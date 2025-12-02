Connect with us

Eveniment

Sâmbătă, 6 decembrie: Târg caritabil la Căminul pentru Vârstnici Sf. Martin din Sântimbru

Publicat

acum 2 ore

La Căminul pentru Vârstnici Sf. Martin din Sântimbru va avea loc pe 6 decembrie, în intervalul 10:00 – 15:00, un târg caritabil. În cadrul evenimentului vor putea fi achiziționate diverse produse realizate de către vârstnici. 

„Vă așteptăm cu drag pe 6 decembrie, la Căminul pentru Vârstnici Sf. Martin din Sântimbru, să fim împreună parte dintr-o faptă bună.

În fiecare aranjament, în fiecare icoană și în fiecare produs tradițional se află câte un strop de grijă, de muncă și de suflet din partea comunității.

Fiecare donație făcută aici se transformă într-o mână întinsă către familii care trec prin greutăți și către mame singure care au nevoie de sprijin.

Iar noi vă întâmpinăm cu bunătăți calde – vin fiert, ceai aromat, balmoș adevărat, mici și cârnați la grătar – și cu toată atmosfera aceea de sat românesc în preajma sărbătorilor.

Haideți să fim împreună lumină pentru cei care au mai puțin.

Un gest mic poate schimba o zi. O comunitate unită poate schimba o viață”, au transmis organizatorii.

Potrivit reprezentanților Căminului pentru Vârstnici „Sf. Martin”, toți banii strânși vor fi dăruiți unei cauze nobile.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 10 minute

Tânăr din Alba prins la volan fără permis, pe o stradă din Deva. Cum a fost oprit de polițiști
google maps
Evenimentacum 10 minute

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Evenimentacum 38 de minute

Patru pompieri militari ai ISU Alba au fost avansați în grad înainte de termen. Cine sunt și de la ce unități provin
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Claudiu Florea și Marius Grindeanu, noi șefi în cadrul Poliției Rutiere Alba. Cei doi au obținut posturile prin concurs
Administrațieacum 4 zile

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Locuri de muncă în Alba: 539 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum 2 zile

Ultima ediție Fidelis din acest an începe săptămâna viitoare pe 5 decembrie. Ce dobânzi are și ce avantaje au donatorii de sânge
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Evenimentacum 23 de ore

Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 2 ore

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Evenimentacum 8 ore

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes la Campionatul European
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Google Pixel 10 Pro XL emag
Actualitateacum 2 ore

Se crapă zidurile ecosistemului Apple? AirDrop, acum compatibil și cu Android (P)
Lifestyleacum 4 ore

Vineri, 5 decembrie, se deschide Târgul de Crăciun 2025 la Sebeș: spectacole, surprize pentru copii, colinde. PROGRAM
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 10 minute

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 23 de ore

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 19 ore

FOTO: Zeci de persoane au fost consultate gratuit la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pentru prevenirea diabetului zaharat
Evenimentacum 5 zile

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum 7 ore

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie