Sâmbătă, 6 decembrie: Târg caritabil la Căminul pentru Vârstnici Sf. Martin din Sântimbru

La Căminul pentru Vârstnici Sf. Martin din Sântimbru va avea loc pe 6 decembrie, în intervalul 10:00 – 15:00, un târg caritabil. În cadrul evenimentului vor putea fi achiziționate diverse produse realizate de către vârstnici.

„Vă așteptăm cu drag pe 6 decembrie, la Căminul pentru Vârstnici Sf. Martin din Sântimbru, să fim împreună parte dintr-o faptă bună.

În fiecare aranjament, în fiecare icoană și în fiecare produs tradițional se află câte un strop de grijă, de muncă și de suflet din partea comunității.

Fiecare donație făcută aici se transformă într-o mână întinsă către familii care trec prin greutăți și către mame singure care au nevoie de sprijin.

Iar noi vă întâmpinăm cu bunătăți calde – vin fiert, ceai aromat, balmoș adevărat, mici și cârnați la grătar – și cu toată atmosfera aceea de sat românesc în preajma sărbătorilor.

Haideți să fim împreună lumină pentru cei care au mai puțin.

Un gest mic poate schimba o zi. O comunitate unită poate schimba o viață”, au transmis organizatorii.

Potrivit reprezentanților Căminului pentru Vârstnici „Sf. Martin”, toți banii strânși vor fi dăruiți unei cauze nobile.

