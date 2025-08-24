VIDEO Noile cărți de identitate: electronică sau simplă. Care este document de călătorie în străinătate. Precizări MAI

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) face precizări despre noile cărți de identitate. Noua carte de identitate este de două tipuri: electronică sau simplă. Potrivit MAI, doar cartea electronică de identitate poate fi folosită ca document de călătorie.

Precizările sunt pentru noile cărți de identitate și nu se referă la persoanele care au cărți de identitate vechi.

Cartea electronică de identitate (CEI)

format tip card bancar

document de călătorie în străinătate

elemente de securitate fizică

protecție avansată a datelor personale

acces la servicii online și semnătură electronic

schimbare adresă de domiciliu fără înlocuirea CEI

se eliberează și minorilor cu vârsta între 0 și 14 ani

gratuită pentru persoanele cu vârsta de peste 14 ani.

Noua carte electronică de identitate (CEI) poate fi folosită ca document de călătorie în toate țările din Uniunea Europeană. Aceasta poate fi utilizată cu acest scop și pentru călătoria în alte state care o recunosc ca document de călătorie, cum ar fi Turcia sau Republica Moldova.

Cartea simplă de identitate (CIS)

același format tip card bancar

elemente de securitate fizică

nu este document de călătorie, nu are funcții electronice

nu se eliberează și minorilor cu vârsta între 0 și 14 ani

costă 40 de lei.

Cartea de identitate simplă (fără CIP) nu este document de călătorie. Nu poate fi folosită pentru călătoria în străinătate, potrivit MAI.

