Câte E-uri are o porție de mici: Avertizare InfoCons cu privire la grătarul de vară
Câte E-uri are o porție de mic: Grătarul de vară cu până la 25 E-uri (aditivi alimentari), 62.2 grame de zahăr și 11.13 grame de sare, informează InfoCons – Protecția Consumatorilor.
Pentru cei mai mulți, grătarul înseamnă bucuria de a sta la masă împreună cu familia sau prietenii și, bineînțeles, nelipsiții mici cu muștar, pâine și o bere rece fără alcool, pentru a păstra atmosfera, dar și pentru a putea fi consumată de oricine.
Totuși, în spatele unei mese aparent simple, se pot ascunde cantități surprinzătoare de aditivi, zahăr și sare, precizează InfoCons.
De exemplu, o singură porție de mici, pâine, muștar și bere fără alcool poate conține până la 25 E-uri / aditivi alimentari, 62.2 grame de zahăr și 11.13 grame de sare.
Din punctul de vedere al aditivilor alimentari / E-uri regăsiți:
- Mici – numericul de aditivi , E-uri variază între 0 și 5;
- Muștar – numericul de aditivi , E-uri variază între 0 și 6;
- Pâine – numericul de aditivi variază , E-uri între 0 și 8;
- Bere fără fără alcool – numericul de aditivi variază , E-uri între 0 și 6.
Cantitatea de zaharuri pe categorii de produs raportate la 100 grame , respectiv 100 mililitri de produs:
- Mici – cantitatea de zaharuri variază între 0g și 3.2g;
- Muștar – cantitatea de zaharuri variază între 0.9g și 34g;
- Pâine – cantitatea de zaharuri variază între 0.18g și 9g;
- Bere fără alcool – cantitatea de zaharuri variază între 0.8g și 16g;
Cantitatea de sare pe categorii de produs raportate la 100 grame , respectiv 100 mililitri de produs:
- Mici – cantitatea de sare variază între 1.07g și 2.6g;
- Muștar – cantitatea de sare variază între 0.82g și 6.5g;
- Pâine – cantitatea de sare variază între 0.003g și 2g ;
- Bere fără alcool – cantitatea de sare variază între 0g și 0.03;
