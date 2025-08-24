Connect with us

Eveniment

Câte E-uri are o porție de mici: Avertizare InfoCons cu privire la grătarul de vară

Publicat

acum 26 de secunde

Câte E-uri are o porție de mic: Grătarul de vară cu până la 25 E-uri (aditivi alimentari), 62.2 grame de zahăr și 11.13 grame de sare, informează InfoCons – Protecția Consumatorilor.

Pentru cei mai mulți, grătarul înseamnă bucuria de a sta la masă împreună cu familia sau prietenii și, bineînțeles, nelipsiții mici cu muștar, pâine și o bere rece fără alcool, pentru a păstra atmosfera, dar și pentru a putea fi consumată de oricine.

Totuși, în spatele unei mese aparent simple, se pot ascunde cantități surprinzătoare de aditivi, zahăr și sare, precizează InfoCons.

De exemplu, o singură porție de mici, pâine, muștar și bere fără alcool poate conține până la 25 E-uri / aditivi alimentari, 62.2 grame de zahăr și 11.13 grame de sare.

Din punctul de vedere al aditivilor alimentari / E-uri regăsiți:

  • Mici – numericul de aditivi , E-uri variază între 0 și 5;
  • Muștar – numericul de aditivi , E-uri variază între 0 și 6;
  • Pâine – numericul de aditivi variază , E-uri între 0 și 8;
  • Bere fără fără alcool – numericul de aditivi variază , E-uri între 0 și 6.

Cantitatea de zaharuri pe categorii de produs raportate la 100 grame , respectiv 100 mililitri de produs:

  • Mici – cantitatea de zaharuri variază între 0g și 3.2g;
  • Muștar – cantitatea de zaharuri variază între 0.9g și 34g;
  • Pâine – cantitatea de zaharuri variază între 0.18g și 9g;
  • Bere fără alcool – cantitatea de zaharuri variază între 0.8g și 16g;

Cantitatea de sare pe categorii de produs raportate la 100 grame , respectiv 100 mililitri de produs:

  • Mici – cantitatea de sare variază între 1.07g și 2.6g;
  • Muștar – cantitatea de sare variază între 0.82g și 6.5g;
  • Pâine – cantitatea de sare variază între 0.003g și 2g ;
  • Bere fără alcool – cantitatea de sare variază între 0g și 0.03;
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 26 de secunde

Câte E-uri are o porție de mici: Avertizare InfoCons cu privire la grătarul de vară
ambrozie
Evenimentacum 10 ore

Alergia la ambrozie: Boala verii târzii, care lovește tot mai mulți români. Când e perioada critică?
Aiudacum 10 ore

UPDATE Accident GRAV la Poiana Ampoiului: Un bărbat A MURIT după ce a fost prins sub un tractor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 11 ore

Drumul Mănăstirilor: CJ Alba a dat ordinul de începere a lucrărilor și a predat amplasamentul
Administrațieacum 20 de ore

VIDEO: Cum arată noua secție UPU a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. A fost inaugurată în prezența lui Raed Arafat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Anunț important pentru clienții Hidroelectrica
Economieacum 18 ore

Hidroelectrica nu intenţionează să crească preţurile de furnizare a energiei electrice. Comunicat oficial
bani pensii
Economieacum 2 zile

Plafonul de scutire de TVA crește din septembrie. Ce trebuie să facă firmele care au depășit vechiul plafon
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Ce proiecte rămân la finanțare prin PNRR. Precizări după discuții între premier și reprezentanții ministerelor
Economieacum 3 zile

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 15 ore

Câștigătorii Alba Carolina Bike Race 2025 la Alba Iulia și ai Cupei României de MTB XCM: Premierea participanților
Evenimentacum 21 de ore

VIDEO: A început Alba Carolina Bike Race 2025 la Alba Iulia și etapa a cincea din Cupa României de MTB XCM
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 14 ore

Îmbătrânire bruscă după 50 de ani. Un studiu a identificat punctul de cotitură de la care fenomenul se accelerează
Evenimentacum 22 de ore

23 august la Alba Iulia, în perioada comunistă. „Ridicam cartonașul și ieșea Trăiască Pacea”
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 26 de secunde

Câte E-uri are o porție de mici: Avertizare InfoCons cu privire la grătarul de vară
Evenimentacum 14 ore

Îmbătrânire bruscă după 50 de ani. Un studiu a identificat punctul de cotitură de la care fenomenul se accelerează
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Profesorii pensionari ar putea să-și păstreze posturile și să primească pensia și plata cu ora. Precizările ministrului Educației
Educațieacum 4 zile

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dă startul Admiterii de toamnă 2025: programe de studii noi și oportunități (P)
Mai mult din Educatie