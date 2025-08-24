Eveniment
Vremea în Alba, 25-31 august: temperaturile cresc iar, până la prag de caniculă. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Vremea în Alba, în săptămâna 25-31 august: temperaturile cresc din nou, săptămâna viitoare până la prag de caniculă. Cerul va fi mai mult însorit, în majoritatea localităților din județ.
Valorile maxime vor varia de la 23-24 de grade luni la 34-35 de grade joi, vineri și sâmbătă. Duminică se mai răcorește.
La munte, vor fi până la 26 de grade (Arieșeni), respectiv 24 de grade (Oașa).
Vremea în Alba: Luni, 25 august
Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit
Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit
Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit
Oaşa: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit
Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit
Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit
Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; înnorare accentuată
Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; predominant însorit
Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant însorit
Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant însorit
Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit
Vremea în Alba: Marți, 26 august
Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit
Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit
Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de 10 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit
Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; predominant însorit
Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori sporadici, apoi însorit
Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori sporadici, apoi însorit
Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit
Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit
Vremea în Alba: Miercuri, 27 august
Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de 10 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit
Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit
Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit
Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit
Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Joi, 28 august
Alba Iulia: minime de 12 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare
Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare
Aiud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de 11 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare
Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare
Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare
Arieşeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare
Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
Vremea în Alba: Vineri, 29 august
Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare
Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori
Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori
Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori
Arieşeni: minime de 18 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare
Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
Vremea în Alba: Sâmbătă, 30 august
Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori
Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant însorit
Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare
Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare
Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare
Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare
Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori
Vremea în Alba: Duminică, 31 august
Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare
Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare
Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare
Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant însorit
Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare
Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare
Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; însorit
Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit
Câmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit
Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; soare
Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare
sursa: accuweather.com
