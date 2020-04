Săptămâna Patimilor. Ce nu ar fi bine să faci în aceste zile. Semnificațiile Deniilor și tradiții înainte de Paște

„Astăzi este vorba despre oameni și faptele lor. Despre un război cu un inamic invizibil care a răpus peste 100.000 de oameni la nivel mondial. Despre o epidemie care ne-a schimbat tuturor viața. Este greu de spus că, după ce acest război se va termina, va mai fi totul ca înainte! Vom trece și peste asta! Și totul va fi bine!

Astăzi este despre cei din linia întâi, cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, cărora vreau sa le mulțumesc, în calitatea mea de parlamentar, dar in primul rând, de cetățean, care s-a simțit apărat și protejat.

Aveam și am încredere și în Diana Mârza, managerul spitalului județean, o “mâna” de om cu un caracter extrem de puternic. Nu toți rezistă la o asemenea presiune. Ea și echipa ei de la spitalul judetean, UPU și Boli infecțioase, la început, mai apoi toți cei din spital și DSP au dus greul unei bătălii crâncene și nemiloase. La fel ca cei de la spitalul Blaj, spital care a devenit primul suport COVID. Ușor nu a fost și nu este nici pentru cei de la Aiud. Mă așteptam ca cei de la ISU, Ambulantă, Jandarmerie sau SMURD să se ridice la înălțimea așteptărilor și au făcut-o. O surpriza plăcută pentru mine a fost șeful IPJ Alba, colonelul Florin Dogaru. Măsurile dispuse pentru carantinare, monitorizare, verificare, pentru cei veniți din străinătate, aflați în izolare, pentru categoriile vulnerabile, au fost ferme și pragmatice. Nu sunt nici prieten, nici apropiat al acestui comandant, dar mie, cel puțin mi-a câștigat respectul. Și pentru că am avut opinii contradictorii cu unii polițiști sau jandarmi referitor la modul în care au acționat altădată, e vremea sa le spun: Așa da, cinste vouă! Va mulțumesc!

Gândurile mele de mulțumire se îndreaptă și spre primari, cei care au luat toate măsurile necesare, astfel încât comunitățile lor sa fie cât mai puțin afectate, la prefectul județului Alba, dl Nicolae Albu, la șeful DSP Alba, Alexandru Sinea, care în acest caz a fost prezent la datorie. În linia întâi, alături de medici și asistenți, au fost și sunt în continuare ambulanțieri, brancardieri, infirmiere, laboranți, farmacisti, biochimiști, eroi anonimi cărora le mulțumim!

Primim presa, corespondența și vârstnicii pensia, pentru că poștașii sunt la datorie, în prima linie, intrând aproape în fiecare casă. Meritați prețuirea noastră! La fel și presa locală, care a manifestat echilibru și a informat corect, chiar dacă măsurile impuse de la Grupul de comunicare strategica au fost oarecum bizare.

Aveam și am totală încredere în oameni ca Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, pentru că am lucrat ani buni împreună și știu că este un luptător. Și-a riscat zi de zi sănătatea și chiar familia, prietenii pe care îi putea expune, mergând zi de zi la munca. Consiliul judetean a fost sursa financiară a celor mai costisitoare achiziții făcute din bani publici către sectorul medical.

Câteva vorbe de mulțumire adresez și unor oameni care au ajutat Alba foarte mult. Echipa de la Ministerul Sănătății, ministrul Nelu Tătaru și secretarul de stat Andrei Baciu, ne-a fost aproape zi de zi. Cu ajutorul lor, Alba a devenit prin spitalul judetean și DSP, centre de testare naționale, având asigurate kiturile de testare, decontarea lor, dar și prioritate în asigurarea cu materiale sanitare și medicamente. Un alt coleg care a fost lângă Alba a fost ministrul de Interne, Marcel Vela. El ne-a ajutat în special cu includerea în ordonanțe a unor solicitări venite din partea primarilor, precum asigurarea cazării și mesei pentru medici. O alta măsura luată de Marcel Vela a fost relaxarea măsurilor pentru șoferii de furgonete din Alba transportatoare mărfuri. Important a fost și sprijinul ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, cel care ne-a ajutat la repatrierea mai multor copii din Alba, aflați la studii, în Italia și SUA. Am fost primul județ, cu excepția centrelor universitare, care am pornit un aparat de testare PCR, pentru că acest lucru a fost facilitat de președintele ANSVA, Robert Chioveanu. Am putut avea o capacitate de testare mai bună, datorită societății Transavia și proprietarului acesteia, dl Ioan Popa, care au cumpărat un PCR important dar și mii de kituri de testare. Le mulțumim tuturor că au întins o mâna de ajutor la greu! Greul însă nu a trecut!Ne așteaptă două săptămâni decisive, motiv pentru care vă rog să rezistăm împreună în case! Pentru a-i proteja pe medici și pe cei dragi nouă!

Este Săptămâna Mare, este Săptămâna Patimilor lui Hristos! Este săptămâna smereniei și a rugăciunii, a reîntoarcerii la credință și la Biserică! Ca bun creștin, le cer iertare celor pe care poate i-am omis, cărora le-am greșit și îl rog pe bunul Dumnezeu să îi aibă în pază pe eroii zilelor noastre, văzuți sau nevăzuți, iar Lumina Învierii să aducă sănătate și liniște sufletească în casa fiecăruia dintre voi!”, a transmis într-un comunicat de presă liderul deputaților PNL, Florin Roman.