUNIOARE II – loc 3

115 – Vârtosu Dorotea – 200 – polo – CSM UNIREA ALBA IULIA – CN JUNIOARE II – loc 3

116 – Pocol Ovidiu – 300 – antrenor polo – CSM UNIREA ALBA IULIA –

117 – Ojog Daria – 300 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA – Concurs Internaț. Echipe – loc 1

118 – Bârluț Răzvan – 300 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA – CN JUNIORI – loc 1

119 – Dărămuș Cosmin – 200 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA – CN JUNIORI PERECHI – loc 2

120 – Ritea Andreeas – 200 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA – CN JUNIORI PERECHI – loc 3

121 – Baghiu Rebeca – 200 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA – Concurs Internaț. Echipe – loc 2

122 – Gârneață Dragoș – 300 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA – Concurs Internaț. Echipe – loc 1

123 – Ghiușan Andrei – 300 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA – Concurs Internaț. Echipe – loc 1

124 – Baghiu Abigail – 200 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA – Concurs Internaț. Echipe – loc 2

125 – Alexandru Viorel – 300 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA – Concurs Internaț. Echipe – loc 1

126 – Cișmaș Adelina – 200 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA – CN JUNIORI PERECHI – loc 2

127 – Romcea Daria – 200 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA – CN JUNIORI PERECHI – loc 3

128 – Tisler Coriolan – 200 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA – CN INDIVIDUAL loc 2

129 – Pirtică Andrada – 300 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA – CN JUNIORI PERECHI – loc 1

130 – Gârneață Monica – 300 – antrenor bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA –

131 – Neghiu Georgiana – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

132 – Adam Nicoleta – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

133 – Chirilă Denisa – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

134 – Iosa Ariana – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

135 – Bocăniciu Roxana – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

136 – Drăgan Geanina – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

137 – Nuțiu Iulia – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

138 – Tirsina Marinela – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

139 – Drîmbărean Cristina – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

140 – Olariu Andreea – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

141 – Pârvu Alexandra – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

142 – Ciulea Antonia – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

143 – Drăgoi Reghina – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

144 – Oltean Maria – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

145 – Stănescu Diana – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

146 – Mârza Mădălina – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

147 – Constantinescu Mariana – 200 – fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I – CN DE FUTSAL – loc 3

148 – Costea Cătălin – 300 – antrenor fotbal fete – ACS STUDENT SPORT ALBA I –

149 – Pop Dragoș – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2

150 – Stanciu Sergiu – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2



151 – Onacă Adrian – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2

152 – Gligor Bogdan – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2

153 – Joldeș Paul – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2

154 – Horeiciuc Sergiu – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2

155 – Ionicescu Bogdan – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2

156 – Oprița Narcis – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2

157 – Petresc Alexandru – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2

158 – Negrea Andrei – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2

159 – David Andrei – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2

160 – Cârnaț Nicolae – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2

161 – Doboș Alecsandru – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2

162 – Bloj Erwin – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2

163 – Ionică Octavian – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2

164 – Olaru Marcel – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2

165 – Ghișa Nicolae – 250 – fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 – CNU DE FOTBAL – loc 2

166 – Ursu Vasile Emil – 300 – antrenor fotbal băieți – C.S.UNIV 1DECEMBRIE 1918 –

167 – Mărginean Alesia – 300 – tenis de câmp – TENIS CLUB SUN ALBA IULIA – Internațional championship of Romania Tennis Europe U14 – loc 1, și multe turnee câștigate

168 – Manu David – 300 – tenis de câmp – TENIS CLUB SUN ALBA IULIA – Finala CNI U14 – loc 1, Finala CE echipe – loc2

169 – Socaciu Mircea – 300 – antrenor tenis de cîmp – TENIS CLUB SUN ALBA IULIA –

170 – Radu Gheorghe – 300 – antrenor tenis de cîmp – TENIS CLUB SUN ALBA IULIA –

171 – Bulgaru Miriam – 500 – tenis de câmp – DIMAMO BUCUREȘTI – În anul 2019 a disputat 70 de partide din care a obținut 42 e victorii și 28 înfrângeri. În luna octombrie 2019 ocupa locul 360 WTA

172 – Costachi Mihnea – 500 – șah – CS Politehnica Iași / CSM UNIREA ALBA IULIA – A cîștigat multe turnee internaționale, în anul 2019 și la începutul anului 2020 s-a reușit tranferul acestuia la CSM Unirea Alba Iulia, postură din care va reprezenta și promova municipiul Alba Iulia atât pe plan național, cât și internațional.

