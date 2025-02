Salbă de medalii pentru luptătorii de taekwondo din Alba Iulia, la Campionatul Școlar. Boloage și Grapa, cei mai buni pe țară

Mai mulți luptători de taekwondo au reprezentat CS Unirea și CSM Unirea la Campionatul Național Școlar, desfășurat în acest weekend la București. Doi dintre aceștia au reușit să devină cei mai buni sportivi pe țară la categoria lor.

În urma luptelor sportivii celor două cluburi au reușit următoarele rezultate:

Locul I

Mario Muntea

Alecsandru Boloage

Andrei Grapa

Locul II

Rares Boca

Karina Vas

Locul III

Andrei Popa

Cei mai buni pe țară la categoriile lor

În urma luptelor din acest weekend, Alecsandru Boloage a fost desemnat cel mai bun sportiv la categoria junior. Colegul său de antrenament, Andrei Grapa, după reprezentația de pe tatami, a fost numit cel mai bun cadet.

Sportivii s-au clasat pe locul III în clasamentul general, liceal, și pe locul II la categoria general gimnazial.

”Începem anul în forță, cu o participare la Campionatul Național Școlar, unde am reușit să obținem medalii, dar și titluri importante pentru Alba. Rezultatele din sala de antrenament se vad în aceste zile. Am avut în față o competiție puternică, unde am văzut la ce trebuie să mai lucrăm de luni, de când ne întoarcem la antremanente. Continuăm în acestă manieră și ne pregătim pentru anul competițional cu o serie de sportivi gata să pună județul Alba pe harta taekwondo-ului național”, a declarat pentru alba24.ro, Alin Moldovan.

