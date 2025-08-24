VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume

Echipa de dansatori români Rareș Cojoc și Andreea Matei au câștigat primul loc la German Open Championships (GOC), cel mai mare concurs de dans sportiv din lume. Competiția, organizată la Stuttgart, a reunit sportivi din 73 de țări.

Cei doi români au câștigat turneul GOC la categoria Standard, în premieră pentru România.

Rareș și Andreea au ajuns lideri mondiali dominând clasamentul general în ultimii 2 ani. Performanța lor în 2025 atinge noi culmi: două Grand Slam-uri câștigate în premieră pentru România, primul la Wuxi, China și acum Stuttgart, Germania.



„Aproape 30 de ani am avut în minte acest vis, care nu mi-a dat pace nicio secundă, la niciun antrenament”, a declarat Rareș, pentru libertatea.ro

În urmă cu două săptămâni, cei doi au câștigat titlul de vicecampioni la Jocurile Mondiale de la Chengdu (China). Acolo au câștigat prima medalie din istorie pentru România

”Sunt copii minunați. Și-au sacrificat tinerețea muncind 8-10 ore pe zi pentru un rezultat mirific, unic în istoria României. Azi trăiesc o bucurie la intensitate maximă! Felicitări României după acest concurs colosal, iar eu acum pot sa declar că sunt un părinte fericit”, spune Liviu Cojoc, tatăl lui Rareș.

În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, la Sibiu, se va desfășura Campionatul Mondial de Dans Sportiv. Competiția include evenimentele din cadrul Transylvanian Grand Prix și campionatele mondiale pentru Adulți Standard și Junior II Latin, alături de alte competiții importante precum World Open și Youth.

