VIDEO: Urs observat în satul Luminești, comuna Sohodol, în Apuseni. A fost transmis mesaj RO-Alert

Un urs a fost observat, duminică seara, pe raza satului Luminești, comuna Sohodol, în Apuseni. Jandarmeria Alba a anunțat că se deplasează echipaj în zonă.

De asemenea, locuitorii au primit mesaj RO-Alert, transmis de ISU Alba.

”La fața locului se deplasează de urgență patrula de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montani, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert” – Jandarmeria Alba.

sursa video: Jandarmeria Alba

