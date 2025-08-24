Spitalele vor trebui să publice indicatori de transparență în activitate, ca numărul de pacienți sau cel de bolnavi transferați

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că spitalele vor trebui să publice pe site-ul lor o serie de indicatori de transparență în activitate.

Printre informațiile făcute publice vor fi numărul de pacienți internați sau cel al bolnavilor transferați în alte spitale.

Măsurile vor fi luate din septembrie.

”Începând din septembrie, spitalele vor fi obligate să publice pe site-ul lor o serie de indicatori pentru transparență.

Și anume – numărul de pacienți internați, gradul de ocupare a patului din luna precedentă, procentul de execuție din contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și numărul de pacienți transferați în alte spitale”, a spus ministrul Sănătății, potrivit Agerpres.