173 – Ileană George – 250 – șah – Colegiul Național “Horea Cloșca și Crișan” – Olimpiada Națională a Sportului Școlar – loc 2

174 – Bucerzan Mariana – 300 – antrenor atletism – C.S. UNIREA ALBA IULIA –

175 – Anghel Marius – 300 – antrenor orientare – C.S. UNIREA ALBA IULIA –

176 – Nicolescu – Șeușan Lucian – 300 – preparator sportiv/antrenor maestru – C.S. GREEN FIT ALBA IULIA/NSL PERFORMANCE GYM ALBA IULIA – Pregătirea fizică a sportivilor din diferite ramuri de sport

177 – Cioca Ilie – 500 – atletism – SPORTIV VETERAN –

178 – Gușat Emilia – 500 – atletism – SPORTIV VETERAN –

179 – Suflețel Emil – 500 – atletism – SPORTIV VETERAN –

180 – Suflețel Margareta – 500 – atletism – SPORTIV VETERAN –

181 – Szakacs Emeric – 500 – tenis de câmp – SPORTIV VETERAN –

182 – Lazar Ovidiu – 150 – fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOCUL 1

183 – Dragan Angel – 150 – fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOCUL 1

184 – Draghici Gabriel – 150 – fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOCUL 1

185 – Raul Barlog – 150 – fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOCUL 1

186 – Moldovan Andrei – 150 – fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOCUL 1

187 – Mahara Ionut – 150 – fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOCUL 1

188 – Balsan Radu – 150 – fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOCUL 1

189 – Horsa Laurentiu – 150 – fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOCUL 1

190 – Macarie Razvan – 150 – fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOCUL 1

191 – Erik Soos – 150 – fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOCUL 1

192 – David Alexandroaie – 150 – fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOCUL 1

193 – Borsai Robert – 150 – fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOCUL 1

194 – Bancu Nicolae – 150 – fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOCUL 1

195 – Rosu Andrei – 150 – fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOCUL 1

196 – Marian Razvan – 150 – fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOCUL 1

197 – Serban Niciu – 150 – fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOCUL 1

198 – Kalanyos Alexandru – 200 – antrenor fotbal băieți – CS UNIVERSITATEA ALBA IULIA –

199 – Santoma Alex – 100 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOC 2

200 – Jurj Florin – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOC 2



201 – Marginean Gheorghe – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOC 2

202 – Lautaru Cristian – 100 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOC 2

203 – Haj Paul – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOC 2

204 – Bacsi Alexandru – 100 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOC 2

205 – Chiraly Alexandru – 100 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOC 2

206 – Bardea Andrei – 100 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOC 2

207 – Avram Razvan – 100 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOC 2

208 – Vlad Rusu – 100 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOC 2

209 – Rus Bogdan – 100 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI A1 LOC 2

210 – Rusu Marcel – 200 – antrenor fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA –

211 – Pop Dragos – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI B1 LOCUL 1

212 – Ghenescu Sorin – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI B1 LOCUL 1

213 – Pascu Alexandru – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI B1 LOCUL 1

214 – Onet Darius – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI B1 LOCUL 1

215 – David Vasile – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI B1 LOCUL 1

216 – Moldovan Andrei – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI B1 LOCUL 1

217 – Dascalescu Mihai – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI B1 LOCUL 1

218 – Jurca Denis – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI B1 LOCUL 1

219 – Pauleti Razvan – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 1

220 – Jurj Emil – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 1

221 – Baba Raul – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 1

222 – Cristea Mihai – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 1

223 – Dodoc Stefan – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 1

224 – Hada Tudor – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 1

225 – Danila Calin – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 1

226 – Mitran Timotei – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 1

227 – Mihnea Balazs – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 1

228 – Marcu Daniel – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 1

229 – Sebasi Marius – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 1

230 – Talnar Razvan – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 1

231 – Florea Razvan – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 1

232 – Sicoe Robert – 200 – antrenor fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA –

233 – Miron Razvan – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

234 – Sunzuiana Raul – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

235 – Vulpe David – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

236 – Missios Matei – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

237 – Lazar Luca – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

238 – Craciun Denis – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

239 – Szakacs Razvan – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

240 – Gligor Denis – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

241 – Mos Mihai – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

242 – Bran Sebastian – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

243 – Dreghiciu Cristian – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

244 – Bumbu Cristian – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

245 – Pandor Roberto – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

246 – Nicola Matei – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

247 – Mihailescu Robert – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

248 – Clepan Razvan – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

249 – Cutean Razvan – 100 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI C LOCUL 2

