Câte E-uri are o porție de mici: Avertizare InfoCons cu privire la grătarul de vară

Câte E-uri are o porție de mic: Grătarul de vară cu până la 25 E-uri (aditivi alimentari), 62.2 grame de zahăr și 11.13 grame de sare, informează InfoCons – Protecția Consumatorilor.

Pentru cei mai mulți, grătarul înseamnă bucuria de a sta la masă împreună cu familia sau prietenii și, bineînțeles, nelipsiții mici cu muștar, pâine și o bere rece fără alcool, pentru a păstra atmosfera, dar și pentru a putea fi consumată de oricine.

Totuși, în spatele unei mese aparent simple, se pot ascunde cantități surprinzătoare de aditivi, zahăr și sare, precizează InfoCons.

De exemplu, o singură porție de mici, pâine, muștar și bere fără alcool poate conține până la 25 E-uri / aditivi alimentari, 62.2 grame de zahăr și 11.13 grame de sare.

Din punctul de vedere al aditivilor alimentari / E-uri regăsiți:

Mici – numericul de aditivi , E-uri variază între 0 și 5;

Muștar – numericul de aditivi , E-uri variază între 0 și 6;

Pâine – numericul de aditivi variază , E-uri între 0 și 8;

Bere fără fără alcool – numericul de aditivi variază , E-uri între 0 și 6.

Cantitatea de zaharuri pe categorii de produs raportate la 100 grame , respectiv 100 mililitri de produs:

Mici – cantitatea de zaharuri variază între 0g și 3.2g;

Muștar – cantitatea de zaharuri variază între 0.9g și 34g;

Pâine – cantitatea de zaharuri variază între 0.18g și 9g;

Bere fără alcool – cantitatea de zaharuri variază între 0.8g și 16g;

Cantitatea de sare pe categorii de produs raportate la 100 grame , respectiv 100 mililitri de produs:

Mici – cantitatea de sare variază între 1.07g și 2.6g;

Muștar – cantitatea de sare variază între 0.82g și 6.5g;

Pâine – cantitatea de sare variază între 0.003g și 2g ;

Bere fără alcool – cantitatea de sare variază între 0g și 0.03;

