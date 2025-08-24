Vremea în Alba, 25-31 august: temperaturile cresc iar, până la prag de caniculă. Prognoza meteo pe zile în localități din județ

Vremea în Alba, în săptămâna 25-31 august: temperaturile cresc din nou, săptămâna viitoare până la prag de caniculă. Cerul va fi mai mult însorit, în majoritatea localităților din județ.

Valorile maxime vor varia de la 23-24 de grade luni la 34-35 de grade joi, vineri și sâmbătă. Duminică se mai răcorește.

La munte, vor fi până la 26 de grade (Arieșeni), respectiv 24 de grade (Oașa).

Vremea în Alba: Luni, 25 august

Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit

Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit

Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit

Oaşa: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; înnorare accentuată

Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit

Vremea în Alba: Marți, 26 august

Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 10 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori sporadici, apoi însorit

Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; nori sporadici, apoi însorit

Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

Vremea în Alba: Miercuri, 27 august

Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 10 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Joi, 28 august

Alba Iulia: minime de 12 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de 14 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; soare

Aiud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 11 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare

Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare

Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare

Arieşeni: minime de 16 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare

Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Vineri, 29 august

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare

Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare cu nori

Arieşeni: minime de 18 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Sâmbătă, 30 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 35 grade Celsius; soare cu nori

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare

Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; soare

Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 34 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Duminică, 31 august

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; soare

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare

sursa: accuweather.com