250 – Selagea Ciprian – 200 – antrenor fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA –



251 – Ferencz Daniel – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

252 – Moga Carlos – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

253 – Coroiu Andrei – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

254 – Chinde Dragos – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

255 – Doda Alexandru – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

256 – Muntean Catalin – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

257 – Baba Robert – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

258 – Borza Darian – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

259 – Ruja Andrei – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

260 – Stanciu Rares – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

261 – Blagu Lucas – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

262 – Negrea Daniel – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

263 – Mihaltan Razvan – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

264 – Hada Bogdan – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

265 – Pauleti Alin – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

266 – Giurca Daniel – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

267 – Dreghiciu Lucas – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

268 – Nistor Alexandru – 150 – fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA – CJ JUNIORI D LOCUL 1

269 – Manea Mihai – 200 – antrenor fotbal băieți – AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA –

270 – Niciu Horatiu – 150 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI E LOCUL 1

271 – Ponoran David – 150 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI E LOCUL 1

272 – Horsa Darius – 150 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI E LOCUL 1

273 – Sibisean Raul – 150 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI E LOCUL 1

274 – Bocaniciu Raul – 150 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI E LOCUL 1

275 – Beean Andrei – 150 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI E LOCUL 1

276 – Babin Vlad – 150 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI E LOCUL 1

277 – Tarau Lucian – 150 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI E LOCUL 1

278 – Vonas Radu – 150 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI E LOCUL 1

279 – Otel Razvan – 150 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI E LOCUL 1

280 – Graur Alex – 150 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI E LOCUL 1

281 – Miclea Raul – 150 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI E LOCUL 1

282 – Alexa Raul – 150 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI E LOCUL 1

283 – Gligor Denisa – 150 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI E LOCUL 1

284 – Ghenescu Raul – 150 – fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA – CJ JUNIORI E LOCUL 1

285 – Bran Gheorghe – 200 – antrenor fotbal băieți – ACS OPTIMUM ALBA IULIA –

286 – Gradinaru Tudor – 300 – judo – LPS ALBA IULIA – CN U15 – MEDALIE ARGING CAT. +73KG; CN NE WAZA U15 – MEDALIE DE BRONZ +66 KG; CAMPIONATUL BALCANIC U15 – LOC 5

287 – Zinca Alin Ionut – 300 – orientare – CS UNIREA ALBA IULIA – MEDALIE DE BRONZ LA JOCURILE MONDIALE MILITARE; TRIPLU CAMPION AL EUROPEI DE SUD-EST; 6 MEDALII DE AUR LA CAMPIONATELE NAȚIONALE SENIORI

288 – Bogya Tamas – 200 – orientare – CS UNIREA ALBA IULIA – 1 MEDALIE DE ARGING ȘI 3 DE BRONZ LA CAMPIONATELE NAȚIONALE – SENIORI

289 – Orosan Ioana – 200 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA –

290 – Cristorian Denis – 200 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA –

291 – Zaharie Diana – 200 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA –

292 – Daramus Robert – 200 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA –

293 – Orosan Marius – 300 – bridge – AS BRIDGE CLUB ALBA IULIA –

294 – David Andrei – 150 – schi – UNIVERSITATEA 1 DEC 1918 – CNU SLALOM URIAS – LOCUL 3

295 – Suciu Adriana – 150 – schi – UNIVERSITATEA 1 DEC 1918 – CNU SLALOM – LOCUL 3

296 – Bogdan Bogdan – 150 – snowboard – UNIVERSITATEA 1 DEC 1918 – CNU – LOC 1

297 – Toma Alexandra – 150 – snowboard – UNIVERSITATEA 1 DEC 1918 – CNU – LOC 3

298 – Simon Sorin – 300 – antrenor atletism – UNIVERSITATEA 1 DEC 1918 –

299 – Petrovici Gabriel – 300 – antrenor schi/snowboard – UNIVERSITATEA 1 DEC 1918 –

300 – Rusu Razvan Gheorghe – 300 – antrenor fotbal/judo – UNIVERSITATEA 1 DEC 1918 –

301 – Dehelean-Mih Mihaela – 300 – culturism – CS UNIREA ALBA IULIA – MEDALIE BRONZ – CATEGORIA +45

302 – Vlas Mihaela – 500 – antrenor atletism – CS UNIREA ALBA IULIA –

Notă: CJ = Campionat Judetean; CN = Campionat Național; CE = Campionat European; CM = Campionat Mondial.

Credite foto: Florin Duțulescu